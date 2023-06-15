بصالة الشرف الكبرى.. هكذا تم استقبال أمير قطر في العراق (شاهد)

- Advertisement -

وطن – وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الخميس، إلى العراق في زيارة تم الإعلان عنها منذ أيام، وهي أول زيارة لزعيم عربي منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة الحالية.

تفاصيل زيارة أمير قطر للعراق

وقالت “وكالة الانباء العراقية” إن رئيس مجلس الوزراء استقبل أمير دولة قطر في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي.

وشهدت المراسم الرسمية عزف النشيدين الوطنيين للعراق وقطر، واستعراض حرس الشرف في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي.

وسيترأس رئيس مجلس الوزراء وأمير قطر وفدي البلدين، في مباحثات موسّعة بشأن الملفات المشتركة، والتوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات.

أمير #قطر: زيارتي لبغداد تعكس عمق العلاقات الوطيدة ورغبتنا في تعزيزها، حيث ناقشنا خلالها التطورات في المنطقة، كما ندعوكم وندعو الشعب العراقي لحضور كأس آسيا التي ستنظم في #قطر#الأخبار pic.twitter.com/sP2L2aUO9C — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 15, 2023

استقبال مهيب للشيخ تميم بن حمد

وأظهرت مقاطع متداولة عدداً من عناصر الشرطة ببدلاتهم البيضاء وهم يستعرضون أمام سيارة الأمير تميم بن حمد، حاملين سيوفهم داخل حديقة القصر الرئاسي.

- Advertisement -

وبعد توقف السيارة يقوم عنصران بفتح بابها لينزل منها الأمير تميم ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ويدخلان إلى ردهة الاستقبال ويلتقطان صورة معاً قبل أن يتصافحا.

وفي مشهد تال يبدو الشيخ تميم والسوداني، وهم يستعرضان كوكبة من الحرس الرئاسي بلباسهم التقليدي القديم.

مشاهد من مراسم استقبال أمير دولة #قطر في القصر الحكومي في #بغداد في أول زيارة لزعيم عربي منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة.. فما التفاصيل؟#الأخبار pic.twitter.com/FxWxiYjPOF — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 15, 2023

بحث العديد من الملفات بين قطر والعراق

وكانت مصادر حكومية عراقية، أفادت منذ أيام بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيقوم بزيارة رسمية إلى العراق منتصف الشهر الحالي.

وذكرت المصادر أن أمير قطر سيلتقي في الزيارة المرتقبة الرئاسات العراقية الثلاث: رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

الصور الأولى لبدء مراسم استقبال أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في #بغداد 👇#العراق pic.twitter.com/88LbFmM2or — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 15, 2023

إضافةً إلى عدد من القيادات السياسية العراقية، كما سيتمّ بحث ملف القطاع التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى، بحسب ذات المصدر.

ودفعت التحديات المتباينة التي عاشها كلٌّ من العراق وقطر، كلتا الدولتين إلى تعزيز التعاون وتقارب وجهات النظر للتغلب على الاضطرابات التي من شأنها أن تزعزع المنطقة بأكملها.

رئيس الوزراء العراقي: زيارة أمير #قطر تحمل دلالات مهمة وتعبر عن عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، حيث ستبقى قطر واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة#الأخبار pic.twitter.com/39rTr4aRTO — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 15, 2023

وفي عام 2014، شهد العراق تطورًا ملحوظًا في العلاقات الإقليمية مع قطر.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية تكتسب زيارة الأمير لبغداد أهمية خاصة لتزامنها مع العديد من التطورات والمستجدات الهامة التي تشغل المنطقة والعالم، والتي تتطلب التنسيق والتشاور على أعلى المستويات.

ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في رفع مستوى التنسيق بين البلدين تجاه مختلف قضايا الساعة عبر التشاور الثنائي وفي المحافل العربية والدولية.

كما ينتظر أن تسهم بفتح الآفاق أمام التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما.