الأربعاء, يونيو 14, 2023
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هذا أفضل وقت لحجز الفنادق لتوفير المال!

قد توفر لك حجوزات اللحظة الأخيرة المال، لكنها أيضًا محفوفة بالمخاطر قليلاً

كتب ايمان الباجي
أفضل وقت للحجز في الفنادق
تعتبر أماكن الإقامة واحدة من أكبر نفقات السفر،
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وطن- مع إقتراب فصل الصيف، يرغب معظم الناس في العثور على فنادق تلبي احتياجاتهم وتتطابق مع خياراتهم المفضلة.

تعتبر أماكن الإقامة واحدة من أكبر نفقات السفر، وينتهي بها الأمر في بعض الأحيان أن تكون أكثر تكلفة من النقل.

لحسن الحظ، كشف هذا المقال الذي نشره موقع “travelandleisure“، عن أفضل وقت للحجز في الفنادق لتوفير المال.

أشار الموقع إلى أن الطريقة الوحيدة لتوفير المال هي الحجز في الوقت المناسب. فالفنادق ديناميكية ومتقلبة بناءً على العرض والطلب، وهذا يعني أن السعر الذي تراه عند البحث عن الفنادق في يوم من الأيام قد يتغير في اليوم التالي، حتى لو بقيت تواريخ إقامتك كما هي.

ما هو أفضل وقت لحجز فندق؟

إن معرفة أفضل وقت لحجز فندق ليس علمًا دقيقًا. ولكن إذا نظرنا إلى الإحصائيات، فعادة ما يتم العثور على أقل أسعار لغرف الفنادق قبل 15 يومًا فقط من إقامتك.

الأسعار ترتفع قبل موعد السفر بشكل ملحوظ
يقترح الخبراء حجز غرفة في فندق مع إلغاء مجاني بمجرد أن ترى صفقة تبدو معقولة بالنسبة لك

خيارات الحجز في اللحظة الأخيرة (عادةً) ما تكون هي أفضل.

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قامت دراسة نشرت عام  2022 بتحليل أكثر من 2500 سعر غرفة فندقية من عام 2019 حتى النصف الأول من عام 2021 ووجدت متوسط مدخرات بنسبة 13% لأولئك الذين حجزوا 15 يومًا مقدمًا مقارنة بأولئك الذين حجزوا قبل أربعة أشهر.

للتذكير، هذا المعدل لا يأخذ في الاعتبار فترات السفر المزدحمة، مثل العطلات.
ووفقًا لبيانات من تطبيق السفر Hopper، فإن معيار 15 يومًا يعد معيارًا جيدًا لمدن الأعمال الكبرى، مثل نيويورك وشيكاغو، ولكنه ليس دقيقًا لوجهات العطلات مثل منطقة البحر الكاريبي أو هاواي. في تلك الوجهات، يلاحظ التطبيق أن أسعار الفنادق عادة ما تكون في أدنى مستوياتها قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من رحلتك.

مخاطر الحجز في اللحظة الأخيرة

قد توفر لك حجوزات اللحظة الأخيرة المال، لكنها أيضًا محفوفة بالمخاطر قليلاً. إذا انتظرت حتى ما قبل رحلتك مباشرة للحجز، فقد لا تتمكن من حجز فندقك المفضل، أو ربما جميع الفنادق في المنطقة.

للتخفيف من هذه المخاطر، يقترح الخبراء حجز غرفة في فندق مع إلغاء مجاني بمجرد أن ترى صفقة تبدو معقولة بالنسبة لك، حتى لو كان ذلك قبل عدة أشهر.

بعد الحجز، راقب سعر غرفتك في الفندق بانتظام. إذا انخفض السعر، يمكنك إلغاء الحجز الخاص بك دون غرامة (تحقق مرة أخرى من الغرامة قبل الحجز) وإعادة الحجز بالسعر الأقل. تتطلب هذه الطريقة القليل من العمل، لكنها تضمن أنك ستحصل على أفضل سعر في فندقك.

اختيار اليوم المناسب أو الوقت المناسب للحجز

على الرغم من أن الأسعار تتقلب بانتظام، فإن المدخرات من يوم محدد إلى آخر أو ساعة محددة إلى اليوم التالي لا تكاد تذكر.

من الأفضل إلقاء نظرة على الصورة الأكبر عند تحديد أفضل وقت لحجز فندق، و الحجز قبل شهرين إلى 3 أشهر من موعد الرحلة.

المصدرموقع "travelandleisure"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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