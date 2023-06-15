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إسبانيا تضرب موعداً مع كرواتيا بعد هزيمة إيطاليا في دوري أمم أوروبا 2023 (فيديو)

فوز إسبانيا على إيطاليا بهدفين ثمينين مقابل هدف في منافسات دوري أمم أوروبا 2023.

كتب فارس أبو شيحة
فوز إسبانيا على إيطاليا في دوري أمم أوروبا 2023
فوز إسبانيا على إيطاليا في دوري أمم أوروبا 2023
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وطن- ضرب منتخب إسبانيا موعداً نارياً مع نظيره الكرواتي في نهائي بطولة دوري أمم أوروبا 2023، بعد هزيمة إيطاليا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي على  ملعب (دي غرولش فيسته).

وافتتح المنتخب الإسباني أولى أهداف المباراة مبكراً عند الدقيقة ال3 عن طريق اللاعب يريمي بينو.

مباراة إسبانيا ضد إيطاليا

وأدرك منتخب إيطاليا هدف التعادل الإيجابي عن طريق اللاعب تشيرو إيموبيلي في الدقيقة ال11 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما وسجل منتخب إسبانيا هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب خوسيلو في الدقيقة ال88.

وكان المنتخب الإسباني الأكثر تفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة ب63%.

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منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إيطاليا 8 تسديدات، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة ب37%.

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا

ولعب المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه إيطاليا، في دور نصف نهائي دوري أمم أوروبا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع التشكيلة: جوردي ألبا، إيميرك لابورتي، روبين نوماند، نافاس.

خط الوسط: ميرينو، رودريغو كاسكانتي، رودريغو، جافي، بينو.

مركز الهجوم: ألفارو موراتا.

موعد نهائي دوري أمم أوروبا 2023

وسيلتقي منتخب إسبانيا في المباراة القمة النهائية أمام كرواتيا صاحب الميدالية البرونزية (المركز الثالث)، الأحد، في نهائي دوري أمم أوروبا 2023، على ملعب (فينورد) بدولة هولندا.

فوز إسبانيا على إيطاليا
فوز إسبانيا على إيطاليا
المصدروطن + منتخب إسبانيا تويتر +بين سبورت تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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