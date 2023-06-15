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جندي روسي يستجدي طائرات أوكرانية مسيرة عدم قتله بعد أن أبادت رفاقه في باخموت (شاهد)

تم التعهد للجندي الروسي بعدم قتله مقابل تسليم نفسه

كتب خالد السعدي
جندي روسي يستجدي طائرات أوكرانية مسيرة عدم قتله بعد أن أبادت رفاقه في باخموت
جندي روسي يستجدي طائرات أوكرانية مسيرة
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وطن- نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مقطع فيديو مثير يكشف كيف امتنع جنود أوكرانيون من القضاء على جندي روسي بعد إبادة فرقته بأكملها في المعركة.

وقالت الصحيفة إن الجندي الجندي الروسي الذي يدعى رسلان أنيتين، وجد نفسه وحيدًا تقريبًا بعد معركة شرسة في ضواحي باخموت في 9 مايو.

وكان العديد من رفاقه على قد قتلوا يد طائرات مسيرة أوكرانية مسلحة بقنابل يدوية لإزالة الخنادق والمركبات، في حين كان الجندي الروسي رسلان أنيتتين على الأرجح هدفهم التالي.

ومع ذلك ، وإدراكًا لحالته ، نظر الجندي الروسي إلى الطائرات بدون طيار وهو يصنع إشارة X بذراعيه، مناشدًا إياها عدم إسقاط قنابلها، في حين كان أعزلا.

وبحسب الصحيفة، فإن اللقطات التي جمعتها وحللتها تظهر التفاعل – من خلال الطائرات بدون طيار – بين أنيتين والأوكرانيين الذين أظهروا له الرحمة.

جندي أوكراني أشفق عليه

وقال أحد عمال الطائرات بدون طيار الأوكرانية للصحيفة:”شعرت بالشفقة. على الرغم من أنه عدو، على الرغم من أنه قتل أولادنا ، ما زلت أشعر بالأسف تجاهه “.

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وحاول الجندي الروسي بعد ذلك ابتكار طريقة للتحدث إلى العملاء، والسؤال عما إذا كانوا سيقتلونه إذا استسلم من خلال الإشارة إلى نفسه قبل أن يمرر يده على حلقه.

جندي روسي يستجدي طائرات أوكرانية مسيرة
جندي روسي يستجدي طائرات أوكرانية مسيرة

تعهد بعدم قتله

وقال له الأوكرانيون إنهم لن يفعلوا ذلك، حيث أرسل له أحد العملاء ملاحظة إلى الجندي الروسي تقول: “اتبع الطائرة بدون طيار وستبقى على قيد الحياة.”

ومع ذلك ، بقي الجندي المرعوب يسأل عما إذا كان سيقتل، بينما تحلق الطائرة بدون طيار في حركة من جانب إلى جانب للإشارة إلى أنه لن يفعل، ثم يتحرك الجندي الروسي على طول خندقه ويتوقف ليدخن سجائر رفاقه الذين سقطوا ويشرب ماءهم.

جندي روسي
جندي روسي يستجدي طائرات أوكرانية مسيرة

الجندي الروسي تعرض للاستهداف من المدفعية الأوكرانية

وبحسب الفيديو، فإنه بينما كان الجندي الروسي يتابع الطائرة بدون طيار، يبدو أنه كان مستهدفا بالمدفعية، ومع ذلك ، أكمل في النهاية رحلة نصف ميل إلى الخطوط الأوكرانية حيث تم تقييده واقتياده للاستجواب.

وقال الجندي الروسي لصحيفة “وول ستريت جورنال” بعد أسره: “لا أريد أن يحبسونني في روسيا“. “أود أن أعود إلى المنزل لعائلتي ولا أجرب أبدًا أنواع الأشياء التي رأيتها هنا.”

ونوهت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تتم إعادته إلى روسيا في شكل علية تبادل أسرى في المستقبل.
وكشفت الصحيفة أنه تم التقاط الفيديو في محيط بلدة باخموت التي استولت عليها القوات الروسية مؤخرًا.

المصدرصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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