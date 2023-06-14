لقطات مثيرة توثق لحظة اندلاع حرب شوارع في مكة المكرمة

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وطن – وثّقت لقطات مصورة، مشاجرة جماعية عنيفة وقعت في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ما أحدث حالة من الفوضى في تلك المنطقة.

وأثيرت حالة من الفزع في المنطقة التي وقعت فيها المشاجرة، فيما أظهر المقطع المصور أن أحدا لم يحاول الاقتراب للسيطرة على الموقف.

🎥 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (8) أشخاص إثر مشاجرة جماعية pic.twitter.com/FuOCaXFSd9 — الأمن العام (@security_gov) June 13, 2023

شرطة مكة ضبطت المتشاجرين

بدورها، قبضت شرطة مكة المكرمة على سبعة مقيمين ووافد زائر بعد ظهورهم في محتوى مرئي متداول أثناء مشاجرة جماعية بأحد الأماكن العامة.

وقالت شرطة مكة، إنّ المشاجرة اندلعت بين هؤلاء الأشخاص بسبب خلاف سابق بينهم، لافتة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يُشار إلى أنّ نسبة المقيمين (الأجانب) في المملكة العربية السعودية تصل إلى 41.6%، حسبما تُفيد إحصاءات رسمية صادرة عن السلطات.

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عدد السعوديين

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن عدد سكان المملكة بلغ 32 مليونا و175 ألفا و224 نسمة وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022.

وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%.

وأشارت إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة.

وتُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

وتتميز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، حيث بلغ متوسط عمر السكان 29 عامًا، وبلغ متوسط عمر السعوديين 25 عامًا، ووصلت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين، فيما وصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها.