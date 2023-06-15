الملكة رانيا تتألق بإطلالة رائعة من الدانتيل الزهري في حفل تخرج المدرسة التي أسستها! (شاهد)

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وطن- بدت الملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن مذهلة بفستان زهري عندما حضرت حفل تخرج في الأكاديمية الدولية التي أسستها عام 2004 في العاصمة، عمان.

وكعادتها ظهرت الملكة رانيا العبدالله بإطلالة مدهشة مرتدية فستاناً جميلاً من الدانتيل باللون الوردي الباهت من ماركة الأزياء الإيطالية Dolce and Gabbana في الحفل.

وقامت الملكة رانيا بإكمال إطلالته الرائعة بالفستان ذو الأكمام الطويلة بحزام خصر فضي رفيع بمشبك ذهبي.

فستان وحقيبة من Dolce and Gabbana

وبالنسبة لتقييم إطلالة الملكة رانيا، وبحسب ما نقلته “ديلي ميل” البريطانيةـ تعرض دار الأزياء الإيطالية Dolce and Gabbana الفستان عبر موقعها الرسمي بمبلغ 1800 جنيها إسترلينيا.

بالإضافة إلى الفستان، فقد أطلت الملكة رانيا العبدالله بحقيبة يد من نفس دار الأزياء الإيطالية والتي تعرضها الدار بمبلغ 1250 جنيها إسترلينيا.

خاتم من بتوقيع المصمم اللبناني رالف المصري

كما أكملت الملكة رانيا العبدالله إطلالتها بخاتم من تصميم المصمم اللبناني رالف المصري بمبلغ 4306 جنيهات إسترلينية.

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وأكملت الملكة رانيا العبدالله إطلالتها بارتدء حذاء بكعب عالي من Dior .

مكياج طبيعي

وقامت الملكة رانيا الأم لأربعة من الأبناء (الحسين وإيمان وسلمى وهاشم)، والتي أسست الأكاديمية الدولية – عمان في عام 2004 ، بتثبيت شعرها المميّز وحافظت على مكياجها الطبيعي لهذه المناسبة الهامة.

وفي رسالة مفتوحة على موقع المدرسة ، تشرح الملكة رانيا فكرتها عندما افتتحت المدرسة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن قائلة:” لقد طرحت مهمة جريئة ومتفائلة: غرس حب التعلم مدى الحياة في طلابها ، وتسليحهم بالفضول والرحمة. والثقة ليصبحوا قادة الغد”.

وكتبت أيضا: “نهدف إلى رعاية جيل جديد من المواطنين العالميين ، القادرين على العمل كوكلاء للتغيير دون إغفال جذورهم”.

احتفال الملكة رانيا بتخرج الأمير هاشم

ويأتي حفل التخرج في المدرسة النهارية المستقلة والمختلطة بعد فترة وجيزة من تخرج ابنها الأصغر (هاشم) من المدرسة الثانوية في مايو.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد بدت هناك الملكة رانيا متحمسة وسعيدة للاحتفال بإنجازات الأمير هاشم بن عبد الله الذي التحق بأكاديمية الملك ، وهي مدرسة داخلية في مادبا.

وحضرت الملكة رانيا حفل التخرج مع زوجها الملك عبد الله الثاني والأميرة إيمان وزوجها جميل ألكسندر ترميوتيس ، إلى جانب الأميرة سلمى وولي العهد الأمير الحسين.

وعلقت الملكة على منشورها على “أنستغرام”: “ يا رفاق ، هل يمكننا أن نبطئ قليلاً؟ تحتاج هذه الأم لالتقاط أنفاسها! “لحظة فخر أخرى للأسرة في تخرج هاشم من المدرسة الثانوية اليوم”.

وفي الآونة الأخيرة ، كان للعائلة الكثير لتحتفل به ، حيث تزوج نجل رانيا الأكبر ، ولي العهد الأمير حسين ، من المهندةس المعمارية رجوة آل سيف في 1 يونيو الجاري.