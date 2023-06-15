شذى سبت فوق العمارية المغربية بحفل حنائها وظهور مثير لأختها شيماء

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وطن – بعد تأجيل استمر لـ 3 سنوات تم حفل زفاف الفنانة شذى سبت، شقيقة الفنانة البحرينية شيماء سبت، على شاب يحمل الجنسية الكويتية.

ونشرت شيماء سبت مقطع فيديو يظهر جوانب من حفل زفاف شقيقتها الذي طغت عليه الأجواء التقليدية ، وبدت شذى في الفيديو الذي نشرته أختها على حسابها في “انستغرام“، وهي تلبس قفطاناً باللون الزهري مطرزاً.

حفل حناء شقيقة شيماء سبت

وكانت تجلس إلى جانب والدتها التي بدت وهي تضع الحناء على يدها اليمنى، فيما ظهرت إحدى الفتيات وهي تضع حناء لقدمها اليسرى على أنغام أغنية شعبية.

View this post on Instagram A post shared by شيماء سبت Shaima Sabt (@shaima4sabt)

وعلقت شيماء سبت على مقطع الفيديو: “بعد ليلة الحنة بالطقوس المغربية العمارية الليلة ان شاء الله حفلة جلوة “زواج ” شذى سبت بمفاجأة جديدة وطريقة مختلفة عن كل جلوة مرت عليكم”، واستدركت :”حماس حدة كلش” أي مزيد من الحماس.

وختمت: “اللهم إني أستودعك أختي وقلبها اللهم امنحها الحياة التي تتمناها وأسعد قلبها وارزقها الرزق الوفير فإنك الوهاب الكريم.”

بعد ليلة الحنه المغربية العمارية الليلة ان شاءالله حفلة جلوة "زواج " #شذى_سبت بمفاجأة جديدة وطريقة مختلفة حماس كلش لمتابعة تفاصيل #كواليس التجهيزات والحفل حصريا على سنابي اسحب الصفحة للمتابعة اللهم إني أستودعك أختي وقلبها امنحها الحياة التي تتمناها وارزقها الرزق الوفير امين pic.twitter.com/omEEesuelO — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) June 15, 2023

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وفي حفل الزفاف في الثقافة المغربية ، تُرفَع العروس على “مقعد” يُسمى “العمارية” ، والناس يدورون حولها، وهي تُلوِح لضيوفها ، وتُلقي عليهم الحلوى ويعتقد أن هذا التقليد قد تسرب إلى الثقافة المغربية من الثقافة اليهودية، باعتبار أن الكثير من اليهود قد هاجروا إلى المغرب.

يذكر أن حفل زفاف شذى سبت تم تأجيله لأكثر من مرة، وكان من المفترض أن يتم الاحتفال في عام 2020، ولكن ظروف كوفيد-19، منعتها وقتها، ولذلك تم تأجيل العرس.

وفي كل عام، كان تحدث مفاجأة طارئة تؤدي إلى تأجيله، ولكن شذى استقرت أخيراً على موعد رسمي لتوديع العزوبية. الذي سيقام غداً الجمعة 16 يونيو 2023 حسبما كشفت شقيقتها شيماء سبت في لقاء مع ET بالعربي.

وأوضحت أنها مع أختيها النجمتين شيلاء وأبرار تتأهبن ليكون عرس أختهن الرابعة شذى بأجمل الثياب وأبهى الترتيبات، وبحضور باقة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والأصدقاء لهذه العائلة الفنية التي تضم 4 من نجوم الفن والموضة والسوشال ميديا.

زوج شذى سبت

ولم تفصح شيماء عن اسم زوج شذى سبت، ولكنها اكتفت بالقول أنه رجل أعمال كويتي، ولا يمتلك أي نشاط على مواقع السوشيال ميديا.

وشذى سبت مواليد المنامة 7 مارس 1981 – ممثلة بحرينية تنتمي لعائلة فنية، فوالدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل كما أن شقيقتها الممثلة شيماء والمغنية أبرار وعارضة الأزياء شيلاء.

بدأت رحلتها الفنية في سن مبكرة من خلال الفعاليات المسرحية بمركز سلمان الثقافي في عام 1986، بينما كانت بدايتها التلفزيونية في عام 1992 حيث قدمت العديد من الأعمال في دول الخليج.

من أعمالها الفنية في مجال الدراما “كوكتيل” و”حزاوي الدار – جزئين” و”آخر الرجال”، بالإضافة إلى “ناس من ناس”، “الكلمة الطيبة”، “أبواب”، “ملاذ الطير”، “عويشة”، “الأرجوحة”، “دار الزين”، “من طق طبلة”، “عمشة بنت عماش”، “الفجر المستحيل”وغيرها.