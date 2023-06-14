الأربعاء, يونيو 14, 2023
الرئيسيةالهدهدلقطات مثيرة توثق لحظة اندلاع حرب شوارع في مكة المكرمة
الهدهد

لقطات مثيرة توثق لحظة اندلاع حرب شوارع في مكة المكرمة

شرطة مكة أعلنت القبض على المتشاجرين وعددهم ثمانية وجميعهم غير سعوديين

كتب خالد السعدي
مشاجرة في مكة
شرطة مكة تعلن القبض على سبعة مقيمين ووافد زائر إثر ظهورهم في فيديو مشاجرة جماعية
- Advertisement -

وطن – وثّقت لقطات مصورة، مشاجرة جماعية عنيفة وقعت في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ما أحدث حالة من الفوضى في تلك المنطقة.

وأثيرت حالة من الفزع في المنطقة التي وقعت فيها المشاجرة، فيما أظهر المقطع المصور أن أحدا لم يحاول الاقتراب للسيطرة على الموقف.

شرطة مكة ضبطت المتشاجرين

بدورها، قبضت شرطة مكة المكرمة على سبعة مقيمين ووافد زائر بعد ظهورهم في محتوى مرئي متداول أثناء مشاجرة جماعية بأحد الأماكن العامة.

وقالت شرطة مكة، إنّ المشاجرة اندلعت بين هؤلاء الأشخاص بسبب خلاف سابق بينهم، لافتة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يُشار إلى أنّ نسبة المقيمين (الأجانب) في المملكة العربية السعودية تصل إلى 41.6%، حسبما تُفيد إحصاءات رسمية صادرة عن السلطات.

- Advertisement -

عدد السعوديين

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن عدد سكان المملكة بلغ 32 مليونا و175 ألفا و224 نسمة وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022.

وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%.

وأشارت إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة.

وتُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

وتتميز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، حيث بلغ متوسط عمر السكان 29 عامًا، وبلغ متوسط عمر السعوديين 25 عامًا، ووصلت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين، فيما وصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو غريب لـ إبل تشرب “تانج” في السعودية.. ما السر؟

الهدهد

بعد إطلالاتها المحتشمة.. يارا النملة تثير جدلا بما قالته عن الحجاب

الهدهد

السعودية تخوض معركة نفط شاقة وسط خلافات بين محمد بن سلمان وشقيقه عبدالعزيز

الهدهد

تزامنا مع رقص منقبة أبها.. تصريح صادم لعبد الرحمن السديس عن الحفلات في السعودية

الهدهد

بعد واقعة هزت السعودية.. فيديو جدلي لعثمان الخميس عن جواز التبرع بالأعضاء

الهدهد

ماذا يفعل ممثل إباحي في منطقة العلا بالسعودية؟! .. صورة مثيرة للجدل (شاهد)

الهدهد

مفاجأة أمريكية تباغت السعودية.. هل تلغي واشنطن صفقة الجولف المذهلة؟

الهدهد

مع اقتراب عيد الأضحى.. بيع خروف بسعر خيالي في السعودية والسبب غير متوقع

حياتنا

على قمة جبل.. مشادة كلامية بين المذيعة لبنى عبد العزيز والفنانة إلهام علي تنتهي بطريقة غير مُتوقعة (شاهد)

الهدهد

خبايا “العلاقة المحرّمة بين السعودية و ترامب وكوشنر”.. وزارة العدل الأمريكية تفتح “الصندوق الأسود” أخيراً

الهدهد

صفقات استثمارية صينية-عربية.. ما علاقة تهديد ابن سلمان للولايات المتحدة؟

رياضة

بعد انضمام الأهلي.. الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأردن.. غضب عارم من ندوة لمنظمة نسوية تعترف بالجنس الثالث وتحاضر بها محجبة!

أحلام تكشف عن تحديث جديد لوجهها على خطى دنيا بطمة (فيديو)

تحقيق الجيش الإسرائيلي في حادثة الحدود المصرية ينذر بهجمات جديدة (تحليل عبري)

الجيش الكويتي يعلن عن صفقة ضخمة للحصول على منظومة “بيرقدار” التركية.. تفاصيل!

سفراء جدد للحرية.. قصة 4 توائم فلسطينية وُلدوا بحيوانات منوية مهربة

هبة عبوك عارية في مركز تدليك وبالكاد سترت عضوها التناسلي! (شاهد)

تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا والتوقيت في تصفيات كأس أمم أفريقيا

شرط مانشستر سيتي للتخلي عن رياض محرز في سوق انتقالات الميركاتو

ماركا: باريس سان جيرمان يُحدد السعر المطلوب لبيع مبابي هذا الصيف

بعد موافقته على تدريب الاتفاق السعودي.. جيرارد يُريد التعاقد مع ثلاثي ليفربول هذا الصيف

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC