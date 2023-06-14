الأربعاء, يونيو 14, 2023
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عارضة أزياء متحولة جنسياً تكشف ثدييها بعد التقاط صورة مع جو بايدن مباشرة! (شاهد)

روز مونتويا كشفت عن ثدييها خلال احتفال البيت الأبيض بشهر الفخر الخاص بالمثليين والمتحولين جنسيا

كتب سالم حنفي
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وطن – أثارت عارضة أزياء متحولة جنسيًا جدلاً بعد مداعبتها لثدييها في حفل شهر الفخر بالبيت الأبيض.

وقامت روز مونتويا ، التي تمت دعوتها لحضور احتفال LGBTQ ، الذي استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن ، يوم السبت بالكشف عن ثدييها بعد لحظات من التقطها صورة مع جو بايدن، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

روز مونتويا مع جو بايدن
روز مونتويا مع جو بايدن

ووفقا للصحيفة، فقد تسببت روز مونتويا عارضة الأزياء والممثلة المتحولة جنسياً البالغة من العمر 27 عامًا إلى بنقاش ساخن بعد أن شاهدها المشاهدون وهي ترتدي فستانها في الأماكن العامة، حيث نشرت مقطع فيديو تجميعي للحدث أوضحت روز كيف سارت حفلة الحديقة.

وظهرت روز مونتويا مرتدية فستانًا أنبوبيًا أبيض تناسب بشكل كبير مع إكسسوارات ذهبية اللون للمناسبة الخاصة.

روز مونتويا
ارتدت روز مونتويا فستانا أبيضا

روز مونـتويا تلتقط صورة مع جو بايدن

وبعد إلقاء جو بايدن كلمته أمام الدعويين من المثليين والمتحولين وخطابه لهم قائلًا: “شهر فخر سعيد ، عام فخر سعيد ، حياة فخر سعيدة”، سنحت الفرصة لروز لتحية الرئيس وقالت: “مرحباً سيدي الرئيس ، هل يمكننا التقاط صورة؟”

ووقف الضيوف خلف بايدن وابتسموا ابتسامة قبل أن تدرك روز أنها كانت تصور مقطع فيديو.

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روز مـونتويا تكشف عن ثدييها برفقة صديقاتها المتحولات

وعقب التقاط لصورة مع “بايدن”، خرجت “روز” إلى الحديقة الجنوبية للبيت الابيض ورقصت مع أصدقائها، لتقوم بتخفيض ملابسها وهز ثدييها بجوار صديقاتها اللواتي أظهرن عملية استئصال أثدائهن من اجل التحول إلى ذكور.

روز مونتويا
روز مونتويا تداعب ثدييها

وكتبت “روز” في تعليقها على الفيديو: “تشرفت بحضور حفل فخر البيت الأبيض ، وهو الأكبر في التاريخ حيث رفعت راية الفخر لأول مرة”.

وأضافت: “هذه فرحة عابرة..نحن هنا في البيت الأبيض متحولون ، شاذون وبنيون بشكل غير اعتذاري.”

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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