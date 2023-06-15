ابنة بيب غوارديولا تنشر صورًا حميمية ومثيرة لها ولوالدها لم تنشر من قبل (شاهد)

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وطن– أحدثت ماريا غوارديولا ، ابنة مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد نشر صور حميمية لم يتم نشرها سابقاً بعد الاحتفال بدوري أبطال أوروبا.

عناق رومانسي

نشرت الشابة الإسبانية على ملفها الشخصي على إنستغرام بعض اللقطات من احتفال دوري أبطال أوروبا. حيث يمكن رؤية والدها بيب غوارديولا وهو يحمل لقبين كبيرين فاز بهما هذا الموسم. ويذوب في عناق مع زوجته كريستينا سيرا.

قبل عدة أسابيع ، أحدثت عارضة الأزياء ماريا غوارديولا ضجة أيضًا. من خلال رفع درجة الحرارة احتفالًا بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي فاز به الفريق بقيادة والدها.

لقد تجاوزت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا بالفعل نصف مليون متابع على انستقرام.

عرض الأزياء

وقبل بضعة أشهر وقعت ابنة غوراديولا مع وكالة أزياء معروفة لاستغلال موهبتها في عرض الأزياء.

تُسعد ماريا جوارديولا هؤلاء الآلاف من المتابعين بوضعيات مثيرة تظهر شخصيتها. وهي ترتدي أزياءها الجريئة، وأيضًا ظهرت بالبيكيني الآن مع اقتراب فصل الصيف.

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الوضع ليس بالأمر الجديد بالنسبة لها. فهي التي اتخذت بالفعل قرارًا مهمًا قبل بضعة أسابيع بشأن مستقبلها.

عالم الموضة

اتخذت ابنة بيب غوارديولا خطوة إلى الأمام ، وقررت تكريس نفسها بالكامل لعالم الموضة والاشتراك في وكالة معروفة لتنفيذ أولى عروضها الترويجية المهمة مع العلامات التجارية المعروفة.

تشتهر ماريا غوارديولا بشكل متزايد في الشبكات ووسائل الإعلام الخاصة بالأزياء.

وهي شغوفة بالموضة ، وعادة ما تستخدم ملفها الشخصي لمشاركة العديد من ملابسها ، بالإضافة إلى التباهي بأسلوب حياتها الفاخر ، وملابسها الفاخرة ، والرحلات التي تقوم بها ، وما إلى ذلك.

قصة حب لم تكتمل

ماريا غوارديولا التي ظهرت أيضًا في الأخبار في إنجلترا قبل بضعة أشهر بعد أن تم القبض عليها في مناسبتين مع ديلي آلي عندما كان لاعبًا في توتنهام ، وبالتالي في الأراضي البريطانية.

كان من المسلم به أن الاثنين كان لهما قصة حب ، على الرغم من أنها لم تدم طويلا.