الأربعاء, يونيو 14, 2023
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مع إقتراب فصل الصيف..عليك بهذه الأوان لمنع ظهور بقع العرق

لتقليل ظهور بقع العرق، ينصح الخبراء باللون الأسود

كتب ايمان الباجي
يتفق المصممون على أن لونًا واحدًا يقف فوق البقية عندما يتعلق الأمر بإخفاء بقع العرق وهو اللون الأسود
اللون الأسود من أحسن الألوان التي ينصح بها الخبراء لتقليل ظهور بقع العرق
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وطن- مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تجد نفسك في مأزق شائع في الصيف، حيث ستحتاج إلى معرفة كيفية إخفاء بقع العرق على الملابس التي ترتديها، خاصة إذا كنت إذا كنت تميل إلى التعرق كثيرا.

ستساعدك ألوان معينة على إخفاء أي بقع، على الرغم من وجود عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار أيضًا.

يقول الخبراء إنه يجب عليك اختيار أقمشة خفيفة الوزن وقابلة للتنفس أو ماصة للرطوبة مثل القطن والكتان.

بمجرد اختيار قماش صيفي مناسب، يمكن أن يساعد العثور على الأشكال المناسبة لإخفاء العرق على تعزيز مظهرك وثقتك بنفسك.

ولتقليل ظهور بقع العرق ينصح الخبراء بإرتداء هذه الألوان، وفقا لما كشفته مجلة ”باست لايف

الأسود

يتفق المصممون على أن لونًا واحدًا يقف فوق البقية عندما يتعلق الأمر بإخفاء بقع العرق وهو اللون الأسود.

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تقول إنغريد ليو،  مؤسسة موقع Style with Ingrid: “يمتص هذا اللون الداكن الضوء، مما يجعل أي بقع محتملة أقل وضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، يتناغم اللون بشكل جيد مع الألوان المحايدة والأشكال الأخرى.”

اللون الأسود
يتفق المصممون على أن لونًا واحدًا يقف فوق البقية عندما يتعلق الأمر بإخفاء بقع العرق وهو اللون الأسود

ويتفق جيمس طومسون-سخراني، مؤسس Style Standard، وهي منصة مخصصة للأناقة الرجالية، على أن اللون الأسود فعال في إخفاء بقع العرق.

لكنه أكد كذلك على أن الجانب السلبي للون الأسود هو أنه يصبح أكثر سخونة من الألوان الفاتحة، لذلك قد تتعرق أكثر من الازم.

الرمادي الفحمي

تشتهر درجات الرمادي الفاتح بإبراز بقع العرق، لكن جيمس يقول إن الألوان الرمادية الداكنة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.

ويوضح قائلا:”مثل اللون الأسود إلى حد كبير، يعد اللون الرمادي الفحمي لونًا قويًا في محاربة بقع العرق. ابحث عن شيء غامق بدرجة كافية وستكون بقع العرق بالكاد مرئية”

الأزرق الداكن

توصي ليو أيضًا باللون الأزرق الداكن، قائلة في هذا الإطار:”على غرار الأسود، يساعد الأزرق الداكن في إخفاء أي علامات تعرق. كما يوفر اللون أيضًا مظهرًا متطورًا وكلاسيكيًا، ومناسبًا لكل من المقابلات المهنية وغير الرسمية.”

يساعد الأزرق الداكن في إخفاء أي علامات تعرق
الأزرق الداكن

ويوافق طومسون على أن هذا اللون هو خيار رائع، قائلاََ “عندما يكون اللون الأسود أو اللون الرمادي شديد القسوة بحيث لا يمكن ارتداء أي منهما، يكون اللون الأزرق الدكن أكثر نعومة على العينين وهو داكن بدرجة كافية لمنع بقع العرق من أن تكون واضحة جدًا بالنسبة للشخص العادي.”

الأبيض

قد يبدو الأمر غير بديهي، لكن الملابس البيضاء تظهر بقع عرق أقل من الكثير من الألوان الأخرى.

المصدرباست لايف، رجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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