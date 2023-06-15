الممثلة الإباحية ميرا النوري تتجول في النجف الأشرف وعراقيون يفقدون صوابهم!

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وطن- أثارت زيارة الممثلة الإباحية الألمانية ميرا النوري إلى العراق، ضجة واسعة وغضباً كبيراً بين المواطنين.

ميرا النوري في النجف

وتداول عراقيون مقطعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يظهر ميرا النوري، عراقية الأصل، وهي في زيارة إلى مدينة النجف الأشرف في العراق.

وطالب الناشطون بطرد الممثلة الإباحية ميرا النوري، من النجف الأشرف، ومنع دخولها البلاد مرة أخرى.

لكن مجموعة التقنية من أجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، نفت أن يكون الفيديو صحيحاً.

نقاط تكشف حقيقة الفيديو

وقالت مجموعة التقنية من أجل السلام في بيان لها: ” الادعاء المرفق غير صحيح، إذ عند التدقيق في مقطع الفيديو تمكنا من ملاحظة عدة نقاط تبيّن أن المقطع ليس في العراق “.

وتابع البيان: “النقاط وهي أن لون رصيف الشارع ظهر باللون الاخضر والابيض والاخضر والاصفر، لافتات المحال لا تحمل كتابات عربية، سماع صوت شخص في الخلفية يتحدث بلغة غير العربية”.

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قامت ميرا نوري بنفي الأنباء حول زيارتها النجف الأشرف بنفسها أيضاً.

ممنوعة من دخول العراق

وقالت ميرا عبر قناتها على “تيلجرام” والتي تنشر خلالها أفلامها البذيئة، إنها ممنوعة من دخول العراق بشكل قطعي.

وميرا النوري شابة عراقية تقيم بين ألمانيا وأمريكا، واشتهرت عبر onlyfans.

وزادت شهرة ميرا بعدما بدأت تظهر عارية تماماً في فيديوهات عبر مواقع التواصل.