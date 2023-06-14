الأربعاء, يونيو 14, 2023
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فيديو صادم لتسابق المصريين على شراء السجائر وأزمة عاصفة

أزمة حادة تضرب سوق السجائر في مصر وسط اختفاء الكثير من الأنواع بجانب ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في الأسعار

كتب فهمي الورغمي
ازمة السجائر في مصر
يضم قطاع الدخان في مصر 53 مصنعًا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة
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وطن – أظهر مقطع فيديو وُصف بأنه صادم، يوثّق لحظات تسابق المواطنين المصريين على شراء السجائر من إحدى منافذ البيع، وذلك تزامنا مع اختفاء بعض الأنواع من الأسواق.

وبيَّن الفيديو، تسابقا كثيفا من قِبل المواطنين وهم مصطفون أمام منفذ بيع السجائر، في مشهد وصفه الكثير من النشطاء بأنه صادم، وذلك في ظل شكاوى عديدة من اختفاء بعض الأنواع من الأسواق وارتفاع أسعار أنواع أخرى بشكل غير رسمي.

أزمة عاصفة تفتك بقطاع السجائر في مصر

تداول هذا الفيديو تزامن مع تصاعد أزمة السجائر في مصر، لتضيف بعدا جديدا للأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر في الوقت الحالي.

وأكد عدد من أعضاء شعبة الدخان، اختفاء السجائر في السوق المحلية، إضافة إلى تأكيدات عدد من أصحاب أكشاك بيع السجائر عن لجؤهم إلى السوق الموازي للحصول عليها بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية.

ويضم قطاع الدخان في مصر 53 مصنعًا، لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة بما فيها الشركة الشرقية للدخان، ويبلغ حجم استهلاك السوق المحلية من السجائر نحو أربعة مليارات علبة سجائر سنويًا.

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واتجه التجار لرفع سعر السجائر المحلية والمستوردة، في محلات التجزئة بالأسواق، قبل أيام قليلة من دخول عيد الأضحى المبارك 2023، بينما لم تعلن الشركات المصنعة للدخان عن أي زيادات جديدة.

ورفع بعض تجار التجزئة، سعر سجائر LM إلى مستوى 50 جنيها للعلبة الواحدة، مع ارتفاع سعر سجائر كليوباترا لتصل إلى مستوى 40 جنيها في الأسواق.

اللجوء للسوق الموازية

ونقلت صحيفة “المال” عن علاء محمود عضو شعبة السجائر والدخان باتحاد الغرف التجارية، قوله إن أصحاب أكشاك بيع السجائر يلجأون إلى السوق الموازية للحصول على السجائر بأسعار مرتفعة نتيجة عدم توافرها لدي الموزعون والذين يمتنعون عن توريدها بالأسعار الرسمية.

وأضاف أن موزعي السجائر يعللون عدم توافرها لديهم نتيجة عدم استلامها من مخازن الشركة الشرقية للدخان، موضحًا أن السلاسل التجارية الكبري تشهد أيضَا عدم وجود أصناف من السجائر كمثال تارجت أحمر وأبيض وأزرق، وفيسروي، وسيليكت الأحمر والأزرق، والسجائر المستوردة.

اتهامات للتجار

في الوقت نفسه، قال إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إن بعض التجار في الأسواق المحلية، اتجهوا لـ رفع أسعار السجائر في مصر، رغم تثبيت الأسعار في الشركات المصنعة.

وأضاف أن الشركات المصنعة للدخان، اتجهت لطباعة الباركود على علب السجائر المحلية والمستوردة، منذ يوليو 2022، لمنح التلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار واستغلال المواطنين، بحسب موقع القاهرة 24.

وأشار إلى أن بعض التجار رفعوا أسعار السجائر بمبالغ تصل لـ 10 جنيهات في العبوة الواحدة، موضحا أن الإنتاج يسير بوتيرة منتظمة في الشركان المصنعة للدخان، وكبار التجار يقومون بإخفاء السجائر.

المصدرصحيفة المال + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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