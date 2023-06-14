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شاكيرا تتلقى صدمة كبيرة من لويس هاملتون بعد رصده مع عارضة برازيلية مثيرة (شاهد)

مصدر عديدة مقربة من شاكيرا وهاملتون أكدت أنهما في طور علاقة غرامية

كتب سالم حنفي
شاكيرا تتلقى صدمة كبيرة من لويس هاملتون بعد رصده مع عارضة برازيلية مثيرة
شاكيرا
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وطن- على الرغم مما كشفته وسائل إعلامية عديدة عن بدء علاقة غرامية بينها وبينه في طور التشكيل بعد انفصالها عن شريكها السابق جيرارد بيكيه، يدور حديث الآن عن أن سائق الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون قد لا يكون مخلصًا للمغنية الكولومبية شاكيرا.

وكانت شاكيرا وهاملتون قد التقيا مؤخرًا في ميامي مرتين وأخرى في مدريد، حيث أكدت مصادر لمجلة “الناس” الأمريكية قبل بضعة أيام نقلا عن مصادر مقربة منهما أنهما أكثر من مجرد أصدقاء.

بدء المغازلة

كما كشفت مصادر من عائلة المغنية الكولومبية “شاكيرا” لموقع “فانيتاتيس” الإسباني، أن “المغازلة بدأت قبل أسابيع قليلة في ميامي” ولا تزال في أوجها التي تسيطر فيها “الدغدغة في المعدة” على الموقف.

هاملتون يبدو أنه غير مخلص لشاكيرا

وعلى الرغم من أن هذه “العلاقة” لا زالت في خطواتها الأولى، إلا أنها أشغلت مواقع الواصل الاجتماعي بشدة على مدى الأيام الماضية، إلا أن بعض الصور التي انتشرت على “تويتر” كشفت أن “هاميلتون” ربما يكون غير مخلص لشاكيرا بعد ظهوره مع عارضة الأزياء البرازيلية جوليانا نالو ، 25 عامًا.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه في حين أنه من الصحيح أن الصور المنشورة منفردة ، فمن خلال المفروشات والديكورات والكراسي والستائر في المطعم ، اكتشف مستخدمو الإنترنت أنهم التقوا هذا الأسبوع.

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شاكيرا ولويس هاملتون
شاكيرا ولويس هاملتون

من هي جوليانا نالو؟

جوليانا نالو عارضة أزياء برازيلية، ووفقًا لسيرتها الذاتية على انستغرام ، حيث لديها ما يقرب من مليون متابع ، فقد وقعت مع العديد من الوكالات ، بما في ذلك Mix Models و MGM Models و Elite Model Management.

 

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جوليانا نالو
جوليانا نالو

ووفقًا لمجلة “لاتينا” ، التي قدمت لمحة عن العارضة البرازيلية ، فقد وقعت مع Elite بعد سفرها إلى لوس أنجلوس في سن 19.

كما حققت جوليانا نالو إنجازًا كبيرًا في حياتها المهنية العام الماضي بعد أن قدمت أول عرض أزياء لها في أسبوع الموضة لعلامة 6PM للملابس في ميلانو.

وتنشر العارضة البرازيلية جوليانا نالو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها نشاطتها المختلفة التي غالبا ما يطغى عليها الإعلان لعدد من الماركات المتعلقة بالألبسة.

 

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جوليانا نالو عارضة أزياء برازيلية
جوليانا نالو عارضة أزياء برازيلية
المصدرانستجرام، تويتر، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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