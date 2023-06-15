الخميس, يونيو 15, 2023
الرئيسيةحياتناابنة بيب غوارديولا تنشر صورًا حميمية ومثيرة لها ولوالدها لم تنشر من...
حياتنا

ابنة بيب غوارديولا تنشر صورًا حميمية ومثيرة لها ولوالدها لم تنشر من قبل (شاهد)

حيث يمكن رؤية والدها بيب غوارديولا وهو يحمل لقبين كبيرين فاز بهما هذا الموسم ويذوب في عناق مع زوجته كريستينا سيرا

كتب رفيف عبدالله
ابنة بيب جوارديولا تنشر صورًا حميمية ومثيرة لها ولوالدها لم تنشر من قبل (شاهد)
ابنة بيب غوارديولا
- Advertisement -

وطن– أحدثت ماريا غوارديولا ، ابنة مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد نشر صور حميمية لم يتم نشرها سابقاً بعد الاحتفال بدوري أبطال أوروبا.

عناق رومانسي

نشرت الشابة الإسبانية على ملفها الشخصي على إنستغرام بعض اللقطات من احتفال دوري أبطال أوروبا. حيث يمكن رؤية والدها بيب غوارديولا وهو يحمل لقبين كبيرين فاز بهما هذا الموسم. ويذوب في عناق مع زوجته كريستينا سيرا.

ابنة بيب غوارديولا
بيب غوارديولا يذوب في عناق مع زوجته كريستينا سيرا

قبل عدة أسابيع ، أحدثت عارضة الأزياء ماريا غوارديولا ضجة أيضًا. من خلال رفع درجة الحرارة احتفالًا بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي فاز به الفريق بقيادة والدها.

ابنة بيب غوارديولا
غوارديولا وهو يحمل لقبين كبيرين فاز بهما

لقد تجاوزت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا بالفعل نصف مليون متابع على انستقرام.

ابنة بيب غوارديولا
حقق مدرب مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية الثانية مع فريقين مختلفين خلال مشواره التدريبي
ابنة بيب غوارديولا
وجّه المدرب الإسباني رسالة ساخرة إلى البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
ابنة بيب غوارديولا
يعد مدرب مانشستر سيتي أول مدرب يحقق ثلاثية تاريخية مع فريقين مختلفين في مشواره التدريبي

عرض الأزياء

وقبل بضعة أشهر وقعت ابنة غوراديولا مع وكالة أزياء معروفة لاستغلال موهبتها في عرض الأزياء.

تُسعد ماريا جوارديولا هؤلاء الآلاف من المتابعين بوضعيات مثيرة تظهر شخصيتها. وهي ترتدي أزياءها الجريئة، وأيضًا ظهرت بالبيكيني الآن مع اقتراب فصل الصيف.

- Advertisement -
ابنة بيب غوارديولا
لقد تجاوزت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا بالفعل نصف مليون متابع على انستقرام
ابنة بيب غوارديولا
ظهرت بالبيكيني الآن مع اقتراب فصل الصيف

الوضع ليس بالأمر الجديد بالنسبة لها. فهي التي اتخذت بالفعل قرارًا مهمًا قبل بضعة أسابيع بشأن مستقبلها.

عالم الموضة

اتخذت ابنة بيب غوارديولا خطوة إلى الأمام ، وقررت تكريس نفسها بالكامل لعالم الموضة والاشتراك في وكالة معروفة لتنفيذ أولى عروضها الترويجية المهمة مع العلامات التجارية المعروفة.

تشتهر ماريا غوارديولا بشكل متزايد في الشبكات ووسائل الإعلام الخاصة بالأزياء.

ابنة بيب غوارديولا
تُسعد ماريا آلاف من المتابعين بوضعيات مثيرة
ابنة بيب غوارديولا
اتخذت ابنة بيب خطوة إلى الأمام وقررت تكريس نفسها بالكامل لعالم الموضة

وهي شغوفة بالموضة ، وعادة ما تستخدم ملفها الشخصي لمشاركة العديد من ملابسها ، بالإضافة إلى التباهي بأسلوب حياتها الفاخر ، وملابسها الفاخرة ، والرحلات التي تقوم بها ، وما إلى ذلك.

قصة حب لم تكتمل

ماريا غوارديولا التي ظهرت أيضًا في الأخبار في إنجلترا قبل بضعة أشهر بعد أن تم القبض عليها في مناسبتين مع ديلي آلي عندما كان لاعبًا في توتنهام ، وبالتالي في الأراضي البريطانية.

ابنة بيب غوارديولا
تشتهر ماريا غوارديولا بشكل متزايد في الشبكات ووسائل الإعلام الخاصة بالأزياء

كان من المسلم به أن الاثنين كان لهما قصة حب ، على الرغم من أنها لم تدم طويلا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

رياضة

ماذا قال والد غوارديولا عن ابنه بعد ظفره بـ”أبطال أوروبا” وكيف يريد أن تكون نهايته كمدرب؟!

رياضة

وعد غوارديولا الغريب إلى جماهير السيتي قبيل مواجهة ريال مدريد.. ماذا قال؟!

حياتنا

ابنة غوارديولا بصور عارية بعد أنباء عن “فضيحة” والدها مع حبيبة بيكيه (شاهد)

رياضة

تصريح غوارديولا يثير الجدل بعد خسارة السيتي أمام اليونايتد.. ماذا قال؟!

حياتنا

فيديو طريف لـ “بيب غوارديولا” مع فتاة قطرية محجبة يشعل مواقع التواصل(شاهد)

رياضة

غوارديولا يُوضح الفرق الجوهري بين هالاند وميسي.. ماذا قال؟!

رياضة

حامل اللقب مانشستر سيتي يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الكأس بفوزه على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين

حياتنا

“غوارديولا” مشيدا لاعب الجزائري رياض محرز لاعب استثنائي وموهبة فذة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صادم.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو ويلطخ وجه الطيار بالدماء! (شاهد)

وفاة عشيقة الملك فاروق الإيطالية عن عمر 87 عاماً.. ماذا تعرف عن علاقتهما؟!

سعد الصغير يحاول تغطية صدر زوجته أمام الجميع بعدما سقط فستانها وكشف المستور! (فيديو)

8 عادات للموظفين الذين تتم ترقيتهم باستمرار في العمل

دراسة: الكلاب تستطيع اكتشاف نوايا الأشخاص الخبيثة..

الملكة رانيا تتألق بإطلالة رائعة من الدانتيل الزهري في حفل تخرج المدرسة التي أسستها! (شاهد)

نسرين طافش في وصلة رقص مثيرة بفستان أحمر ناري (فيديو)

شاهد احتراق وانهيار كنيسة داعمة للشذوذ بصاعقة برق.. فهل حدث ذلك أثناء زواج مثليين!

عبر “سكاي نيوز”.. روائي مصري يصف صلاح الدين الأيوبي بـ”الحقير” والقناة تروج له (شاهد)

طلاق جوري بكر وهي حامل.. مفاجأة جديدة قلبت السحر ضدها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC