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شاهد هدية قدمها معارض مصري لـ أمير قطر وهكذا كان رد فعله (فيديو)

هذا ما دار من حديث بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والكاتب الصحفي والمعارض المصري سامي كمال الدين في معرض الدوحة الدولي للكتاب

كتب خالد الأحمد
شاهد هدية قدمها معارض مصري لـ أمير قطر وهكذا كان رد فعله
أمير قطر تميم بن حمد
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وطن- قدم الكاتب الصحفي والمعارض المصري المعروف سامي كمال الدين، هدية لـ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أثناء فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023، في لفتة جذبت الأنظار.

ونشر سامي كمال الدين، عبر حسابه الرسمي بتويتر مقطعاً مصوراً يوثّق لقاءه بأمير قطر داخل المعرض، حيث أهدى المعارض المصري الشيخ تميم نسخة من أحد كتبه.

معارض مصري يهدي أمير قطر نسخة من كتابه

وعلق الكاتب المصري على الفيديو الذي لاقى تفاعلاً كبيراً بما نصه: “حين التقيت سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عرفت لماذا يحبه الشعب القطري”.

وأضاف: “ما شاء الله بساطة وتواضع وابتسامة لا تفارق وجهه وكلمة لا تفارق لسانه.. الله يجزاك خير تميم بن حمد”.

وأظهر المقطع سامي كمال الدين، وهو يحمل نسخة من كتابه “الصحافة الحرام”، ويشرح للأمير تميم مضمونه.

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وعن رد فعل أمير قطر، فقد ظهر مبتسماً ومرحّباً ومهتماً بالحديث، فيما يقوم الكاتب المصري المعارض بتسليم النسخة له قبل أن يصافحه الأمير الذي يقوم بتسليمها بدوره لأقرب مساعد له.

ويتناول كتاب “الصحافة الحرام” وقائع تخصّ إعلاميين وكتّاباً على الساحة، بعضها شهدها المؤلف مع آخرين، وأغلبها عبر وثائق ومستندات حصل عليها. وفيها جزء هام من تاريخ الصحافة المصرية والعربية، منذ علاقة الصحفي الأشهر محمد حسنين هيكل بالملك فاروق وقصة أستاذه محمد التابعي مع الملك فؤاد ونازلي. وكذلك علاقة الكتاب والمثقفين السوريين بحافظ الأسد ومن بعده وريثه بشار.

سامي كمال الدين وتميم بن حمد
سامي كمال الدين وتميم بن حمد

زيارة أمير قطر لمعرض الدوحة الدولي للكتاب

وزار الأمير تميم معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023، أمس الثلاثاء، وأعرب عن سعادته بما رأى من تنوع وثراء خلال زيارته، راجياً أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة.

وتعتبر النسخة الـ32 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب أكبر نسخ المعرض، حيث تشارك فيها المئات من دور النشر المحلية والعربية والدولية، مع تسجيل نحو 180 ألف عنوان، و750 ألف كتاب.

وتميزت نسخة هذا العام من المعرض بشعارها “بالقراءة نرتقي” الذي يختصر كل شيء؛ لأنه يهدف إلى الرُقيّ بالإنسان وبالأمّة، بحسب ما جاء على صفحة وزارة الثقافة القطرية في “تويتر”.

من سامي كمال الدين؟

جدير بالذكر، أن سامي كمال الدين، هو كاتب وصحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين، وصدرت له عدة مؤلفات منها “الصحافة الحرام”، وسبق أن عمل مديراً لمكتب مجلة “الدوحة” بالقاهرة، وصحفياً بمؤسسة “الأهرام” الصحفية.

وفي ديسمبر 2022، قررت محكمة مصرية، إدراجه مع الإعلامي المصري معتز مطر وآخرين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

وجاء في القرار -تصدُر هذه القرارات في الغالب بأوامر مباشرة من النظام- أنه في الطلب رقم 11 لسنة 2022، تمّ إدراج المتهمين لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وقال سامي كمال الدين، في تغريدة رصدتها “وطن” حينها: “تم وضعي على قائمة الإرهاب والإنتربول للمرة الثانية من مصر. تضمنت القائمة عدد من الشخصيات والكيانات القطرية”.

وأضاف: “أخشى أن يظن النظام أني حصلت على الجنسية القطرية لذا وضعني معهم. ورفض تجديد جواز سفري منذ عام! صباح الخير يا وطني أحبك رغم كل هذا وذاك”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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