فيديو صادم لتسابق المصريين على شراء السجائر وأزمة عاصفة

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وطن – أظهر مقطع فيديو وُصف بأنه صادم، يوثّق لحظات تسابق المواطنين المصريين على شراء السجائر من إحدى منافذ البيع، وذلك تزامنا مع اختفاء بعض الأنواع من الأسواق.

وبيَّن الفيديو، تسابقا كثيفا من قِبل المواطنين وهم مصطفون أمام منفذ بيع السجائر، في مشهد وصفه الكثير من النشطاء بأنه صادم، وذلك في ظل شكاوى عديدة من اختفاء بعض الأنواع من الأسواق وارتفاع أسعار أنواع أخرى بشكل غير رسمي.

تزاحم شديد على أحد محال بيع السجائر في #الإسكندرية إثر اختفاء بعض الأنواع من الأسواق وارتفاع أسعار أنواع أخرى بشكل غير رسمي pic.twitter.com/jYOQXRWO1K — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 13, 2023

أزمة عاصفة تفتك بقطاع السجائر في مصر

تداول هذا الفيديو تزامن مع تصاعد أزمة السجائر في مصر، لتضيف بعدا جديدا للأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر في الوقت الحالي.

وأكد عدد من أعضاء شعبة الدخان، اختفاء السجائر في السوق المحلية، إضافة إلى تأكيدات عدد من أصحاب أكشاك بيع السجائر عن لجؤهم إلى السوق الموازي للحصول عليها بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية.

ويضم قطاع الدخان في مصر 53 مصنعًا، لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة بما فيها الشركة الشرقية للدخان، ويبلغ حجم استهلاك السوق المحلية من السجائر نحو أربعة مليارات علبة سجائر سنويًا.

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واتجه التجار لرفع سعر السجائر المحلية والمستوردة، في محلات التجزئة بالأسواق، قبل أيام قليلة من دخول عيد الأضحى المبارك 2023، بينما لم تعلن الشركات المصنعة للدخان عن أي زيادات جديدة.

ورفع بعض تجار التجزئة، سعر سجائر LM إلى مستوى 50 جنيها للعلبة الواحدة، مع ارتفاع سعر سجائر كليوباترا لتصل إلى مستوى 40 جنيها في الأسواق.

اللجوء للسوق الموازية

ونقلت صحيفة “المال” عن علاء محمود عضو شعبة السجائر والدخان باتحاد الغرف التجارية، قوله إن أصحاب أكشاك بيع السجائر يلجأون إلى السوق الموازية للحصول على السجائر بأسعار مرتفعة نتيجة عدم توافرها لدي الموزعون والذين يمتنعون عن توريدها بالأسعار الرسمية.

وأضاف أن موزعي السجائر يعللون عدم توافرها لديهم نتيجة عدم استلامها من مخازن الشركة الشرقية للدخان، موضحًا أن السلاسل التجارية الكبري تشهد أيضَا عدم وجود أصناف من السجائر كمثال تارجت أحمر وأبيض وأزرق، وفيسروي، وسيليكت الأحمر والأزرق، والسجائر المستوردة.

اتهامات للتجار

في الوقت نفسه، قال إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إن بعض التجار في الأسواق المحلية، اتجهوا لـ رفع أسعار السجائر في مصر، رغم تثبيت الأسعار في الشركات المصنعة.

وأضاف أن الشركات المصنعة للدخان، اتجهت لطباعة الباركود على علب السجائر المحلية والمستوردة، منذ يوليو 2022، لمنح التلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار واستغلال المواطنين، بحسب موقع القاهرة 24.

وأشار إلى أن بعض التجار رفعوا أسعار السجائر بمبالغ تصل لـ 10 جنيهات في العبوة الواحدة، موضحا أن الإنتاج يسير بوتيرة منتظمة في الشركان المصنعة للدخان، وكبار التجار يقومون بإخفاء السجائر.