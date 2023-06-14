رجل أمن سعودي يضرب المعتمرين ويتحرش بالمعتمرات ومغردون: الحج ليس آمنا! (شاهد)

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وطن – تزامنا مع قرب بدء مناسك الحج، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لأحد رجال أمن الحرم المكي وهو يعتدي على المعتمرين.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن“، تجمهرا لعدد من المعتمرين (الذكور والإناث) في صحن المطاف، في حين قام رجل الأمن بالتطاول عليهم وضرب بعض الرجال منهم ونهرهم بصوت عال.

كما ظهر رجل الأن وهو يخترق تجمعا لبعض النساء المعتمرات بطريقة همجية أدت إلى ملامسة أجسادهن بشكل كبير، وهو ما اثار استهجان واستغراب بعض المعتمرات، حيث بدا ذلك واضحا على ملامحهن.

اهانة وتحقير ضيوف الرحمن لايجوز ويعتبر تطاول واستخفاف ببيت الله الحرام .. .#الشهيد_البطل_عبدالعزيز_الفريح#شكرا_اديل pic.twitter.com/pHhNzX28lL — سماحة الشيخ (@sheikh1932) June 12, 2023

استياء المغردين

وعبر المغردون عن استنكارهم لما فعله رجل الأمن السعودي، داعين إلى فصله والتحقيق معه بسبب هذا التصرف المشين.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين: “ذا المفروض فصل هو والضابط ابو كرشه معاه”.

ذا المفروض فصل هو والضابط ابو كرشه معاه — اعلامي 🫶🏼 (@Media_l0ve) June 12, 2023

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وقال مغرد آخر يدعى سعيد الحارثي معبرا عن غضبه من تصرف رجل الأمن:” والله فصل قليله فى حقه هذا المفروض سجن وجلد وفصل وحومان من اى وظيفة”.

والله فصل قليله فى حقه هذا المفروض سجن وجلد وفصل وحومان من اى وظيفه — Saeed Alharthi (@SaeedAl40203188) June 12, 2023

وتناقل عدد آخر من المغردين الفديو المشين، حيث تساءل البعض منهم “بأي حقٍ يقوم هذا بضرب وإهانة الحجاج عند الكعبة”.

بأي حقٍ يقوم هذا بضرب وإهانة الحجاج عند الكعبة!! pic.twitter.com/41IP0i9Kqj — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 12, 2023

منتدى العلماء يؤكد أن الحج ليس آمنا

يأتي هذا بينما أطلق منتدى العلماء بيانا قويا أكد من خلاله على أن “الحج ليس آمنا“، استنكر فيه البيان قيام السلطات السعودية باستغلال موسم الحج للقبض على بعض المطوبين لديها أو بعض الدول الاخرى وتسليمهم.

وقال البيان: “إن زيارة هذه الأماكن المقدسة حقٌ مكفول شرعاً لكل مسلمٍ على وجه الأرض، ولا يحق لأحد منازعة هذا الحق أو منعه عنه، ولا منة لأحد في ذلك، بل المنة لله وحده أن جعل هذه البقاع المقدسة ضمن جغرافية دولة ما”.

واعتبر البيان، أن “من صور الانتهاكات الأخرى التي تمارسها الحكومة السعودية التلاعب بقضية نِسب وأعداد الحجاج من الدول المختلفة، فهي لا توضع لأغراض تنظيمية وإنما لاعتبارات ساسية ومصالح خاصة بالحكومة. ناهيك عن تعمّد التضييق على الأقليات المسلمة في دول أوروبا وأمريكا والغرب عموماً. وعن استخدام الحج أداة للضغط على الدول”.

كما ذكر الموقع على البيان “الحكومة السعودية بأن الحج والعمرة حقٌ مكفولٌ لكل مسلم. وأنه لا يجوز منع مسلم من الحج تحت أي ذريعة ، وأن منح التأشيرة للحج والعمرة يقتضي الأمان وعدم التعرض بالأذى لكل من دخل السعودية لذلك الغرض”.

وأكدوا على الرفض “القاطع لكل الممارسات غير الشرعية التي تُمارس ضد قاصدي بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم”، معبرين عن إدانتهم الكاملة لاستخدام الحج والعمرة أداة سياسية أو أمنية، أو وسيلة للبطش والقمع أو تسييس الحج والعمرة بأي شكل من الأشكال”.

ومع صدور البيان، تصدر وسم “الحج ليس آمنا” قائمة الوسوم الاكثر تداولا عى تويتر، استنكر خلاله ما تقوم به السلطات السعودية باستغلال موسم الحج بالقبض على المعارضين لها وكذلك للمعارضين للدول الحليفة وتسليمهم إليها.

🔴#رؤية_2030 للعاهرات والايدز يتحرك

انظر الى مستوى الانحلال والفساد والعهر المنتشر في بلادي والمدعوم من نظام #محمد_بن_سلمان

الذي قام بإهانة الدين وأهله والذي تم تلويث الحرمين

والذي جعل عنوان البلد الرذيلة

عيب وحرام عليكم يا شعب انتم ما تخافون على بناتكم واولادكم#الحج_ليس_امنا pic.twitter.com/dcIZMngmiP — رادار_حركة_الاصلاح☣ (@IslahRadar) June 14, 2023

هربوا من بطش حكومة الصين

فكان ابن سلمان لهم بالمرصاد#الحج_ليس_آمنا pic.twitter.com/BhA6osIdTh — فهد (@fahadresearch19) June 14, 2023

من قال بأن #الحج_ليس_آمنا فرد عليه بهذه الصورة السلمانية. pic.twitter.com/Dq9QjhxZzX — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 14, 2023