هيا مرعشلي في صور غامضة تثير الشك حول “المثلية الجنسية”! (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة السورية هيا مرعشلي، شكوكاً حول دعمها للمثلية الجنسية، بعد أحدث منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مثير جنسياً

شاركت هيا مرعشلي مجموعة صور غريبة عبر “انستجرام” لا علاقة لها ببعض، ما بين لقطات مثيرة لها، وعبارات غامضة.

أحد تلك العبارات هو “هل تعرف ما هو مثير جنسياً حقاً؟ محادثة حقيقية”.

كما ظهرت هيا مرعشلي في لقطة أخرى وهي تقف بين شخصين قد وضعا طلاءً بألوان علم المثلية على أجسادهما، وكانت الممثلة السورية تتلقى قبلةً منهما.

شاركت هيا مرعشلي أيضاً، صورة لغلاف كتاب عبارة عن أيدي على وشك التشابك، وصورة لعصفور على شرفتها، ولقطة لكلبها.

“قليل من هناك وهناك”

وعلقت هيا على الصور: “قليل من هذا، قليل من ذلك”.

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وتساءل متابعو هيا عن المغزى الذي تريد إيصاله، فعبر بعضهم عن عدم استيعاب رسالتها، بيد أن آخرون قالوا إن الفنانة تريد دعم المثلية الجنسية بطريقة غير مباشرة، أو قد تكون تعبيراً عن ميولها الشخصية.

وكانت هيا مرعشلي قد احتفلت بعيد ميلادها الـ26 بطريقة جريئة.

وتسببت صورة هيا وهي تلحس تورتة عيد ميلادها كـ”الكلب” بموجة هجوم عليها، وهو ما اعتبره متابعون بأنه تصرف مخجل وبذيء.

عيد ميلاد هيا

ووثقت الصور هيا مرعشلي أثناء خروجها من المطعم الذي احتفلت به بعيد ميلادها، حيث ظهرت مرتدية فستان من الساتان المشجر مكون من قطعتين.

وظهرت هيا مرعشلي مرتدة الفستان المثير الذي تكون من جيبة قصيرة جدا كشفت الكثير من أفخاذها، وقميص ذو فتحة واسعة كشف جزءا كبيرا من صدرها وبطنها.

وتلقت هيا مرعشلي في بسبب هذه الصور الجريئة العديد من الانتقادات أيضا، بسبب جرأتها الكبيرة في ارتداء الملابس.

رسالة للمتابعين: “حسابي خاص بي”

ومع تزايد الانتقادات التي وجهها متابعيها لها، نشرت هيا مرعشلي عبر خاصية الاستوري مقطع فيديو قصير حمل رسالة لمتابعيها ومنتقديها.

وقالت الرسالة: “حسابات التواصل الاجتماعي خاصة بك وليست لأصدقائك”.

وأضافت:”وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ليست مناسبة لك ولأحلامك والتعبير عن نفسك”.