شاكيرا تتلقى صدمة كبيرة من لويس هاملتون بعد رصده مع عارضة برازيلية مثيرة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- على الرغم مما كشفته وسائل إعلامية عديدة عن بدء علاقة غرامية بينها وبينه في طور التشكيل بعد انفصالها عن شريكها السابق جيرارد بيكيه، يدور حديث الآن عن أن سائق الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون قد لا يكون مخلصًا للمغنية الكولومبية شاكيرا.

وكانت شاكيرا وهاملتون قد التقيا مؤخرًا في ميامي مرتين وأخرى في مدريد، حيث أكدت مصادر لمجلة “الناس” الأمريكية قبل بضعة أيام نقلا عن مصادر مقربة منهما أنهما أكثر من مجرد أصدقاء.

بدء المغازلة

كما كشفت مصادر من عائلة المغنية الكولومبية “شاكيرا” لموقع “فانيتاتيس” الإسباني، أن “المغازلة بدأت قبل أسابيع قليلة في ميامي” ولا تزال في أوجها التي تسيطر فيها “الدغدغة في المعدة” على الموقف.

La modelo brasilera Juliana Nalú y Hamilton almorzando en el mismo sitio en New York, ayer 12/6/2023. ¿Será Juliana la nueva Núria Tomás de esta historia? Después te quieren dar clases de moral 🤦🏻‍♀️😂 pic.twitter.com/WCVG4fS5z3 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 13, 2023

هاملتون يبدو أنه غير مخلص لشاكيرا

وعلى الرغم من أن هذه “العلاقة” لا زالت في خطواتها الأولى، إلا أنها أشغلت مواقع الواصل الاجتماعي بشدة على مدى الأيام الماضية، إلا أن بعض الصور التي انتشرت على “تويتر” كشفت أن “هاميلتون” ربما يكون غير مخلص لشاكيرا بعد ظهوره مع عارضة الأزياء البرازيلية جوليانا نالو ، 25 عامًا.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه في حين أنه من الصحيح أن الصور المنشورة منفردة ، فمن خلال المفروشات والديكورات والكراسي والستائر في المطعم ، اكتشف مستخدمو الإنترنت أنهم التقوا هذا الأسبوع.

- Advertisement -

من هي جوليانا نالو؟

جوليانا نالو عارضة أزياء برازيلية، ووفقًا لسيرتها الذاتية على انستغرام ، حيث لديها ما يقرب من مليون متابع ، فقد وقعت مع العديد من الوكالات ، بما في ذلك Mix Models و MGM Models و Elite Model Management.

View this post on Instagram A post shared by JULIANA NALÚ (@juliananalu)

ووفقًا لمجلة “لاتينا” ، التي قدمت لمحة عن العارضة البرازيلية ، فقد وقعت مع Elite بعد سفرها إلى لوس أنجلوس في سن 19.

كما حققت جوليانا نالو إنجازًا كبيرًا في حياتها المهنية العام الماضي بعد أن قدمت أول عرض أزياء لها في أسبوع الموضة لعلامة 6PM للملابس في ميلانو.

وتنشر العارضة البرازيلية جوليانا نالو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها نشاطتها المختلفة التي غالبا ما يطغى عليها الإعلان لعدد من الماركات المتعلقة بالألبسة.