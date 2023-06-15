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بصالة الشرف الكبرى.. هكذا تم استقبال أمير قطر في العراق (شاهد)

شهدت المراسم الرسمية عزف النشيدين الوطنيين للعراق وقطر، واستعراض حرس الشرف في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي

كتب خالد الأحمد
أمير قطر في العراق
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقبل أمير قطر
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وطن – وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الخميس، إلى العراق في زيارة تم الإعلان عنها منذ أيام، وهي أول زيارة لزعيم عربي منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة الحالية.

تفاصيل زيارة أمير قطر للعراق

وقالت “وكالة الانباء العراقية” إن رئيس مجلس الوزراء استقبل أمير دولة قطر في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي.

وشهدت المراسم الرسمية عزف النشيدين الوطنيين للعراق وقطر، واستعراض حرس الشرف في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي.

وسيترأس رئيس مجلس الوزراء وأمير قطر وفدي البلدين، في مباحثات موسّعة بشأن الملفات المشتركة، والتوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات.

استقبال مهيب للشيخ تميم بن حمد

وأظهرت مقاطع متداولة عدداً من عناصر الشرطة ببدلاتهم البيضاء وهم يستعرضون أمام سيارة الأمير تميم بن حمد، حاملين سيوفهم داخل حديقة القصر الرئاسي.

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وبعد توقف السيارة يقوم عنصران بفتح بابها لينزل منها الأمير تميم ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ويدخلان إلى ردهة الاستقبال ويلتقطان صورة معاً قبل أن يتصافحا.

وفي مشهد تال يبدو الشيخ تميم والسوداني، وهم يستعرضان كوكبة من الحرس الرئاسي بلباسهم التقليدي القديم.

بحث العديد من الملفات بين قطر والعراق

وكانت مصادر حكومية عراقية، أفادت منذ أيام بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيقوم بزيارة رسمية إلى العراق منتصف الشهر الحالي.

وذكرت المصادر أن أمير قطر سيلتقي في الزيارة المرتقبة الرئاسات العراقية الثلاث: رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

إضافةً إلى عدد من القيادات السياسية العراقية، كما سيتمّ بحث ملف القطاع التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى، بحسب ذات المصدر.

ودفعت التحديات المتباينة التي عاشها كلٌّ من العراق وقطر، كلتا الدولتين إلى تعزيز التعاون وتقارب وجهات النظر للتغلب على الاضطرابات التي من شأنها أن تزعزع المنطقة بأكملها.

وفي عام 2014، شهد العراق تطورًا ملحوظًا في العلاقات الإقليمية مع قطر.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية تكتسب زيارة الأمير لبغداد أهمية خاصة لتزامنها مع العديد من التطورات والمستجدات الهامة التي تشغل المنطقة والعالم، والتي تتطلب التنسيق والتشاور على أعلى المستويات.

ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في رفع مستوى التنسيق بين البلدين تجاه مختلف قضايا الساعة عبر التشاور الثنائي وفي المحافل العربية والدولية.

كما ينتظر أن تسهم بفتح الآفاق أمام التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما.

المصدروكالة الانباء العراقية + وكالة الأنباء القطرية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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