صور جديدة لـ إعصار بيبارجوي نشرها رائد الفضاء الإماراتي (شاهد)

وطن- نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورا جديدة من محطة الفضاء الدولية، لإعصار بيبارجوي الذي ضرب بحر العرب في الأيام الماضية من يونيو الجاري.

وقال “النيادي” إنه يتابع من الفضاء ظواهر طبيعية كثيرة ويتعاون مع الخبراء على الأرض في مجال رصد الأحوال الجوية.

وأظهرت الصور التي نشرها على تويتر، شكل الإعصار وغطاءه السحابي وعواصفه الرعدية. وأعرب النيادي عن أمله في أن يحفظ الله الجميع من أثار هذا الإعصار.

وقال رائد الفضاء الإماراتي في تغريدة على تويتر: “مثل ما وعدتكم في الفيديو السابق صور للإعصار المداري بيبارجوي في بحر العرب صورتها لكم على مدار يومين من محطة الفضاء الدولية”.

أمس الثلاثاء، قال رائد الفضاء الإماراتي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: “حالياً نمرّ فوق شبه الجزيرة العربية، تحديداً الإمارات العربية المتحدة، من جهة الغرب ومتجهين إلى جهة الشرق باتجاه عمان وبحر العرب”.

وأضاف سلطان النيادي: “نحاول تصوير عين العاصفة المدارية (إعصار بيبارجوي)”.

وأشار النيادي في المقطع الممتد على 4 دقائق و30 ثانية إلى أعمدة من السحاب، وعلق عليها قائلاً: “هذه عواصف رعدية”، ثم التقط العديد من الصور ووعد مشاهديه بمشاركتها معهم.

وأوضح رائد الفضاء الإماراتي أنه حتى الآن لم يرَ عين الإعصار (مركزه)، مشيراً إلى أن ما يظهر “شيء مهول، وغطاء سحابي كثيف وأعمدة للعواصف الرعدية”.

إعصار بيبارجوي هو إشارة إلى الحالة المدارية التي بدأت في التشكّل فوق بحر العرب منذ يوم 05 من يونيو الجاري، وتطورت تلك التشكلات المناخية في غضون يومين إلى عاصفة مدارية أطلق عليها باحثون ومتخصصون عمانيون اسم “بيبارجوي” لأنها انطلقت في البداية على سواحل اليمن وعُمان.

لاحقاً، تمدد عاصفة بيبارجوي إلى ما يُشبه إعصار مداري قوّي، حذّرت من تداعياتها الأرصاد الجوية في عدد من دول الخليج.

Satellite Animation of Cyclone #Biparjoy. Landfall is forecast on Thursday, southwest of the Rann of Kutch near Suthri, India. #CycloneBiparjoy #BiparjoyCyclone #بيبارجوي

latest Satellite images: https://t.co/GoHMH48cPW pic.twitter.com/771xXG8ANG

— meteoblue AG (@meteoblue) June 12, 2023