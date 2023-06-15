الخميس, يونيو 15, 2023
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حياتنا

شذى سبت فوق العمارية المغربية بحفل حنائها وظهور مثير لأختها شيماء

تم تأجيل حفل زفاف شذى سبت لأكثر من مرة، وذلك لأمور صحية فرضتها جائحة كورونا التي اجتاحت العالم عام 2020، لم تتمكن من أن تقيم حفل الزفاف الذي تريده.

كتب خالد الأحمد
حناء شذى سبت
صور من حفل حناء شذى سبت
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وطن – بعد تأجيل استمر لـ 3 سنوات تم حفل زفاف الفنانة شذى سبت، شقيقة الفنانة البحرينية شيماء سبت، على شاب يحمل الجنسية الكويتية.

ونشرت شيماء سبت مقطع فيديو يظهر جوانب من حفل زفاف شقيقتها الذي طغت عليه الأجواء التقليدية ، وبدت شذى في الفيديو الذي نشرته أختها على حسابها في “انستغرام“، وهي تلبس قفطاناً باللون الزهري مطرزاً.

حفل حناء شقيقة شيماء سبت

وكانت تجلس إلى جانب والدتها التي بدت وهي تضع الحناء على يدها اليمنى، فيما ظهرت إحدى الفتيات وهي تضع حناء لقدمها اليسرى على أنغام أغنية شعبية.

وعلقت شيماء سبت على مقطع الفيديو: “بعد ليلة الحنة بالطقوس المغربية العمارية الليلة ان شاء الله حفلة جلوة “زواج ” شذى سبت بمفاجأة جديدة وطريقة مختلفة عن كل جلوة مرت عليكم”، واستدركت :”حماس حدة كلش” أي مزيد من الحماس.

وختمت: “اللهم إني أستودعك أختي وقلبها اللهم امنحها الحياة التي تتمناها وأسعد قلبها وارزقها الرزق الوفير فإنك الوهاب الكريم.”

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وفي حفل الزفاف في الثقافة المغربية ، تُرفَع العروس على “مقعد” يُسمى “العمارية” ، والناس يدورون حولها، وهي تُلوِح لضيوفها ، وتُلقي عليهم الحلوى ويعتقد أن هذا التقليد قد تسرب إلى الثقافة المغربية من الثقافة اليهودية، باعتبار أن الكثير من اليهود قد هاجروا إلى المغرب.

يذكر أن حفل زفاف شذى سبت تم تأجيله لأكثر من مرة، وكان من المفترض أن يتم الاحتفال في عام 2020، ولكن ظروف كوفيد-19، منعتها وقتها، ولذلك تم تأجيل العرس.

وفي كل عام، كان تحدث مفاجأة طارئة تؤدي إلى تأجيله، ولكن شذى استقرت أخيراً على موعد رسمي لتوديع العزوبية. الذي سيقام غداً الجمعة 16 يونيو 2023 حسبما كشفت شقيقتها شيماء سبت في لقاء مع ET بالعربي.

وأوضحت أنها مع أختيها النجمتين شيلاء وأبرار تتأهبن ليكون عرس أختهن الرابعة شذى بأجمل الثياب وأبهى الترتيبات، وبحضور باقة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والأصدقاء لهذه العائلة الفنية التي تضم 4 من نجوم الفن والموضة والسوشال ميديا.

زوج شذى سبت

ولم تفصح شيماء عن اسم زوج شذى سبت، ولكنها اكتفت بالقول أنه رجل أعمال كويتي، ولا يمتلك أي نشاط على مواقع السوشيال ميديا.

وشذى سبت مواليد المنامة 7 مارس 1981 – ممثلة بحرينية تنتمي لعائلة فنية، فوالدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل كما أن شقيقتها الممثلة شيماء والمغنية أبرار وعارضة الأزياء شيلاء.

بدأت رحلتها الفنية في سن مبكرة من خلال الفعاليات المسرحية بمركز سلمان الثقافي في عام 1986، بينما كانت بدايتها التلفزيونية في عام 1992 حيث قدمت العديد من الأعمال في دول الخليج.

من أعمالها الفنية في مجال الدراما “كوكتيل” و”حزاوي الدار – جزئين” و”آخر الرجال”، بالإضافة إلى “ناس من ناس”، “الكلمة الطيبة”، “أبواب”، “ملاذ الطير”، “عويشة”، “الأرجوحة”، “دار الزين”، “من طق طبلة”، “عمشة بنت عماش”، “الفجر المستحيل”وغيرها.

المصدرET بالعربي + تويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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