الأربعاء, يونيو 14, 2023
الرئيسيةالهدهدفتاة ليل عارية تتحرش بسعودي رفضها في وضح النهار (فيديو)
الهدهد

فتاة ليل عارية تتحرش بسعودي رفضها في وضح النهار (فيديو)

الشاب السعودي رفض النزول من سيارته وقرّر في المقابل توثيق ما تعرّض له في أحد شوارع المملكة العربية السعودية

كتب فهمي الورغمي
فتاة ليل عارية تتحرش بسعودي رفضها في وضح النهار
سيدة تتحرش بسعودي
- Advertisement -

وطن- وثق مقطع فيديو فجر الجدل في السعودية تجول نساء بملابس مثيرة وجريئة في شوارع المملكة، وما يثير الدهشة أكثر هو تصويرهن للرجال دون استئذانهم والتحرش بهم كذلك.

ففي حادثة أثارت الجدل، قامت امرأة بتصوير رجل رفض ركوبها سيارته، وقد نشرت صفحات سعودية مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُوثق الواقعة مع تعليقات تدين سلوك المرأة.

سيدة تتحرش بسعودي في وضح النهار

تداولت صفحات سعودية مقطع فيديو لشابة كانت تتجول في إحدى شوارع المملكة نهاراً، في إطلالة لافتة وغير مُحتشمة.

وادعى أحد النشطاء أن تلك الفتاة كانت تُحاول ركوب سيارة شاب سعودي رغماً عنه، وعند رفضه بدأت في تصويره بهدف فضحه ورفع شكاية ضده لسبب هو على الأقرب “التحرش” بمعنى أنها ستفتري عليه وتزعم أنه تحرش بها.

فتاة ليل عارية تتحرش بسعودي رفضها في وضح النهار
سيدة تتحرش بسعودي في وضح النهار

وتظهر الشابة التي لا يعرف إذا كانت سعودية أم لا، وكانت ترتدي عباءة باللون الأسود لتغطية ملابسها غير المحتشمة وبالكاد غطّت مفاتنها، وهي تتصرف بجرأة غير معهودة مع مواطنها، الشاب الذي قرّر عدم النزول من سيارته.

- Advertisement -

أثارت هذه الظاهرة استفزاز البعض الذين يرونها تجاوزًا للقيم والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها في المملكة السعودية. مؤكدين أن الحفاظ على الحشمة والاحتشام في المظهر والتصرف هو أساس للتعايش السلمي في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، يتبنى البعض الرأي أن تصوير الرجال دون موافقتهم يشكل انتهاكًا لخصوصيتهم وحقوقهم الشخصية، كما أنه من حقهم التقدم بشكوي إلى السلطات المعنية للتدخل في الغرض.

وتوقع البعض أن تكون هذه السيدة من فتيات الليل اللائي يعملن بالدعارة، وفعلت ذلك مع الرجل عندما رفض أن تركب معه.

وشكك آخرون بأن تكون هذه السيدة السعودية، مرجحين أن تكون من جنسية أخرى ومقيمة في الممكلة.

وفي الواقع، تُعبر الملابس التي يختارها النساء السعوديات عن تغير في الأنماط الاجتماعية والثقافية. ومع ظهور بعض النساء اللاتي يتجولن في شوارع المملكة بملابس مثيرة ومستفزة، فإن هناك جزءًا من المجتمع السعودي يعتبر ذلك انتهاكًا للقيم التقليدية ويرون فيه استخفافًا بالعادات والتقاليد.

جدل يُرافق “تحرر المرأة” في السعودية

يعارضُ جزء كبير من المجتمع السعودي، اعتبار الملابس المثيرة والمستفزة مثالا على التحرر الذي تعيشه المرأة السعودية، لكنه في المقابل بالنسبة للكثيرين في المملكة الخليجية، مُخالفة صريحة للقيم والتقاليد الثقافية التقليدية في البلاد، ويرونها كتجاوز للحشمة والاحتشام.

ويعتبر جزء لا بأس به من السعوديين، فكرة أن ملابس المرأة التي تعتبر مثيرة قد تؤدي إلى انحراف المجتمع وتعزيز ظاهرة التحرش الجنسي خاصة في أوساط الشباب.

وفي الحالتين، أصبحت مظاهر الانحلال والتعّري منتشرة أكثر من أي وقت مضى في السعودية، تماشياً مع سياسات اجتماعية وثقافية مستجدة على المجتمع، تعتمدها الحكومة بشكل رسمي وتضخ لأجل ترسيخها عشرات المليارات سنوياً.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

رجل أمن سعودي يضرب المعتمرين ويتحرش بالمعتمرات ومغردون: الحج ليس آمنا! (شاهد)

الهدهد

صندوق الثروة السيادية.. خزينة ابن سلمان التي ضربت القطاع الخاص في مقتل

تقارير

تصريحات سعودية جديدة عن التطبيع مع إسرائيل.. هذا هو الشرط الوحيد

الهدهد

لقطات مثيرة توثق لحظة اندلاع حرب شوارع في مكة المكرمة

الهدهد

فيديو غريب لـ إبل تشرب “تانج” في السعودية.. ما السر؟

الهدهد

بعد إطلالاتها المحتشمة.. يارا النملة تثير جدلا بما قالته عن الحجاب

الهدهد

السعودية تخوض معركة نفط شاقة وسط خلافات بين محمد بن سلمان وشقيقه عبدالعزيز

الهدهد

تزامنا مع رقص منقبة أبها.. تصريح صادم لعبد الرحمن السديس عن الحفلات في السعودية

الهدهد

بعد واقعة هزت السعودية.. فيديو جدلي لعثمان الخميس عن جواز التبرع بالأعضاء

الهدهد

ماذا يفعل ممثل إباحي في منطقة العلا بالسعودية؟! .. صورة مثيرة للجدل (شاهد)

الهدهد

مفاجأة أمريكية تباغت السعودية.. هل تلغي واشنطن صفقة الجولف المذهلة؟

الهدهد

مع اقتراب عيد الأضحى.. بيع خروف بسعر خيالي في السعودية والسبب غير متوقع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فلاح لـ السيسي:”لديك قلب أسد وأنت اختيار الله وليس اختيار شعب” (فيديو)

نادية عكاشة ترد بشأن حساب منسوب لها يغرد من دبي قلبت تغريداته تونس

ايجيم دينكشال أجمل مراسلة تركية.. تعابير وجه مثيرة جعلتها حديث الساعة

دراسة حديثة تحذر: مرضى الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية قبل هذا العمر

الممثلة التركية بيرين سات بفستان شفاف يكشف كل ما تحته! (شاهد)

مع اقتراب فصل الصيف..عليك بهذه الألوان لمنع ظهور بقع العرق

ابنة هيفاء وهبي بقميص نوم أزرق مثير وتصف نفسها بـ”الملاك” (شاهد)

رجل أمن سعودي يضرب المعتمرين ويتحرش بالمعتمرات ومغردون: الحج ليس آمنا! (شاهد)

صندوق الثروة السيادية.. خزينة ابن سلمان التي ضربت القطاع الخاص في مقتل

هذا أفضل وقت لحجز الفنادق لتوفير المال!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC