الخميس, يونيو 15, 2023
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رياضة

بنسبة 100%.. العرض القطري على بعد خطوةٍ من الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني تقدم بالعرض الخامس والأخير للاستحواذ على مانشستر يونايتد

كتب فارس أبو شيحة
العرض القطري يقترب من الاستحواذ على مانشستر يونايتد
العرض القطري يقترب من الاستحواذ على مانشستر يونايتد
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وطن- ذكرت تقارير صحفية بأن قطر تقترب من الاستحواذ على ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة 100%، بعد تقديم القطري جاسم بن حمد آل ثاني عرضه الخامس والأخير، وقريب من الحصول على التفاوض الحصري لشراء النادي.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية، بأن العرض القطري المقدم من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الخامس والأخير الأسبوع الماضي، يبدو بأنه أفضل مقارناً بالعرض الذي تقدم به منافسه الملياردير جيم راتكليف. رجل الأعمال البريطاني.

استحواذ قطر على مانشستر يونايتد

وأضافت تلك التقارير، بأن ملاك نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)،  إذا منحوا حصرية التفاوض للشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، سيكون عرض الملياردير البريطاني راتكليف سينتهي.

من جهته، أشارت وكالة فرانس برس، بأن لا شيء جديد ورسمي من جانب الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني ولا يوجد جدول زمني للخطوات القادمة.

كما وأردفت، ” العرض القطري المقدم. هو شراء نادي مانشستر يونايتد بنسبة 100%”.

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بيع نادي مانشستر يونايتد

وكان ملاك نادي مانشستر يونايتد (عائلة غلايزر) الأمريكية، قد قاموا بتأجيل الإعلان الرسمي عن المالك الجديد للنادي حتى نهاية الموسم المنصرم. بعد فتح مجلس إدارة النادي في شهر نوفمبر الماضي خيارات العروض لشراء النادي الإنجليزي.

الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني يقترب من شراء مانشستر يونايتد
الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني يقترب من شراء مانشستر يونايتد

كما ويتطلع ملاك النادي على إعطاء الموافقة ببيع نادي مانشستر يونايتد. ب6 مليارات جنيه إسترليني بريطاني للموافقة على إتمام الصفقة، وهذا كان أحد الأسباب التي أدت إلى تأجيل الإعلان عن المالك الجديد في شهر مارس / آذار الماضي.

يشار بأن عائلة غلايزر الأمريكية تستحوذ على نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2005 وإلى يومنا هذا.

الاستحواذ على مانشستر يونايتد
الاستحواذ على مانشستر يونايتد
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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