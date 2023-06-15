الخميس, يونيو 15, 2023
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الممثلة الإباحية ميرا النوري تتجول في النجف الأشرف وعراقيون يفقدون صوابهم!

طالب الناشطون بطرد الممثلة الإباحية ميرا النوري من النجف الأشرف ومنع دخولها البلاد مرة أخرى

كتب رفيف عبدالله
الممثلة الإباحية ميرا النوري تتجول في النجف الأشرف وعراقيون يفقدون صوابهم!
ميرا نوري
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وطن- أثارت زيارة الممثلة الإباحية الألمانية ميرا النوري إلى العراق، ضجة واسعة وغضباً كبيراً بين المواطنين.

ميرا النوري في النجف

وتداول عراقيون مقطعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يظهر ميرا النوري، عراقية الأصل، وهي في زيارة إلى مدينة النجف الأشرف في العراق.

وطالب الناشطون بطرد الممثلة الإباحية ميرا النوري، من النجف الأشرف، ومنع دخولها البلاد مرة أخرى.

ميرا النوري
لقطة من الفيديو المتداول

لكن مجموعة التقنية من أجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، نفت أن يكون الفيديو صحيحاً.

نقاط تكشف حقيقة الفيديو

وقالت مجموعة التقنية من أجل السلام في بيان لها: ” الادعاء المرفق غير صحيح، إذ عند التدقيق في مقطع الفيديو تمكنا من ملاحظة عدة نقاط تبيّن أن المقطع ليس في العراق “.

ميرا النوري
مجموعة التقنية من أجل السلام أكدت أن الفيديو مفبرك

وتابع البيان: “النقاط وهي أن لون رصيف الشارع ظهر باللون الاخضر والابيض والاخضر والاصفر، لافتات المحال لا تحمل كتابات عربية، سماع صوت شخص في الخلفية يتحدث بلغة غير العربية”.

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قامت ميرا نوري بنفي الأنباء حول زيارتها النجف الأشرف بنفسها أيضاً.

ممنوعة من دخول العراق

وقالت ميرا عبر قناتها على “تيلجرام” والتي تنشر خلالها أفلامها البذيئة، إنها ممنوعة من دخول العراق بشكل قطعي.

ميرا النوري
نفت ميرا بنفسها وجودها هناك

وميرا النوري شابة عراقية تقيم بين ألمانيا وأمريكا، واشتهرت عبر onlyfans.

وزادت شهرة ميرا بعدما بدأت تظهر عارية تماماً في فيديوهات عبر مواقع التواصل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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