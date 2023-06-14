الأربعاء, يونيو 14, 2023
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حياتنا

9 أشياء لا يفعلها الأشخاص الناجحون أبدًا في الاجتماعات

يمكن أن تكون الاجتماعات نقطة انطلاق للتقدم في حياتك المهنية - طالما أنك تتصرف بشكل صحيح

كتب ايمان الباجي
يمكن أن تكون الاجتماعات أيضًا نقطة انطلاق للتقدم في حياتك المهنية - طالما أنك تتصرف بشكل صحيح.
إذا كان لديك إجتماع في الشركة، ينصح الخبراء بالحضور دائمًا قبل الموعد بدقيقتين
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وطن- تعد الاجتماعات جزءًا ضروريًا من حياة العمل. وسواء أحببتها أو كرهتها، فهي تمنحك فرصة للتواصل مع الزملاء والمشرفين بخصوص المشاريع المهمة، وتحديد الأولويات و اتخاذ القرارات المناسبة أو مناقشة أهداف الشركة.

يمكن أن تكون الاجتماعات أيضًا نقطة انطلاق للتقدم في حياتك المهنية – طالما أنك تتصرف بشكل صحيح.

وفي هذا السياق، سوف نستعرض 9 أشياء لا يفعلها الأشخاص الناجحون أبدًا في الاجتماعات، وفقا لما أورده موقع “hackspirit.”

الفشل في التحضير

بغض النظر عن مدى عدم أهمية الاجتماع، لا تظهر أبدًا أنك مرتبكًا وغير مستعد. إنه ليس أمرًا غير احترافي فحسب، بل يمكن أيضًا تفسيره على أنه عدم احترام لوقت زملائك.

إذا كنتَ أنت الشخص الذي يدعو إلى الاجتماع، فضع جدول أعمال وقم بصياغة بعض نقاط الحديث مقدمًا واحصل على أي معلومات قد تحتاج إلى تقديمها على أهبة الاستعداد، وتأكد من أنك واضح بشأن كيفية سير مهامك.

إذا كنت متوجهاً إلى اجتماع شخصي في المكتب، فعليك ارتداء ملابس لائقة

نسيان التحقق من المعدات

مع عقد المزيد من الاجتماعات عبر الإنترنت، تذكر اختبار تشغيل أي معدات قد تحتاجها في وقت مبكر.

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تحدث الأعطال الفنية دائما، ولكن من الضروري أن تفعل كل ما في وسعك لتجنبها.

إذا كان لديك اجتماع عبر الإنترنت، فتأكد من عمل البرنامج والكاميرا والميكروفون قبل الانضمام.

عندما يتعين عليك عقد عرض تقديمي، تأكد من أن الكمبيوتر المحمول الخاص بك يحتوي على بطارية كافية، وأن جهاز العرض يعمل بكامل طاقته.

من الناحية المثالية، يجب أن تتدرب على العرض التقديمي عدة مرات مع وجود المعدات في مكانها لتجنب أي عطل.

ارتداء ملابس غير لائقة

إذا كنت متوجهاً إلى اجتماع شخصي في المكتب، فعليك ارتداء ملابس لائقة.

وحتى إذا كان الاجتماع غير رسمي، يمكنك ارتداء قميص وبنطلون جينز، اعتمادًا على قواعد اللباس في مكان عملك.

يُظهر الزي الائق أنك تقدر وقت المشاركين الآخرين وأنك على استعداد لبذل جهد (حتى لو لم تكن موجودًا جسديًا في غرفة العمل).

الحضور في وقت متأخر

إذا كان لديك إجتماع في الشركة، ينصح الخبراء بالحضور دائمًا قبل الموعد بدقيقتين.

إذا ظهرت بعد ذلك الوقت، فذلك يظهر أنك شخص يعاني من سوء إدارة الوقت والسلوك السيء.

بالإضافة إلى ذلك، ستقطع سير الإجراءات وقد تفوتك بعض النقاط المهمة.

التحدث مع الزملاء في الاجتماع

لا تُعد الاجتماعات عذرًا للتحدث مع زملائك في العمل.

في حين أن دقيقتين من المزاح مع انطلاق الاجتماع يمكن أن تكون مفيدة، بمجرد أن تدخل في خضم الأمور، يجب أن تكون جميع المحادثات حول الموضوع بدقة.

إذا كنت ترغب في مناقشة شيء لا علاقة له بمديرك أو زميلك، اطلب بضع دقائق من وقتهم بعد انتهاء الاجتماع.

عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات، يعرف الأشخاص الناجحون للغاية أن كونك مشاركًا نشطًا أمر لا بد منه.

تشتت الذهن

يمكن أن يجعلك التشتت وعدم التركيز أثناء الاجتماع تفوت في الواقع المعلومات الهامة التي تتم مشاركتها مع المجموعة.

إذا كان لديك هذا النوع من التشتيت، فيمكنك تجنبه عن طريق طرح الأسئلة كثيرًا في الاجتماع.

استعمال الهاتف

يعد تصفح مواقع الإنترنت بدون تفكير أثناء الاجتماع علامة واضحة على عدم مشاركتك فيه.

بدلاً من ذلك، امنح زملائك ومديرك اهتمامك الكامل، حتى عندما لا يكون الموضوع المطروح مثيرًا للاهتمام.

لستَ تدون ملاحظات

إذا كنت تعمل في شركة كبيرة، فهناك فرصة جيدة أن يكون شخص ما مسؤولاً بالفعل عن تدوين الملاحظات ومشاركتها مع المجموعة.

ومع ذلك، فإن تدوين ملاحظاتك الخاصة أثناء الاجتماع لا يزال يأتي بفوائد:

  • يساعدك على تذكر الموضوعات المشتركة بسهولة أكبر.
  • لديك قائمة واضحة بالنقاط الرئيسية وعناصر العمل التي تحتاج إلى معالجتها.
  • يمكنك مشاركة الملاحظات مع زملاء العمل الذين تغيبوا عن العمل.

عدم قول أي شيء

عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات، يعرف الأشخاص الناجحون للغاية أن كونك مشاركًا نشطًا أمر لا بد منه.

فطرح الأسئلة ذات الصلة والتحدث عندما يتعلق الأمر بالموضوع يجب أن يكون بالتأكيد في قائمة المهام الخاصة بك.

المصدرموقع "hackspirit"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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