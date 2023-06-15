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رجل تركي يكتشف مدينة مهجورة تحت منزله وهو يطارد دجاجته! (صور)

قال مرشدون أتراك لـ"بي بي سي"، إن المدينة التي حفرت على عمق أكثر من 280 قدمًا، تحت منطقة "كابادوكيا" الوسطى في الأناضول، هي أكبر مدينة تحت الأرض محفورة في العالم

كتب أنس السالم
رجل تركي يكتشف مدينة مهجورة تحت منزله
المدينة المهجورة تحت الأرض تسمى"ديرنكويو"
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وطن – كان صاحب منزل تركي يطارد دجاجاته من خلال حفرة في قبو منزله أثناء عمليات التجديد، لكنه اكتشف مدينة تركية مهجورة تحت الأرض تسمى”ديرنكويو”، كان يسكنها في يوم من الأيام 20 ألف شخص.

رجل تركي يكتشف مدينة مهجورة تحت منزله

وفي محاولة لاستعادة دجاجته الهاربة، هدم رجل جداراً ليكشف نفقاً مظلماً يؤدي إلى مدينة “Elengubu” القديمة، والمعروفة اليوم باسم ديرنكويو “Derinkuyu”.

مدينة تركية تسمى ديرنكويو مهجورة تحت الأرض
اكتشف الرجل المدينة المهجورة تحت الأرض وهو يطارد دجاجاته من خلال حفرة في قبو منزله

قال مرشدون أتراك لـ”بي بي سي”، إن المدينة التي حفرت على عمق أكثر من 280 قدمًا، تحت منطقة “كابادوكيا” الوسطى في الأناضول، هي أكبر مدينة تحت الأرض محفورة في العالم، ويعتقد أنها تتصل بأكثر من 200 مدينة صغيرة منفصلة تحت الأرض تم اكتشافها في العقود الأخيرة.

داخل المدينة التي تتصل مداخلها بأكثر من 600 منزل خاص في منطقة “كابادوكيا” الحديثة ذات المستوى السطحي، وجد الباحثون 18 مستوى من الأنفاق تحتوي على مساكن ومخزن للأطعمة الجافة واسطبلات للماشية ومدارس ومصانع نبيذ وحتى كنيسة صغيرة.

مدينة ديرنكويو التركية أكبر مدينة تحت الأرض محفورة في العالم
مدينة ديرنكويو التركية أكبر مدينة تحت الأرض محفورة في العالم

كما تم تجهيز المدينة بنظام تهوية يزود سكانها بدفق مستمر من الهواء النقي والمياه.

قال المرشد، المعروف باسم سليمان: “ربما كانت الحياة تحت الأرض صعبة للغاية”.

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وأضاف: “عاش السكان على ضوء المشاعل وتخلصوا من الجثث في مناطق محددة”.

لا يزال التاريخ الدقيق لبناء المدينة المثيرة للجدل محل خلاف، لكن الكتابات القديمة التي يعود تاريخها إلى عام 370 قبل الميلاد تشير إلى أن “ديرينكويو” كانت موجودة.

من المحتمل أن تكون المدينة تستخدم في الأصل لتخزين البضائع، ولكن تم استخدامها بعد ذلك كمخبأ للهروب من الغزاة الأجانب.

تم بناء الممرات ذات الإضاءة الخافتة عن قصد ضيقة ومنخفضة بحيث يضطر المتسللون إلى الانحناء والدخول في خط واحد.

كانت أبواب المدينة المهجورة مسدودة بصخور تزن نصف طن، ولا يمكن تحريكها إلا من الداخل والتي تحتوي على ثقب صغير سمح للسكان برمي المتسللين المحاصرين بالرمح.وفق ما نقلت “نيويورك بوست

كانت الأبواب في مدينة ديرنكويو التركية مسدودة بصخور تزن نصف طن
كانت الأبواب في مدينة ديرنكويو التركية مسدودة بصخور تزن نصف طن

“لغز الهندسة المعمارية”

على الرغم من أن المهندسين المعماريين آنذاك لا يزالون لغزًا، إلا أن الباحثين يعتقدون أن الحيثيين – وهم شعب الأناضول من العصر البرونزي – “ربما يكونون قد حفروا المستويات القليلة الأولى في الصخر عندما تعرضوا لهجوم من الفريجيين حوالي عام 1200 قبل الميلاد .

يُنسب إلى الغزاة الفريجيين، وهي إمبراطورية تتحدث الهندو-أوروبية حكمت الأناضول لمدة 600 عام، ببناء الجزء الأكبر من المدينة في القرون التي سبقت تغيير “ديرينكويو” عدة مرات، بما في ذلك بين الفرس والمسيحيين واليونانيين الكبادوكيين.

بعد 2000 عام من الاستخدام، تم التخلي أخيرًا عن ديرنكويو في عام 1923 من قبل اليونانيين الكبادوكيين، الذين واجهوا الهزيمة في الحرب اليونانية التركية وهربوا إلى اليونان.

بعد قرن من إعادة اكتشافها، أصبحت المدينة القديمة مفتوحة للزوار الذين لديهم فضول لتجربة الحياة تحت الأرض في ديرينكويو، والتي أُضيفت إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1985.

المصدرنيويورك بوست - ويكيبيديا - bbc - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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