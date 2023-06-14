عارضة أزياء متحولة جنسياً تكشف ثدييها بعد التقاط صورة مع جو بايدن مباشرة! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أثارت عارضة أزياء متحولة جنسيًا جدلاً بعد مداعبتها لثدييها في حفل شهر الفخر بالبيت الأبيض.

وقامت روز مونتويا ، التي تمت دعوتها لحضور احتفال LGBTQ ، الذي استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن ، يوم السبت بالكشف عن ثدييها بعد لحظات من التقطها صورة مع جو بايدن، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ووفقا للصحيفة، فقد تسببت روز مونتويا عارضة الأزياء والممثلة المتحولة جنسياً البالغة من العمر 27 عامًا إلى بنقاش ساخن بعد أن شاهدها المشاهدون وهي ترتدي فستانها في الأماكن العامة، حيث نشرت مقطع فيديو تجميعي للحدث أوضحت روز كيف سارت حفلة الحديقة.

وظهرت روز مونتويا مرتدية فستانًا أنبوبيًا أبيض تناسب بشكل كبير مع إكسسوارات ذهبية اللون للمناسبة الخاصة.

روز مونـتويا تلتقط صورة مع جو بايدن

وبعد إلقاء جو بايدن كلمته أمام الدعويين من المثليين والمتحولين وخطابه لهم قائلًا: “شهر فخر سعيد ، عام فخر سعيد ، حياة فخر سعيدة”، سنحت الفرصة لروز لتحية الرئيس وقالت: “مرحباً سيدي الرئيس ، هل يمكننا التقاط صورة؟”

ووقف الضيوف خلف بايدن وابتسموا ابتسامة قبل أن تدرك روز أنها كانت تصور مقطع فيديو.

- Advertisement -

روز مـونتويا تكشف عن ثدييها برفقة صديقاتها المتحولات

وعقب التقاط لصورة مع “بايدن”، خرجت “روز” إلى الحديقة الجنوبية للبيت الابيض ورقصت مع أصدقائها، لتقوم بتخفيض ملابسها وهز ثدييها بجوار صديقاتها اللواتي أظهرن عملية استئصال أثدائهن من اجل التحول إلى ذكور.

وكتبت “روز” في تعليقها على الفيديو: “تشرفت بحضور حفل فخر البيت الأبيض ، وهو الأكبر في التاريخ حيث رفعت راية الفخر لأول مرة”.

وأضافت: “هذه فرحة عابرة..نحن هنا في البيت الأبيض متحولون ، شاذون وبنيون بشكل غير اعتذاري.”