جاسم بن حمد يتفوق.. قطر على أعتاب حسم صفقة مانشستر يونايتد

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وطن – قالت وسائل إعلام غربية إن رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، يتجه لحسم صفقة الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأكثر من 6 مليارات دولار، وأن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية.

ويُنظر للعرض القطري على أنه الأوفر حظا لشراء مانشستر يونايتد، أكثر من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي تراجع في السباق بسبب المقابل المادي.

قطر تقترب من الاستحواذ على مانشستر يونايتد

وقالت مصادر مطلعة بحسب تقرير لوكالة “رويترز” إن أفراد عائلة جليزر، الذين يملكون حصصًا قليلة في النادي لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.

بحسب التقرير فإن نادي مانشستر يونايتد، يبحث حاليا منح مجموعة يقودها الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني حقوق التفاوض الحصرية لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي.

وأوضح أن العرض القطري حاليًا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة جليزر مقارنة بعرض راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها الاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.

وأفاد بأن مانشستر يونايتد لن يتم السماح له بالتفاوض مع أي طرف آخر طوال فترة حصرية من التفاوض مع الشيخ جاسم، ولا أحد يعرف مدة استمرار المفاوضات.

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ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن الصفقة ستبلغ قيمتها أكثر من ستة مليارات دولار مع تحمّل المالكين الجدد جميع الديون.

وبحسب “رويترز” طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من ممثلي مانشستر يونايتد والشيخ جاسم.

وينظر إلى مانشستر يونايتد باعتباره أحد أعلى الأصول الرياضية قيمة. وحال بيعه مقابل ستة مليارات دولار، فإنها ستصبح واحدة من أكبر الصفقات الرياضية على الإطلاق على خطى فريق واشنطن كوماندرز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة الذي بيع هذا العام.

وقفزت أسهم النادي بنحو 15 في المئة بعد التقرير قبل أن تنخفض لتحقيق بعض المكاسب.

وخلال الفترة الحصرية المتفق عليها، لن يكون بمقدور مانشستر يونايتد التفاوض مع أي طرف آخر بخلاف الشيخ جاسم. ولم يتبين مدة الفترة. وقالت المصادر إن الوضع لم يحسم بعد وإن عرضا جديدا من راتكليف قد يمنع حصرية التفاوض مع الشيخ جاسم.

من هو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني؟

والشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، هو أحد أفراد الأسرة القطرية وشخصية بارزة في الصناعة المصرفية القطرية. وهو حاليًا رئيس مجلس إدارة أكبر مؤسسة مالية في الإمارة – مصرف قطر الإسلامي.

ولد الشيخ في نفس العام الذي تأسس فيه البنك عام 1982، وأصبح منذ ذلك الحين رابع أكبر بنك إسلامي في العالم.

وهو أيضًا نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني.

درس آل ثاني في المملكة المتحدة في الأكاديمية العسكرية الملكية ، وتخرج كضابط متدرب.

كان أحد أفراد العائلة المالكة على رأس ثماني شركات مختلفة وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة سبع شركات أخرى. لقد كان مستثمرًا بارزًا في لندن لسنوات عديدة.