صور جديدة لـ إعصار بيبارجوي نشرها رائد الفضاء الإماراتي (شاهد)

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وطن- نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورا جديدة من محطة الفضاء الدولية، لإعصار بيبارجوي الذي ضرب بحر العرب في الأيام الماضية من يونيو الجاري.

بيبارجوي بعدسة سلطان النيادي

وقال “النيادي” إنه يتابع من الفضاء ظواهر طبيعية كثيرة ويتعاون مع الخبراء على الأرض في مجال رصد الأحوال الجوية.

وأظهرت الصور التي نشرها على تويتر، شكل الإعصار وغطاءه السحابي وعواصفه الرعدية. وأعرب النيادي عن أمله في أن يحفظ الله الجميع من أثار هذا الإعصار.

مثل ما وعدتكم في الفيديو السابق 📸 صور للإعصار المداري #بيبرجوي في بحر العرب صورتها لكم على مدار يومين من محطة الفضاء الدولية 🌩️ pic.twitter.com/ohQaCerX17 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 14, 2023

وقال رائد الفضاء الإماراتي في تغريدة على تويتر: “مثل ما وعدتكم في الفيديو السابق صور للإعصار المداري بيبارجوي في بحر العرب صورتها لكم على مدار يومين من محطة الفضاء الدولية”.

سلطان النيادي يتابع “بيبارجوي” من الفضاء

أمس الثلاثاء، قال رائد الفضاء الإماراتي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: “حالياً نمرّ فوق شبه الجزيرة العربية، تحديداً الإمارات العربية المتحدة، من جهة الغرب ومتجهين إلى جهة الشرق باتجاه عمان وبحر العرب”.

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وأضاف سلطان النيادي: “نحاول تصوير عين العاصفة المدارية (إعصار بيبارجوي)”.

وأشار النيادي في المقطع الممتد على 4 دقائق و30 ثانية إلى أعمدة من السحاب، وعلق عليها قائلاً: “هذه عواصف رعدية”، ثم التقط العديد من الصور ووعد مشاهديه بمشاركتها معهم.

مشاهد حصرية من الفضاء للإعصار المداري في بحر العرب.. من محطة الفضاء الدولية نقدر نتابع ظواهر طبيعية كثيرة، ونتعاون مع الخبراء على الأرض بمجال رصد الأحوال الجوية.. 🌩️🌀 الله يحفظ الجميع pic.twitter.com/QlpWDOz0n0 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 13, 2023

وأوضح رائد الفضاء الإماراتي أنه حتى الآن لم يرَ عين الإعصار (مركزه)، مشيراً إلى أن ما يظهر “شيء مهول، وغطاء سحابي كثيف وأعمدة للعواصف الرعدية”.

إعصار بيبارجوي

إعصار بيبارجوي هو إشارة إلى الحالة المدارية التي بدأت في التشكّل فوق بحر العرب منذ يوم 05 من يونيو الجاري، وتطورت تلك التشكلات المناخية في غضون يومين إلى عاصفة مدارية أطلق عليها باحثون ومتخصصون عمانيون اسم “بيبارجوي” لأنها انطلقت في البداية على سواحل اليمن وعُمان.

لاحقاً، تمدد عاصفة بيبارجوي إلى ما يُشبه إعصار مداري قوّي، حذّرت من تداعياتها الأرصاد الجوية في عدد من دول الخليج.

ورغم أن العاصفة المدارية “بيبارجوي” لم تضرب أي بلد (خليجي) إلى الآن بطريقة مباشرة، إلا أن شعوب المنطقة ومؤسساتها الرسمية، تُواصل رصد ومتابعة تطوراته بشكل دقيق تفادياً لأي مآلات خطيرة.