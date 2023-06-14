الأربعاء, يونيو 14, 2023
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10 وجوه مخفية باحتراف في الصورة.. اعثر عليها واختبر قوة نظرك

يحتوي هذا الوهم البصري المذهل على عشرة وجوه مخفية في الخطوط العريضة للشجرة، والمطلوب منك هو العثور على 10 وجوه في 10 ثوانٍ فقط

كتب فهمي الورغمي
10 وجوه مخفية باحتراف في الصورة.. اعثر عليها واختبر قوة نظرك
10 وجوه مخفية في الصورة
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وطن- الوهم البصري هو فن يستخدم الخدع البصرية لخلق تأثير سحري ومدهش على المشاهدين. يتلاعب الوهم البصري بالتصوّر البصري للأشياء والأنماط، مما يخلق تجربة ترغب في التحقق منها وفهمها.

يمتاز الوهم البصري بتعدد أشكاله وأنواعه، ويمكن أن يتم تحقيقه من خلال استخدام عناصر مثل الألوان، الأشكال، الحجم، والتلاعب بالظلال والإضاءة.

يُعتبر الوهم البصري شكلًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للفنانين والمصممين والمبدعين الذين يرغبون في إثارة الدهشة والإبهار في أعمالهم.

والآن.. هل يمكنك العثور على 10 وجوه خفية في هذا الوهم البصري المذهل، الذي اخترناه لك من موقع (JagranJosh

يحتوي هذا الوهم البصري المذهل على عشرة وجوه خفية في الخطوط العريضة لشجرة. هل يمكنك العثور على الوجوه المخفية في 10 ثوانٍ؟ اختبر مهاراتك في الملاحظة الآن!

هل تعلم أن أحد ألعاب الوهم البصري التي انتشرت على الإنترنت هي مطالبة القراء بتحديد 10 وجوه مخفية في شجرة.

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10 وجوه مخفية في الصورة
10 وجوه مخفية في الصورة

هل يمكنك تحديد الوجوه العشرة المخفية؟.. اختبر مهاراتك في الملاحظة الآن!

اعثر على 10 وجوه خفية في 10 ثوانٍ.. يتم تقديم صورة شجرة عتيقة للقراء.

وعلى الرغم من أن الشجرة تبدو طبيعية للوهلة الأولى، إلا أنها تحتوى على أكثر مما تراه العين. هناك 10 وجوه مخفية في الشجرة والتحدي بالنسبة لك هو اكتشاف الوجوه المخفية في 10 ثوان.

إذا لاحظت بعناية، يمكنك تحديد وجهين أو ثلاثة بسهولة.

هل رأيت الوجوه؟.. أسرع.. الوقت يمرّ والساعة تدق.

قم بمسح الصورة مرة أخرى ومعرفة ما إذا كنت قادرًا على العثور على الوجوه المتبقية.

فقط بضع ثوان متبقية.. ثلاثة.. اثنان.. واحد…. و… انتهى الوقت.

نأمل أن يكون بعض الأفراد الأكثر ذكاءً صاحبي النظر الثاقب، قد رصدوا جميع الوجوه المخفية.

أما أولئك الذين لم يتمكنوا من تحديد جميع الوجوه، في غضون ذلك الوقت، لا ينبغي أن يشعروا بالإحباط.

يمكنكم دائمًا تحسين مهاراتك من خلال التدرب بانتظام.. هل تريد أن تعرف مكان كل الوجوه في الشجرة؟

تحقق إذن من الحل أدناه:

يمكن العثور على الوجوه العشرة المخفية في الأماكن التالية على الشجرة:

10 وجوه مخفية في الصورة
10 وجوه مخفية في الصورة

ما هو الوهم البصري؟

يُعتبر الوهم البصري ظاهرة مثيرة للاهتمام في مجال علم النفس وعلم الأعصاب. إذ يستخدم الباحثون الوهم البصري لفهم كيفية عمل الدماغ وتفسير المعلومات البصرية. يوفر الاستكشاف والدراسة لهذه الظاهرة فهمًا أعمق لكيفية استجابة الدماغ للمحفزات البصرية وكيفية تفسيرها.

كما يُعتبر الوهم البصري مصدر إلهام للعديد من المشاهير في مجال الفن والتصميم. يتم استخدام الوهم البصري في الأعمال الفنية والإعلانات والتصاميم التفاعلية لخلق تجارب مثيرة وممتعة للمشاهدين.

مع زيادة انتشار الوسائط الرقمية والمنصات الاجتماعية، أصبح للوهم البصري دور كبير في جذب واستقطاب جماهير الإنترنت.

وتتنوع الأوهام البصرية من البسيطة إلى المعقدة، وتتطلب بعضها مهارات فنية وتقنية عالية لحلهّا.

في النهاية، يمكن القول إن الوهم البصري يمثل استكشافًا مدهشًا للقدرات البصرية للإنسان وقدرته على استيعاب وتفسير المعلومات البصرية. ويُلهم تأثيره السحري الفنّانين والعلماء على حد سواء لاستكشاف الحدود الجديدة في مجال الإبداع والفهم البصري.

المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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