شاهد احتراق وانهيار كنيسة داعمة للشذوذ بصاعقة برق.. فهل حدث ذلك أثناء زواج مثليين!

وطن – انهار برج كنيسة تاريخية في منطقة “سبنسر” ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اندلعت فيها النيران بسبب صاعقة برق، فيما قيل إنّ الكنيسة داعمة للشذوذ الجنسي في أمريكا.

ووثق مقطع فيديو ألسنة اللهب وهي تدمر الكنيسة التاريخية، بما في ذلك برجها عندما انهار،- بعد أن ضربتها صاعقة في الثاني من الشهر الجاري، على بعد حوالي 50 ميلاً خارج بوسطن.

A historic church in Massachusetts was engulfed in flames after being struck by lightning. No one was in the church at the time of the fire, police say. https://t.co/WWPwoxpgWV pic.twitter.com/jNKPHseKa8

— ABC News (@ABC) June 5, 2023