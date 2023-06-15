إسبانيا تضرب موعداً مع كرواتيا بعد هزيمة إيطاليا في دوري أمم أوروبا 2023 (فيديو)

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وطن- ضرب منتخب إسبانيا موعداً نارياً مع نظيره الكرواتي في نهائي بطولة دوري أمم أوروبا 2023، بعد هزيمة إيطاليا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي على ملعب (دي غرولش فيسته).

وافتتح المنتخب الإسباني أولى أهداف المباراة مبكراً عند الدقيقة ال3 عن طريق اللاعب يريمي بينو.

مباراة إسبانيا ضد إيطاليا

وأدرك منتخب إيطاليا هدف التعادل الإيجابي عن طريق اللاعب تشيرو إيموبيلي في الدقيقة ال11 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما وسجل منتخب إسبانيا هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب خوسيلو في الدقيقة ال88.

🟣 🎥 تقرير خاص | هدف خوسيلو في الوقت القاتل يمنح إسبانيا الفوز على إيطاليا ويؤهلها لمواجهة كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروربية

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/iggNnRVTSS — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 15, 2023

وكان المنتخب الإسباني الأكثر تفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة ب63%.

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بينما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إيطاليا 8 تسديدات، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة ب37%.

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا

ولعب المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه إيطاليا، في دور نصف نهائي دوري أمم أوروبا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع التشكيلة: جوردي ألبا، إيميرك لابورتي، روبين نوماند، نافاس.

خط الوسط: ميرينو، رودريغو كاسكانتي، رودريغو، جافي، بينو.

مركز الهجوم: ألفارو موراتا.

🏁 ¡¡𝗣𝗜, 𝗣𝗜, 𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜!! ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 𝗬 𝗔 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟!! La @SEFutbol se impone con justicia a Italia y luchará por la #NationsLeague ante Croacia el próximo domingo. 🇪🇸 🆚 🇮🇹 | 2-1 | 90+5’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/PlJxj1Tdd5 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2023

موعد نهائي دوري أمم أوروبا 2023

وسيلتقي منتخب إسبانيا في المباراة القمة النهائية أمام كرواتيا صاحب الميدالية البرونزية (المركز الثالث)، الأحد، في نهائي دوري أمم أوروبا 2023، على ملعب (فينورد) بدولة هولندا.