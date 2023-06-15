الخميس, يونيو 15, 2023
الرئيسيةالهدهدجاسم بن حمد يتفوق.. قطر على أعتاب حسم صفقة مانشستر يونايتد
الهدهد

جاسم بن حمد يتفوق.. قطر على أعتاب حسم صفقة مانشستر يونايتد

بحسب التقارير قدم الشيخ القطري"عرضًا نهائيًا محسنًا" لشراء النادي الإنجليزي الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أعلى الأصول الرياضية قيمة

كتب خالد الأحمد
جاسم بن حمد
رجل الأعمال القطري جاسم بن حمد يقترب من الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد
- Advertisement -

وطن – قالت وسائل إعلام غربية إن رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، يتجه لحسم صفقة الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأكثر من 6 مليارات دولار، وأن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية.

ويُنظر للعرض القطري على أنه الأوفر حظا لشراء مانشستر يونايتد، أكثر من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي تراجع في السباق بسبب المقابل المادي.

قطر تقترب من الاستحواذ على مانشستر يونايتد

وقالت مصادر مطلعة بحسب تقرير لوكالة “رويترز” إن أفراد عائلة جليزر، الذين يملكون حصصًا قليلة في النادي لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.

بحسب التقرير فإن نادي مانشستر يونايتد، يبحث حاليا منح مجموعة يقودها الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني حقوق التفاوض الحصرية لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي.

وأوضح أن العرض القطري حاليًا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة جليزر مقارنة بعرض راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها الاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.

وأفاد بأن مانشستر يونايتد لن يتم السماح له بالتفاوض مع أي طرف آخر طوال فترة حصرية من التفاوض مع الشيخ جاسم، ولا أحد يعرف مدة استمرار المفاوضات.

- Advertisement -

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن الصفقة ستبلغ قيمتها أكثر من ستة مليارات دولار مع تحمّل المالكين الجدد جميع الديون.

وبحسب “رويترز” طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من ممثلي مانشستر يونايتد والشيخ جاسم.

وينظر إلى مانشستر يونايتد باعتباره أحد أعلى الأصول الرياضية قيمة. وحال بيعه مقابل ستة مليارات دولار، فإنها ستصبح واحدة من أكبر الصفقات الرياضية على الإطلاق على خطى فريق واشنطن كوماندرز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة الذي بيع هذا العام.

وقفزت أسهم النادي بنحو 15 في المئة بعد التقرير قبل أن تنخفض لتحقيق بعض المكاسب.

وخلال الفترة الحصرية المتفق عليها، لن يكون بمقدور مانشستر يونايتد التفاوض مع أي طرف آخر بخلاف الشيخ جاسم. ولم يتبين مدة الفترة. وقالت المصادر إن الوضع لم يحسم بعد وإن عرضا جديدا من راتكليف قد يمنع حصرية التفاوض مع الشيخ جاسم.

من هو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني؟

والشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، هو أحد أفراد الأسرة القطرية وشخصية بارزة في الصناعة المصرفية القطرية. وهو حاليًا رئيس مجلس إدارة أكبر مؤسسة مالية في الإمارة – مصرف قطر الإسلامي.

ولد الشيخ في نفس العام الذي تأسس فيه البنك عام 1982، وأصبح منذ ذلك الحين رابع أكبر بنك إسلامي في العالم.

وهو أيضًا نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني.
درس آل ثاني في المملكة المتحدة في الأكاديمية العسكرية الملكية ، وتخرج كضابط متدرب.

كان أحد أفراد العائلة المالكة على رأس ثماني شركات مختلفة وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة سبع شركات أخرى. لقد كان مستثمرًا بارزًا في لندن لسنوات عديدة.

المصدررويترز - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

اقتصاد

قطر تجري محادثات للاستحواذ على نسبة كبيرة من أقدم 7 فنادق في مصر!.. تعرف عليها

الهدهد

شاهد هدية قدمها معارض مصري لـ أمير قطر وهكذا كان رد فعله (فيديو)

الهدهد

ممثلا لقطر.. تفاعل واسع مع كلمة غانم المفتاح في الأمم المتحدة (فيديو)

الهدهد

شاهد ما فعله أمير قطر في معرض الدوحة الدولي للكتاب ولفت الأنظار

تقارير

قطر تطرد 100 معارض مصري.. وهذه الشخصيات على رأس القائمة!

الهدهد

سياسي مصري شرده انقلاب السيسي..سبب وفاة محمد الجوادي وأين يدفن جثمانه؟

الهدهد

رئيس وزراء قطر يهاجم بشار: سوريا دولة شقيقة ومشكلتنا مع قاصف شعبه

الهدهد

بعد تسريب موعدها.. تفاصيل زيارة أمير قطر المرتقبة إلى العراق

الهدهد

جاسم بن حمد يقدم عرضه الخامس والنهائي لشراء مانشستر يونايتد تحت شعار: “خذه أو اتركه”

اقتصاد

تفاصيل مثيرة في مفاوضات قطر للاستحواذ على فودافون مصر.. وخسارة مثيرة للقاهرة

الهدهد

أمير قطر يظهر بدون الزي الرسمي وإطلالة رياضية تلفت الأنظار

رياضة

نيمار يُودع ميسي بكلماتٍ مؤثرة والبرغوث يرد عليه (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف اشترت السعودية العالم؟

هل يضرب إعصار بيبارجوي سلطنة عمان؟.. الأرصاد العمانية تحسم الجدل

بصالة الشرف الكبرى.. هكذا تم استقبال أمير قطر في العراق (شاهد)

تداول صور توثق لحظة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. ما حقيقتها؟

ليست قصة روميو وجوليت.. من هما بطلا أطول قصة حب في التاريخ؟

“ملك جمال الأردن” يصدم الجمهور .. مصاب بهذا النوع من السرطان (شاهد)

مشهد مخيف للسماء وفزع الطيور.. إعصار بيبارجوي يثير رعب الباكستانيين

شذى سبت فوق العمارية المغربية بحفل حنائها وظهور مثير لأختها شيماء

تفاصيل حادث إطلاق النار على عميد كويتي في السعودية ووضعه الصحي

من الصدمة .. هذا ما حدث لوالدة قاتل نيرة أشرف بعدما علمت بإعدامه!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC