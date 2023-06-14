قطر تجري محادثات للاستحواذ على نسبة كبيرة من أقدم 7 فنادق في مصر!.. تعرف عليها

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وطن- كشفت مصادر مطلعة بأن صندوق الثروة السيادية القطري يجر حاليا محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك، فيما قد يمثل اتفاقًا تاريخيًا بين البلدين منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية عام 2021 بعد نزاع طويل الأمد.

وقال مصدران مطلعان على الأمر ، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لوكالة “رويترز” ، إن جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمته 445 مليار دولار، يجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي المصري بشأن الصفقة، مؤكدان أن الصندوق القطري يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30٪ في الفنادق.

أسماء الفنادق التاريخية السبعة

وأوضحت المصادر أن الفنادق السبعة هي فندق ماريوت القاهرة ، وشتيجنبرجر التحرير في كاريو ، وماريوت مينا هاوس في أهرامات الجيزة ، وسوفيتيل ليجند أولد كاتاراكت في أسوان ، وموفنبيك أسوان ، وسوفيتل وينتر بالاس في الأقصر ، وشتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية.

وتشمل استثمارات جهاز قطر للاستثمار أصول تذكارية مثل ناطحة سحاب شارد ومتجر هارودز في لندن.

ولفتت المصادر إلى أنه بينما كانت قطر تتجه بعيدًا عن مثل هذه الأصول إلى قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والأسواق العامة والخاصة ، إلا أن الفنادق ستظل ملائمة لمحفظتها وستتوافق مع خبرتها كمستثمر.

وقال أحد المصادر إن الفنادق لن يتم تقييمها كأصول عقارية فحسب، بل كشركات ذات قيمة تاريخية، حيث يعود تاريخ بعضها إلى القرن التاسع عشر.

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وكانت الحكومة المصرية قد قالت في وقت سابق إنها قد تبيع حصصًا في فنادق مثل الجندل القديم الذي يطل على النيل في أسوان، والذي يُعتقد أنه كان مصدر إلهام للكاتب المحقق أجاثا كريستي في روايته “الموت على النيل”.

توتر العلاقات بين مصر وقطر

وكانت العلاقات بين مصر وقطر قد توترت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حيث ودعمت قطر صعود جماعة الإخوان المسلمين لاحقًا إلى السلطة ، لكن الجيش أطاح بها لاحقًا في عام 2013.

وقادت المملكة العربية السعودية ذات الثقل الإقليمي جهودًا لإعادة بناء العلاقات مع قطر، وإلى جانب مصر، أعادت العلاقات الدبلوماسية في عام 2021.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد في أغسطس 2021 لأول مرة منذ إنهاء الخلاف، و منذ ذلك الحين تحسنت العلاقات.

أزمة اقتصادية حادة

يشار إلى أن مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان ، تواجه حاليا أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها بنحو النصف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية.

وكانت قطر قد تعهدت العام الماضي باستثمار خمسة مليارات دولار في الاقتصاد المصري وقالت في وقت سابق إنها مثل دول الخليج الأخرى ، ستدعم الاقتصادات الإقليمية مثل مصر من خلال الاستثمارات التجارية بدلاً من تقديم مساعدات مالية مباشرة.