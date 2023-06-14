الأربعاء, يونيو 14, 2023
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صور جديدة لـ إعصار بيبارجوي نشرها رائد الفضاء الإماراتي (شاهد)

يُواصل إعصار بيبارجوي تصدّر اهتمامات الرأي العام الخليجي في ظل عدم انقشاع الحركة المناخية فوق بحر العرب والتي في حال تطورها قد تتحول إلى إعصار مُدمر قد يودي بالأرواح ويُدمر البنى التحتية

كتب فهمي الورغمي
صور جديدة لـ إعصار بيبارجوي نشرها رائد الفضاء الإماراتي
إعصار بيبارجوي
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وطن- نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورا جديدة من محطة الفضاء الدولية، لإعصار بيبارجوي الذي ضرب بحر العرب في الأيام الماضية من يونيو الجاري.

بيبارجوي بعدسة سلطان النيادي

وقال “النيادي” إنه يتابع من الفضاء ظواهر طبيعية كثيرة ويتعاون مع الخبراء على الأرض في مجال رصد الأحوال الجوية.

وأظهرت الصور التي نشرها على تويتر، شكل الإعصار وغطاءه السحابي وعواصفه الرعدية. وأعرب النيادي عن أمله في أن يحفظ الله الجميع من أثار هذا الإعصار.

وقال رائد الفضاء الإماراتي في تغريدة على تويتر: “مثل ما وعدتكم في الفيديو السابق صور للإعصار المداري بيبارجوي في بحر العرب صورتها لكم على مدار يومين من محطة الفضاء الدولية”.

سلطان النيادي يتابع “بيبارجوي” من الفضاء

أمس الثلاثاء، قال رائد الفضاء الإماراتي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: “حالياً نمرّ فوق شبه الجزيرة العربية، تحديداً الإمارات العربية المتحدة، من جهة الغرب ومتجهين إلى جهة الشرق باتجاه عمان وبحر العرب”.

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وأضاف سلطان النيادي: “نحاول تصوير عين العاصفة المدارية (إعصار بيبارجوي)”.

وأشار النيادي في المقطع الممتد على 4 دقائق و30 ثانية إلى أعمدة من السحاب، وعلق عليها قائلاً: “هذه عواصف رعدية”، ثم التقط العديد من الصور ووعد مشاهديه بمشاركتها معهم.

وأوضح رائد الفضاء الإماراتي أنه حتى الآن لم يرَ عين الإعصار (مركزه)، مشيراً إلى أن ما يظهر “شيء مهول، وغطاء سحابي كثيف وأعمدة للعواصف الرعدية”.

إعصار بيبارجوي
إعصار بيبارجوي

إعصار بيبارجوي

إعصار بيبارجوي هو إشارة إلى الحالة المدارية التي بدأت في التشكّل فوق بحر العرب منذ يوم 05 من يونيو الجاري، وتطورت تلك التشكلات المناخية في غضون يومين إلى عاصفة مدارية أطلق عليها باحثون ومتخصصون عمانيون اسم “بيبارجوي” لأنها انطلقت في البداية على سواحل اليمن وعُمان.

لاحقاً، تمدد عاصفة بيبارجوي إلى ما يُشبه إعصار مداري قوّي، حذّرت من تداعياتها الأرصاد الجوية في عدد من دول الخليج.

ورغم أن العاصفة المدارية “بيبارجوي” لم تضرب أي بلد (خليجي) إلى الآن بطريقة مباشرة، إلا أن شعوب المنطقة ومؤسساتها الرسمية، تُواصل رصد ومتابعة تطوراته بشكل دقيق تفادياً لأي مآلات خطيرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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