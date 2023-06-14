الأربعاء, يونيو 14, 2023
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حياتنا

هيا مرعشلي في صور غامضة تثير الشك حول “المثلية الجنسية”! (شاهد)

هيا مرعشلي والصور الغامضة: دعم للمثلية الجنسية أم تعبير عن الذات؟

كتب رفيف عبدالله
هيا مرعشلي في صور جريئة تثير الشك حول
هيا مرعشلي
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وطن– أثارت الفنانة السورية هيا مرعشلي، شكوكاً حول دعمها للمثلية الجنسية، بعد أحدث منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مثير جنسياً

شاركت هيا مرعشلي مجموعة صور غريبة عبر “انستجرام” لا علاقة لها ببعض، ما بين لقطات مثيرة لها، وعبارات غامضة.

أحد تلك العبارات هو “هل تعرف ما هو مثير جنسياً حقاً؟ محادثة حقيقية”.

هيا مرعشلي
عرفت هيا الإثارة الجنسية على طريقتها

كما ظهرت هيا مرعشلي في لقطة أخرى وهي تقف بين شخصين قد وضعا طلاءً بألوان علم المثلية على أجسادهما، وكانت الممثلة السورية تتلقى قبلةً منهما.

هيا مرعشلي
توسطت الفنانة شخصان على أجسادهما ألوان علم المثلية الجنسية

شاركت هيا مرعشلي أيضاً، صورة لغلاف كتاب عبارة عن أيدي على وشك التشابك، وصورة لعصفور على شرفتها، ولقطة لكلبها.

هيا مرعشلي
غلاف كتاب
هيا مرعشلي
كلب هيا مرعشلي
هيا مرعشلي
طائر على شرفة من الصور الغريبة التي شاركتها الفنانة السورية

“قليل من هناك وهناك”

وعلقت هيا على الصور: “قليل من هذا، قليل من ذلك”.

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وتساءل متابعو هيا عن المغزى الذي تريد إيصاله، فعبر بعضهم عن عدم استيعاب رسالتها، بيد أن آخرون قالوا إن الفنانة تريد دعم المثلية الجنسية بطريقة غير مباشرة، أو قد تكون تعبيراً عن ميولها الشخصية.

هيا مرعشلي
نشرت الفنانة صورها بين الصور الغريبة
هيا مرعشلي
من الصور الغامضة التي نشرتها هيا بلا مناسبة أو مغزى

وكانت هيا مرعشلي قد احتفلت بعيد ميلادها الـ26 بطريقة جريئة.

وتسببت صورة هيا وهي  تلحس تورتة عيد ميلادها كـ”الكلب” بموجة هجوم عليها، وهو ما اعتبره متابعون بأنه تصرف مخجل وبذيء.

هيا مرعشلي
هيا تلحس التورتة كالكلب

عيد ميلاد هيا

ووثقت الصور هيا مرعشلي أثناء خروجها من المطعم الذي احتفلت به بعيد ميلادها، حيث ظهرت مرتدية فستان من الساتان المشجر مكون من قطعتين.

وظهرت هيا مرعشلي مرتدة الفستان المثير الذي تكون من جيبة قصيرة جدا كشفت الكثير من أفخاذها، وقميص ذو فتحة واسعة كشف جزءا كبيرا من صدرها وبطنها.

هيا مرعشلي
هيا في عيد ميلادها

وتلقت هيا مرعشلي في بسبب هذه الصور الجريئة العديد من الانتقادات أيضا، بسبب جرأتها الكبيرة في ارتداء الملابس.

رسالة للمتابعين: “حسابي خاص بي”

ومع تزايد الانتقادات التي وجهها متابعيها لها، نشرت هيا مرعشلي عبر خاصية الاستوري مقطع فيديو قصير حمل رسالة لمتابعيها ومنتقديها.

وقالت الرسالة: “حسابات التواصل الاجتماعي خاصة بك وليست لأصدقائك”.

وأضافت:”وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ليست مناسبة لك ولأحلامك والتعبير عن نفسك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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