شاهد احتراق وانهيار كنيسة داعمة للشذوذ بصاعقة برق.. فهل حدث ذلك أثناء زواج مثليين!

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وطن – انهار برج كنيسة تاريخية في منطقة “سبنسر” ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اندلعت فيها النيران بسبب صاعقة برق، فيما قيل إنّ الكنيسة داعمة للشذوذ الجنسي في أمريكا.

احتراق كنيسة داعمة للشذوذ الجنسي في أمريكا

ووثق مقطع فيديو ألسنة اللهب وهي تدمر الكنيسة التاريخية، بما في ذلك برجها عندما انهار،- بعد أن ضربتها صاعقة في الثاني من الشهر الجاري، على بعد حوالي 50 ميلاً خارج بوسطن.

A historic church in Massachusetts was engulfed in flames after being struck by lightning. No one was in the church at the time of the fire, police say. https://t.co/WWPwoxpgWV pic.twitter.com/jNKPHseKa8 — ABC News (@ABC) June 5, 2023

يمكن سماع صوت أشخاص وهم يصرخون بينما ينهار برج الكنيسة البروتستانتية عام 1863.

تم بناء الكنيسة في القرن التاسع عشر، بعد أن دمرها حريق سابق، والتي كانت موجودة منذ 1772 ، حسبما ذكرت صحيفة “بوسطن غلوب“.

وفق صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فقد اندلعت ألسنة اللهب أولاً من جوانب برج الكنيسة قبل أن تنتشر بسرعة في جميع أنحاء الهيكل.

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وقالت السلطات إنه لم يكن هناك أحد داخل الكنيسة في ذلك الوقت، ولم تقع إصابات.

قال بول نورماندين رئيس قسم الإطفاء إن برج الكنيسة انهار بعد حوالي 45 دقيقة من بدء رجال الإطفاء في إخماد النيران.

كما تسبب الحريق في تعطيل إشارات الهواتف المحمولة في المنطقة، حيث كان برج الكنيسة يعمل كبرج للهواتف المحمولة، وفقًا لـ”نورماندين”.

قس الكنيسة: “المبنى تم تشييده بالخشب ومواد أخرى أكثر عرضة للحريق”

قال القس بروس ماكلويد، القس المؤقت للكنيسة، إن المبنى تم تشييده بالخشب ومواد أخرى أكثر عرضة للحريق، وهذا قد يكون سبب احتراقه على الأرض بهذه السرعة.

وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان يمكن إعادة بناء الكنيسة، التي يبلغ تعداد أتباعها حوالي 30 شخصًا.

قالت ماري بيكر وود، رئيسة لجنة سبنسر التاريخية، لصحيفة “بوسطن غلوب”: “تنتمي العديد من العائلات البارزة لسبنسر إلى الكنيسة، وقد حضر معظم السكان القدامى التعميد، وحفلات الزفاف، والجنازات ، والمناسبات العامة هناك”.

وكان من المقرر أن يقام القداس في الكنيسة الساعة العاشرة صباح الأحد. تمت دعوة أعضاء المصلين للاجتماع في الكنيسة الأولى في ليستر في نفس الوقت بدلاً من ذلك.

وكانت صفحة الكنيسة على فيسبوك نشرت رسائل تدعم “شهر الفخر“، وهو شهر المثليين.

وحسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الأنباء التي انتشرت عن أن احترقت الكنيسة بفعل البرق، خلال حفل زواج زوجين مثليين غير دقيقة.