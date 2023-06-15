رجل تركي يكتشف مدينة مهجورة تحت منزله وهو يطارد دجاجته! (صور)

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وطن – كان صاحب منزل تركي يطارد دجاجاته من خلال حفرة في قبو منزله أثناء عمليات التجديد، لكنه اكتشف مدينة تركية مهجورة تحت الأرض تسمى”ديرنكويو”، كان يسكنها في يوم من الأيام 20 ألف شخص.

رجل تركي يكتشف مدينة مهجورة تحت منزله

وفي محاولة لاستعادة دجاجته الهاربة، هدم رجل جداراً ليكشف نفقاً مظلماً يؤدي إلى مدينة “Elengubu” القديمة، والمعروفة اليوم باسم ديرنكويو “Derinkuyu”.

قال مرشدون أتراك لـ”بي بي سي”، إن المدينة التي حفرت على عمق أكثر من 280 قدمًا، تحت منطقة “كابادوكيا” الوسطى في الأناضول، هي أكبر مدينة تحت الأرض محفورة في العالم، ويعتقد أنها تتصل بأكثر من 200 مدينة صغيرة منفصلة تحت الأرض تم اكتشافها في العقود الأخيرة.

داخل المدينة التي تتصل مداخلها بأكثر من 600 منزل خاص في منطقة “كابادوكيا” الحديثة ذات المستوى السطحي، وجد الباحثون 18 مستوى من الأنفاق تحتوي على مساكن ومخزن للأطعمة الجافة واسطبلات للماشية ومدارس ومصانع نبيذ وحتى كنيسة صغيرة.

كما تم تجهيز المدينة بنظام تهوية يزود سكانها بدفق مستمر من الهواء النقي والمياه.

قال المرشد، المعروف باسم سليمان: “ربما كانت الحياة تحت الأرض صعبة للغاية”.

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وأضاف: “عاش السكان على ضوء المشاعل وتخلصوا من الجثث في مناطق محددة”.

لا يزال التاريخ الدقيق لبناء المدينة المثيرة للجدل محل خلاف، لكن الكتابات القديمة التي يعود تاريخها إلى عام 370 قبل الميلاد تشير إلى أن “ديرينكويو” كانت موجودة.

من المحتمل أن تكون المدينة تستخدم في الأصل لتخزين البضائع، ولكن تم استخدامها بعد ذلك كمخبأ للهروب من الغزاة الأجانب.

تم بناء الممرات ذات الإضاءة الخافتة عن قصد ضيقة ومنخفضة بحيث يضطر المتسللون إلى الانحناء والدخول في خط واحد.

كانت أبواب المدينة المهجورة مسدودة بصخور تزن نصف طن، ولا يمكن تحريكها إلا من الداخل والتي تحتوي على ثقب صغير سمح للسكان برمي المتسللين المحاصرين بالرمح.وفق ما نقلت “نيويورك بوست”

“لغز الهندسة المعمارية”

على الرغم من أن المهندسين المعماريين آنذاك لا يزالون لغزًا، إلا أن الباحثين يعتقدون أن الحيثيين – وهم شعب الأناضول من العصر البرونزي – “ربما يكونون قد حفروا المستويات القليلة الأولى في الصخر عندما تعرضوا لهجوم من الفريجيين حوالي عام 1200 قبل الميلاد .

يُنسب إلى الغزاة الفريجيين، وهي إمبراطورية تتحدث الهندو-أوروبية حكمت الأناضول لمدة 600 عام، ببناء الجزء الأكبر من المدينة في القرون التي سبقت تغيير “ديرينكويو” عدة مرات، بما في ذلك بين الفرس والمسيحيين واليونانيين الكبادوكيين.

بعد 2000 عام من الاستخدام، تم التخلي أخيرًا عن ديرنكويو في عام 1923 من قبل اليونانيين الكبادوكيين، الذين واجهوا الهزيمة في الحرب اليونانية التركية وهربوا إلى اليونان.

بعد قرن من إعادة اكتشافها، أصبحت المدينة القديمة مفتوحة للزوار الذين لديهم فضول لتجربة الحياة تحت الأرض في ديرينكويو، والتي أُضيفت إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1985.