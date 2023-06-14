مريم حسين.. جرأة جديدة بإطلالة مثيرة من داخل الجيم! (فيديو)

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وطن- وثقت الفنانة المغربية مريم حسين، لحظة تواجدها في صالة النادي الرياضي “الجيم”، برفقة ابنتها الوحيدة الأميرة.

جمبسوت ضيق

وبدت مريم حسين كأنها لا ترتدي شيئاً بجمبسوت رياضي يلتصق بجسدها ويكشف تفاصيله الدقيقة.

كما نشرت مريم فيديو آخر لابنتها أميرة وخلفها مدربتها التي ترتدي هوت شورت، وتؤدي تمارين رياضية.

هذا وقد تعرضت مريم حسين، إلى هجوم وانتقادات من قبل متابعيها، بعد توثيقها أجواء استمتاعها بفصل الصيف.

جرأة مريم

وارتدت الفنانة المغربية في الصور توب أبيض بلا أكمام، مع بنطلون بألوان الصيف الزاهية.

واستكملت الفنانة المغربية إطلالتها بقبعة صيفية زرقاء، وسليبر أبيض عليه بعض الأشكال الملونة.

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وتعمّدت مريم حسين للمرة الثانية، الوقوف بطريقة تبرز صدرها.

وعلقت مريم على الصور: “اضحك تضحك لك الدنيا”.

ولم تغلق مريم حسين خاصية التعليقات كما تفعل بالعادة، مما عرّضها لهجوم بسبب طريقة وقوفها التي أبرزت صدرها بشكل فاضح.

أفعى عملاقة

وفي وقت سابق، فاجأت مريم حسين، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجلسة تصوير مع أفعى عملاقة.

وظهرت مريم حسين في الصور وهي تمسك ثعباناً أصفر عملاقاً من نوع الأناكوندا الصفراء، وهو ثاني أكبر الثعابين في العالم.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي تيشرت أبيض بأكمام نصف بطن، مع بنطلون بنقشة ملابس العسكري باللون الأزرق.

ويبلغ طول الثعبان الأصفر الكبير من 10 إلى 15 قدمًا، ويزن 60 كجم، وهو ليس ساماً لكنه خطير ويسمى بالقاتل الصامت.

ووصفت الفنانة المغربية الثعبان بأنه الأكبر في العالم، مع تعليق آخر: “كم أنا قوية”.

قبلة صديقة مريم

وكانت مريم حسين قد أثارت الشك حول ميولها، بسبب حركات غير طبيعية بينها وبين صديقتها.

ظهرت مريم حسين وصديقتها بأحد المقاطع وهما في أحد مراكز تصفيف الشعر والتجميل، تحضيراً لإحدى السهرات في بيروت حيث تتواجد.

واحتضنت مريم حسين صديقتها التي بادرت بشمّ رقبتها والانبهار برائحتها بطريقة مريبة مثيرة للشك.

كما التقطت مريم وصديقتها صورة وقفت بها الفنانة المغربية بطريقة غريبة كشفت عن صدرها وساقيها.