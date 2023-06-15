الخميس, يونيو 15, 2023
الرئيسيةالهدهدشاهد احتراق وانهيار كنيسة داعمة للشذوذ بصاعقة برق.. فهل حدث ذلك أثناء...
الهدهد

شاهد احتراق وانهيار كنيسة داعمة للشذوذ بصاعقة برق.. فهل حدث ذلك أثناء زواج مثليين!

كانت صفحة الكنيسة على فيسبوك نشرت رسائل تدعم "شهر الفخر"، وهو شهر المثليين

كتب أنس السالم
احتراق كنيسة داعمة للشذوذ الجنسي بصاعقة برق
- Advertisement -

وطن – انهار برج كنيسة تاريخية في منطقة “سبنسر” ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اندلعت فيها النيران بسبب صاعقة برق، فيما قيل إنّ الكنيسة داعمة للشذوذ الجنسي في أمريكا.

احتراق كنيسة داعمة للشذوذ الجنسي في أمريكا

ووثق مقطع فيديو ألسنة اللهب وهي تدمر الكنيسة التاريخية، بما في ذلك برجها عندما انهار،- بعد أن ضربتها صاعقة في الثاني من الشهر الجاري، على بعد حوالي 50 ميلاً خارج بوسطن.

يمكن سماع صوت أشخاص وهم يصرخون بينما ينهار برج الكنيسة البروتستانتية عام 1863.

تم بناء الكنيسة في القرن التاسع عشر، بعد أن دمرها حريق سابق، والتي كانت موجودة منذ 1772 ، حسبما ذكرت صحيفة “بوسطن غلوب“.

وفق صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فقد اندلعت ألسنة اللهب أولاً من جوانب برج الكنيسة قبل أن تنتشر بسرعة في جميع أنحاء الهيكل.

- Advertisement -
صاعقة تضرب كنسية داعمة للشذوذ الجنسي في أمريكا
صاعقة تضرب كنسية داعمة للشذوذ الجنسي في أمريكا

وقالت السلطات إنه لم يكن هناك أحد داخل الكنيسة في ذلك الوقت، ولم تقع إصابات.

قال بول نورماندين رئيس قسم الإطفاء إن برج الكنيسة انهار بعد حوالي 45 دقيقة من بدء رجال الإطفاء في إخماد النيران.

صاعقة تضرب كنسية داعمة للشذوذ الجنسي في أمريكا
برج الكنيسة انهار بعد حوالي 45 دقيقة من بدء رجال الإطفاء في إخماد النيران

كما تسبب الحريق في تعطيل إشارات الهواتف المحمولة في المنطقة، حيث كان برج الكنيسة يعمل كبرج للهواتف المحمولة، وفقًا لـ”نورماندين”.

قس الكنيسة: “المبنى تم تشييده بالخشب ومواد أخرى أكثر عرضة للحريق”

قال القس بروس ماكلويد، القس المؤقت للكنيسة، إن المبنى تم تشييده بالخشب ومواد أخرى أكثر عرضة للحريق، وهذا قد يكون سبب احتراقه على الأرض بهذه السرعة.

صاعقة تضرب كنسية داعمة للشذوذ الجنسي في أمريكا
لم يكن أحد داخل الكنيسة لحظة احتراقها

وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان يمكن إعادة بناء الكنيسة، التي يبلغ تعداد أتباعها حوالي 30 شخصًا.

قالت ماري بيكر وود، رئيسة لجنة سبنسر التاريخية، لصحيفة “بوسطن غلوب”: “تنتمي العديد من العائلات البارزة لسبنسر إلى الكنيسة، وقد حضر معظم السكان القدامى التعميد، وحفلات الزفاف، والجنازات ، والمناسبات العامة هناك”.

وكان من المقرر أن يقام القداس في الكنيسة الساعة العاشرة صباح الأحد. تمت دعوة أعضاء المصلين للاجتماع في الكنيسة الأولى في ليستر في نفس الوقت بدلاً من ذلك.

وكانت صفحة الكنيسة على فيسبوك نشرت رسائل تدعم “شهر الفخر“، وهو شهر المثليين.

وحسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الأنباء التي انتشرت عن أن احترقت الكنيسة بفعل البرق، خلال حفل زواج زوجين مثليين غير دقيقة.

المصدرأسوشيتد برس - بوسطن غلوب - نيويورك بوست - تويتر + مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

عارضة أزياء متحولة جنسياً تكشف ثدييها بعد التقاط صورة مع جو بايدن مباشرة! (شاهد)

الهدهد

في هذا البلد .. موجات من المثليين المصابين بالإيدز يهربون من مراكز العلاج خوفاً من السجن والإعدام

الهدهد

إدراج مواضيع المثليين في المدارس الأمريكية يتحوّل لنقطة اشتعال واحتجاج (شاهد)

الهدهد

ذهول سيدة أمريكية صُعقت بملابس داعمة للشذوذ الجنسي في مكان لم تتوقعه (فيديو)

الهدهد

إحداهن ارتدت حمالة صدر فقط.. فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات في الشارع العام (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يثير غضب متابعيه بصورة مخجلة شاركها عبر انستغرام

تقارير

أردوغان يلاكم المعارضة بسلاح المثلية الجنسية على حلبة الانتخابات واتهامات خطيرة

تقارير

المونيتور: السعودية تسمح للمثليين بزيارتها وتجيز إقامة غير المتزوجين في الفنادق!

الهدهد

حفل “فرقة الكيبوب” يفجر غضب مفتي عُمان.. خرج عن صمته ورسالة شديدة اللهجة

الهدهد

بعد منع السلطات مكبرات الصوت لغير الآذان.. حفل صاخب في ساحة مسجد بالسعودية! (شاهد)

الهدهد

السعودية تسمح باستقبال المثليين.. رد منصة حكومية على سؤال فضح المستور! (شاهد)

الهدهد

الوزيرة الفرنسية من أصول مغربية سارة الحيري تعلن مثليتها.. هذا ما قالته لمجلة “فوربس”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: تستطيع الكلاب اكتشاف الأشخاص السيئين..

الملكة رانيا تتألق بإطلالة رائعة من الدانتيل الزهري في حفل تخرج المدرسة التي أسستها! (شاهد)

نسرين طافش في وصلة رقص مثيرة بفستان أحمر ناري (فيديو)

عبر “سكاي نيوز”.. روائي مصري يصف صلاح الدين الأيوبي بـ”الحقير” والقناة تروج له (شاهد)

طلاق جوري بكر وهي حامل.. مفاجأة جديدة قلبت السحر ضدها!

جندي روسي يستجدي طائرات أوكرانية مسيرة عدم قتله بعد أن أبادت رفاقه في باخموت (شاهد)

شاكيرا تتلقى صدمة كبيرة من لويس هاملتون بعد رصده مع عارضة برازيلية مثيرة (شاهد)

قطر تجري محادثات للاستحواذ على نسبة كبيرة من أقدم 7 فنادق في مصر!.. تعرف عليها

حرمان مُشجع إنجليزي من دخول الملاعب ل3 سنوات والسبب؟!

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا والتوقيت في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC