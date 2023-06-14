الأربعاء, يونيو 14, 2023
الرئيسيةالهدهدنادية عكاشة ترد بشأن حساب منسوب لها يغرد من دبي قلبت تغريداته...
الهدهد

نادية عكاشة ترد بشأن حساب منسوب لها يغرد من دبي قلبت تغريداته تونس

المديرة السابقة للديوان الرئاسي التونسي، نفت لوسائل إعلام محلية أن تكون صاحبة "حساب تويتر" الذي نشر معطيات واعترافات خطيرة عن أمن الدولة والتونسيين منذ انقلاب قيس سعيد في يوليو 2021

كتب باسل النجار
نادية عكاشة ترد بشأن حساب منسوب لها يغرد من دبي قلبت تغريداته تونس
نادية عكاشة
- Advertisement -

وطن- نفت نادية عكاشة، المديرة السابقة للديوان الرئاسي التونسي، أن تكون هي صاحبة الحساب الذي نشر على موقع تويتر معطيات خطيرة حول قضايا سياسية وأمنية في تونس.

وكشفت نادية عكاشة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنها لا تملك أي حساب على تويتر، وأشارت إلى سهولة إنشاء الحسابات وتوثيقها على المنصة المذكورة منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على أسهمها في 2022.

نادية عكاشة تُوضح حقيقة “التسريبات الخطيرة”

على إثر الضجة التي أثارتها تسريبات حساب باسم “نادية عكاشة” على تويتر -ظهر أنه يغرد من دبي– تتضمن اتهامات واعترافات خطيرة حول واقع السياسة في تونس وفضائح عدد من المسؤولين الذين يمثلون صلب الدولة، وأهمهم رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وبعد ساعات قليلة من انتشار التغريدات التي نشرها الحساب المذكور -يظهر موقعه الإمارات العربية المتحدة وتحديداً إمارة دبي- تواصلت مواقع إخبارية تونسية مع نادية عكاشة، التي صرّحت لمنافذ إعلامية مثل “تونيزي تلغراف” و”كشف ميديا”، أنها لا علاقة لها بالحساب المذكور، مؤكدة أنه “وهمي”.

بدوره، أكد الإعلامي زياد الهاني، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع نادية عكاشة بعد التسريبات المنسوبة إليها عبر موقع تويتر.

وقال “الهاني” الإعلامي في “إذاعة اي أف أم“، إن نادية عكاشة “لم تنكر ما ورد من تسريبات”، لكنها أنكرت أن يكون الحساب الذي يحمل علامة التوثيق “compte vérifie” ملكاً لها.

- Advertisement -

وبين الهاني إشارة نادية عكاشة إلى أنه “من السهل الآن إنشاء أي حساب وتوثيقه بأي اسم باعتبار أن العملية رهينة دفع مبالغ بالعملة الصعبة ببطاقة ائتمانية ولا تحتاج لشروط أخرى منذ أن أصبح الموقع ملك رجل الأعمال إيلون ماسك”. على حدّ تعبيره.

وفي سياق تطرّقه لتسريبات عكاشة، طلب زياد الهاني فتح تحقيق في الغرض لمعرفة إلى أين ستُفضي تصريحاتها.

أبرز ما جاء في تصريحات نادية عكاشة

الاعتراف بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

“التآمر على أمن تونس عندما رفضت تمكين مسؤولين أجانب من أرقام هواتف ومعطيات شخصية لقيادات عسكرية تونسية بأمر من حامي الدولة وحامي دستورها”.

“طُلب مني التظاهر بالعمى الوقتي والسكوت عن سخرية وتجريح التونسيين نتيجة مسرحية فاشلة اخترعها عقل مريض مهووس بنظريات التآمر”.

“طُلب مني عدم التفاعل مع طلبات دول صديقة وشقيقة تطلب تلقائياً إرسال شحنات تلاقيح خلال موجة الكوفيد الأولى”.

“صمتت عن محاولات تحرش جنسي خلال زيارة دولة لبلد أوروبي من حامي الدولة والدستور والأرض والعرض”.

“تآمرت على أمن الدولة بقبولي العمل إلى جانب رئيس دولة وقائد للقوات المسلحة فاقد للأهلية القانونية”.

المصدرفيسبوك، تويتر، تونيزي تلغراف، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

قيس سعيد تحرش بي جنسيا.. حساب موثق باسم نادية عكاشة يختفي بعد تغريدات خطيرة

حياتنا

سيصدمك عمره..أمريكي يتلقى عرض عمل في شركة إيلون ماسك “سبيس إكس”

تقارير

تقرير لـ”رويترز” يفضح تجارة الجنس في الإمارات

الهدهد

طليقة حاكم دبي تخطف الأنظار بجمالها في حفل زفاف الشيخة مهرة

تقارير

تونس ونهاية قيس سعيد “الحتمية”.. محمد عبو يكشف لـ (وطن) ملامح المرحلة المقبلة

حياتنا

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد وحفل زفافها الأسطوري.. صور جديدة

اقتصاد

“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لتونس إلى “ccc-“.. ماذا يعني ذلك؟

الهدهد

صحيفة تمولها الإمارات تحرض ضد الجزائر وتحذيرات من أزمة دبلوماسية

الهدهد

إماراتي من دبي يتحرش بالنساء في دولة أجنبية.. فيديو متداول أحدث ضجة

الهدهد

تونس: تدافع وصراخ وبكاء من أجل الحصول على كيس من السكر! (شاهد)

الهدهد

“تلميذ القيروان”.. تفاصيل صادمة لاعتداء شرطي تونسي على طالب قاصر بعد “الانفراد به”

الهدهد

بعد وضعها في قائمة المتآمرين.. نادية عكاشة تتوعد قيس سعيد بإعلام التونسيين من هو الخائن!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فتاة ليل عارية تتحرش بسعودي رفضها في وضح النهار (فيديو)

فلاح لـ السيسي:”لديك قلب أسد وأنت اختيار الله وليس اختيار شعب” (فيديو)

ايجيم دينكشال أجمل مراسلة تركية.. تعابير وجه مثيرة جعلتها حديث الساعة

دراسة حديثة تحذر: مرضى الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية قبل هذا العمر

الممثلة التركية بيرين سات بفستان شفاف يكشف كل ما تحته! (شاهد)

مع اقتراب فصل الصيف..عليك بهذه الألوان لمنع ظهور بقع العرق

ابنة هيفاء وهبي بقميص نوم أزرق مثير وتصف نفسها بـ”الملاك” (شاهد)

رجل أمن سعودي يضرب المعتمرين ويتحرش بالمعتمرات ومغردون: الحج ليس آمنا! (شاهد)

صندوق الثروة السيادية.. خزينة ابن سلمان التي ضربت القطاع الخاص في مقتل

هذا أفضل وقت لحجز الفنادق لتوفير المال!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC