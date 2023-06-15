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دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف نوايا الأشخاص الخبيثة..

"الكلاب يمكنها التمييز بين الأشخاص الذين يقدمون المساعدة وغير المتعاونين".

كتب معالي بن عمر
الكلاب
الكلاب تستطيع اكتشاف الأشخاص السيئين
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وطن-لطالما اعتُبرت الكلاب أفضل صديق للإنسان؛ إنهم رفقاء مخلصون يرافقوننا في مغامراتنا ولحظاتنا الصعبة. لكن، هل تعلم أن الكلاب يمكنها أيضًا اكتشاف نوايا الأشخاص السيئة؟ لقد أظهر العلم أن الكلاب لديها القدرة على اكتشاف الأشخاص ذوو النوايا الخبيثة، فكيف ذلك؟

فيما يلي استعرض موقع “مينتي أسومبروسو” الإسباني، الدراسات والأبحاث التي تدعم هذه الحقيقة.

كيف يمكن للكلاب اكتشاف الأشخاص السيئين؟

قبل الغوص في الدراسات التي تدعم هذا الادعاء، من المهم أن نفهم كيف يمكن للكلاب اكتشاف الأشخاص السيئين. فوفقًا لما ترجمته “وطن“، تتمتع الكلاب بحاسة شم متطورة للغاية؛ وهي أقوى بكثير من حاسة الشم لدى البشر. إنهم قادرون على اكتشاف الروائح حتى الدقيقة منها من مسافات بعيدة.

الكلاب أفضل صديق للإنسان
الأشخاص ذوو النوايا الخبيثة

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكلاب خبراء في قراءة لغة الجسد وتعبيرات الوجه، ويمكنهم اكتشاف متى يكون الشخص متوترًا أو قلقًا أو حتى عدوانيًا. هم أيضًا حساسون جدًا للتغيّرات في الصوت البشري ويمكنهم التمييز بين الصوت الودود والصوت المهدِّد.

تشير الدراسات إلى أن الكلاب يمكنها اكتشاف الأشخاص ذوو النوايا الخبيثة

أظهرت دراسة أجرتها الدكتورة ديبورا دافي، من جامعة بنسلفانيا، أن الكلاب قادرة على اكتشاف الأشخاص السيئين من خلال الرائحة. وفي الدراسة، طُلب من مجموعة من الأشخاص تقديم عينات من العَرق بعد مشاهدة مقطع فيديو أثار مشاعر سلبية، مثل الخوف أو الغضب.

ثم تم تقديم هذه العينات لمجموعة من الكلاب وسُمح لهم بشمها، ولقد أظهرت الكلاب ميلًا واضحًا للعينات التي كان مصدرها الأشخاص السيّؤون.

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علاوة على ذلك، أظهرت دراسة أخرى أجراها الدكتور أكيكو تاكاوكا من جامعة كيوتو في اليابان أن الكلاب يمكنها التمييز بين الأشخاص الذين يقدمون المساعدة وغير المتعاونين. وفي الدراسة، لاحظت الكلاب شخصين يحاولان فتح حاوية، تظاهر أحدهما بعدم القدرة على فتحها بينما ساعده الآخر. ثم طُلب من كل شخص أن يقدم للكلب مكافأة، فأظهرت الكلاب ميلًا واضحًا للشخص الذي ساعد في فتح الحاوية.

الكلاب يمكنها التمييز بين الأشخاص الذين يقدمون المساعدة وغير المتعاونين
الكلاب

وفي دراسة نُشرت في مجلة Animal Cognition، أظهر الباحثون أن الكلاب تستطيع التعرف على الأشخاص غير الموثوق بهم من خلال سلوكهم، حيث طُلب من أصحاب الكلاب التصرف بطرق غريبة، مثل تجاهل الكلب أو التحدث بهدوء، بينما يقترب منهم شخص غريب آخر. وأظهرت الكلاب ميلاً واضحًا نحو الغريب الذي يتصرف بشكل طبيعي، في حين تجنبت الكلاب الغريب الذي يتصرف بشكل غريب.

الآثار المترتبة على هذه الدراسات

لا شكّ في أن هذه الدراسات لها آثار مهمة على فهمنا للعلاقة بين البشر والكلاب. أولاً، تشير هذه الدراسات إلى أن الكلاب أكثر ذكاءً وحساسية مما كان يُعتقد سابقًا. كما لا تستطيع الكلاب اكتشاف الأشخاص الخبثاء فحسب، بل يمكنها أيضًا التمييز بين أولئك الذين يقدمون يد المساعدة والذين لا يريدون مساعدة أحد. وهذا يعني أن الكلاب يمكنها تقديم معلومات قيمة حول مصداقية الناس.

بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الدراسات أيضًا إلى أنه يمكن استخدام الكلاب في المواقف التي يحتاج فيها الأشخاص اكتشاف المهربيّن ورؤساء العصابات الذين يتنقلون حول العالم. وعلى سبيل المثال، في المطارات، تستخدم الكلاب للكشف عن المخدرات والمتفجرات.

ولكن ماذا لو تم تدريب الكلاب أيضًا على اكتشاف الأشخاص ذوي النوايا الخبيثة؟ قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في مواقف مثل الاحتجاجات العامة، حيث تحتاج إلى تحديد هؤلاء الأشخاص الذين يريدون إلخاق الضرر بالمكاسب العامة.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الكلاب لا تستطيع دائمًا التمييز بدقة بين الأفراد ذوو الطباع السيئة. فيمكن أن تتأثر الكلاب ببيئته، مثل سلوك مالكها أو الإجهاد البيئي. ولذلك، من المهم اتخاذ خطوات إضافية لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف التي يتم فيها استخدام الكلاب لاكتشاف الأفراد ذوو النوايا الخبيثة.

ومن ناحية أخرى، أظهر العلم أن الكلاب قادرة على اكتشاف الأشخاص الخبثاء، إذ تشير الدراسات إلى أن الكلاب تستخدم مزيجًا من حاسة الشم، وقدرتها على قراءة لغة الجسد وتعبيرات الوجه، وحساسيتها للتغيرات في صوت الإنسان.الكلاب تستطيع اكتشاف الأشخاص ذوو الطباع الشريرة

الكلاب والأشخاص السيئينوختم الموقع بالقول، إن هذه الدراسات لها آثار مهمة على فهمنا للعلاقة بين البشر والكلاب، ويمكن أن يكون لها تطبيقات عملية على مستوى المواقف التي نحتاج فيها إلى اكتشاف الأشخاص السيئين لتفاديهم واتخاذ إجراءات مناسبة ضدهم. فضلاً عن أنه من المهم ملاحظة أن الكلاب ليست دائمًا قادرة على تمييز الأفراد ذوو النوايا الخبيثة، وهناك حاجة إلى تدابير إضافية لاتخاذ قرارات مستنيرة لاتخاذ إجراءات تجنّبنا هؤلاء الأشخاص.

المصدرمينتي أسومبورسا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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