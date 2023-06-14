شاهد هدية قدمها معارض مصري لـ أمير قطر وهكذا كان رد فعله (فيديو)

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وطن- قدم الكاتب الصحفي والمعارض المصري المعروف سامي كمال الدين، هدية لـ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أثناء فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023، في لفتة جذبت الأنظار.

ونشر سامي كمال الدين، عبر حسابه الرسمي بتويتر مقطعاً مصوراً يوثّق لقاءه بأمير قطر داخل المعرض، حيث أهدى المعارض المصري الشيخ تميم نسخة من أحد كتبه.

معارض مصري يهدي أمير قطر نسخة من كتابه

وعلق الكاتب المصري على الفيديو الذي لاقى تفاعلاً كبيراً بما نصه: “حين التقيت سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عرفت لماذا يحبه الشعب القطري”.

وأضاف: “ما شاء الله بساطة وتواضع وابتسامة لا تفارق وجهه وكلمة لا تفارق لسانه.. الله يجزاك خير تميم بن حمد”.

حين التقيت سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عرفت لماذا يحبه الشعب القطري.. ما شاء الله بساطة وتواضع وابتسامة لا تفارق وجهه وكلمة لا تفارق لسانه " الله يجزاك خير" #تميم_بن_حمد @TamimBinHamad pic.twitter.com/tVm4gDOUaz — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 13, 2023

وأظهر المقطع سامي كمال الدين، وهو يحمل نسخة من كتابه “الصحافة الحرام”، ويشرح للأمير تميم مضمونه.

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وعن رد فعل أمير قطر، فقد ظهر مبتسماً ومرحّباً ومهتماً بالحديث، فيما يقوم الكاتب المصري المعارض بتسليم النسخة له قبل أن يصافحه الأمير الذي يقوم بتسليمها بدوره لأقرب مساعد له.

ويتناول كتاب “الصحافة الحرام” وقائع تخصّ إعلاميين وكتّاباً على الساحة، بعضها شهدها المؤلف مع آخرين، وأغلبها عبر وثائق ومستندات حصل عليها. وفيها جزء هام من تاريخ الصحافة المصرية والعربية، منذ علاقة الصحفي الأشهر محمد حسنين هيكل بالملك فاروق وقصة أستاذه محمد التابعي مع الملك فؤاد ونازلي. وكذلك علاقة الكتاب والمثقفين السوريين بحافظ الأسد ومن بعده وريثه بشار.

زيارة أمير قطر لمعرض الدوحة الدولي للكتاب

وزار الأمير تميم معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023، أمس الثلاثاء، وأعرب عن سعادته بما رأى من تنوع وثراء خلال زيارته، راجياً أن يسهم المعرض في دعم الحركة الثقافية في قطر والمنطقة.

وتعتبر النسخة الـ32 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب أكبر نسخ المعرض، حيث تشارك فيها المئات من دور النشر المحلية والعربية والدولية، مع تسجيل نحو 180 ألف عنوان، و750 ألف كتاب.

وتميزت نسخة هذا العام من المعرض بشعارها “بالقراءة نرتقي” الذي يختصر كل شيء؛ لأنه يهدف إلى الرُقيّ بالإنسان وبالأمّة، بحسب ما جاء على صفحة وزارة الثقافة القطرية في “تويتر”.

سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري – وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية: معارض الكتاب في قطر مميّزة، ولكن هذه النسخة من المعرض أكثر تميّزاً، وشعار المعرض لهذا العام يختصر كل شيء؛ لأنه يهدف إلى الرُقيّ بالإنسان وبالأمّة. #معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب32#بالقراءة_نرتقي… pic.twitter.com/f0fm8clprF — وزارة الثقافة (@MOCQatar) June 12, 2023

من سامي كمال الدين؟

جدير بالذكر، أن سامي كمال الدين، هو كاتب وصحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين، وصدرت له عدة مؤلفات منها “الصحافة الحرام”، وسبق أن عمل مديراً لمكتب مجلة “الدوحة” بالقاهرة، وصحفياً بمؤسسة “الأهرام” الصحفية.

وفي ديسمبر 2022، قررت محكمة مصرية، إدراجه مع الإعلامي المصري معتز مطر وآخرين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

وجاء في القرار -تصدُر هذه القرارات في الغالب بأوامر مباشرة من النظام- أنه في الطلب رقم 11 لسنة 2022، تمّ إدراج المتهمين لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وقال سامي كمال الدين، في تغريدة رصدتها “وطن” حينها: “تم وضعي على قائمة الإرهاب والإنتربول للمرة الثانية من مصر. تضمنت القائمة عدد من الشخصيات والكيانات القطرية”.

تم وضعي على قائمة الإرهاب والإنتربول للمرة الثانية من مصر

تضمنت القائمة عدد من الشخصيات والكيانات القطرية

أخشى أن يظن النظام أني حصلت على الجنسية القطرية لذا وضعني معهم ورفض تجديد جواز سفري منذ عام!#صباح_الخيرᅠ يا وطني أحبك رغم كل هذا وذاك وذلك#سامي_كمال_الدين#مصر

#قطر pic.twitter.com/puwQcttbG9 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 12, 2021

وأضاف: “أخشى أن يظن النظام أني حصلت على الجنسية القطرية لذا وضعني معهم. ورفض تجديد جواز سفري منذ عام! صباح الخير يا وطني أحبك رغم كل هذا وذاك”.