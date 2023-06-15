بندر القرهدي.. أول تعليق من والد مغدور جدة بعد إعدام القاتل (فيديو)

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وطن – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني الذي قتل الطيار السعودي بندر القرهدي حرقا داخل سيارته، في منطقة مكة المكرمة، وهي تلك الجريمة التي كانت قد هزّت أرجاء المملكة، فيما ظهر والد القتيل في مقطع فيديو معلقا على ذلك.

وقالت الداخلية السعودية، إنّ بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني، سعودي الجنسية، أقدم على قتل بندر بن طه بن محمد القرهدي، سعودي الجنسية، وذلك بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار.

تسبب ذلك بتعرض المجني عليه لحروق ووفاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق أربع سيارات، وحيازته لمادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وتعاطيه لها.

والد بندر يعلق على إعدام القاتل

وظهر والد بندر في مقطع فيديو، علق فيه على تنفيذ الإعدام قائلا: “الشهيد بندر له أب اسمه سلمان بن عبدالعزيز وله أخ حازم وصارم اسمه محمد بن سلمان.. أخذوا حقي الحمد لله”.

وأضاف: “الحمد لله حقي وصلني.. شكرا لكل من دعا لي من أبناء الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وشكرا للإعلام العربي الحر ولمواقع التواصل وشكرا لكل من تأثر”.

6 أشهر من الحادثة حتى تنفيذ القتـ ـل تعزيرا 51 ثانية اختصر والد #بندر_القرهدي تعامل الدولة مع قاتـ ـل ابنه: بندر له أب اسمه #سلمان_عبدالعزيز، وله أخ حازم صارم اسمه #محمد_بن_سلمان، يأخذون حقي؛ والحمد لله حقي وصلني 🇸🇦 في #السعودية لا يضيع الحق pic.twitter.com/k61Tp2DNm0 — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) June 16, 2023

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القبض على الجاني

وكانت الجهات الأمنية، قد تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وذكر البيان: “نظراً لبشاعة الجريمة وشناعتها، ولكون القتل بالتحريق فيه تعذيب للمقتول، ولعدم نجدة الجاني للمجني عليه مما يدل على تأصيل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه”، وفق موقع العربية.

سبب ارتكاب الجريمة

بالتزامن مع هذا، كشفت مصادر حقوقية سعودية عن الجانب ارتكب جريمته بسبب تعاطيه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وقالت المصادر التي تحدثت لوسائل إعلام محلية، إنّ هذه الآفة حفّزت السلوك الإجرامي لدى القاتل، مما أدى به إلى إقدامه على جريمة القتل، موضحة أن ارتكاب أي جريمة تحت تأثير المخدرات لن يعفي الجاني من العقوبة.

مقتل بندر القرهدي

وكان الشارع السعودي، قد اهتز بسبب جريمة القتل البشعة التي وقعت في مدينة جدة، وراح ضحيتها بندر القرهدي.

وتعرض بندر القرهدي للغدر من قبل صديق له استوقفه عند طريق في مدينة جدة لحل مشاكل عالقة بينهما، لكن سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وصديقه الذي كبل بندر في سيارته ثم سكب البنزين عليه وأضرم النار في جسده.

والد القتيل تمسك بالقصاص

وكان والد بندر قرهدي، قد أكّد أنه لن يتنازل عن حق ابنه الشرعي، وطالب “بالقصاص”، وأكد أنه لا يتمنى أن يفقد أب أو أم أبناءهم بالطريقة التي فقد بها ابنه.

وفي مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال والد بندر: “أنا والد المغدور بندر، شهيد حريق الإسكان الجنوبي … ظهرت بعض المقاطع المؤلمة لولدي وهو يسأل “أنا إيش سويت”، أحيل هذا السؤال إلى القتلة لعلهم يجيبون”.

والد المغدور #بندر_القرهدي – يوجه هذه الرسالة – كل التعازي له ولأسرته ولاحول ولاقوة إلا بالله pic.twitter.com/r9cy3e9wWh — بسام فتيني (@BASSAM_FATINY) December 21, 2022

وأضاف: “أحيل أمري وأمر ابني وأمر أسرتي إلى ولي العهد وأمير منطقة مكة ومحافظ جدة، إن هذا السلوك دخيل على مجتمعنا وقيمنا وعاداتنا تقاليدنا، ولا شك أنه سلوك مشين ومعيب، لا ترضون به، ولن نرضاه”.