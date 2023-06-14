الأربعاء, يونيو 14, 2023
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الهدهد

رجل أمن سعودي يضرب المعتمرين ويتحرش بالمعتمرات ومغردون: الحج ليس آمنا! (شاهد)

تستغل السلطات السعودية موسم الحج بالقبض على المعارضين لها وكذلك للمعارضين للدول الحليفة

كتب سالم حنفي
الحج ليس آمنا
استياء وغضب بعد تداول فيديو لإهانة أحد رجال الأمن للحجاج في الحرم المكي
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وطن – تزامنا مع قرب بدء مناسك الحج، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لأحد رجال أمن الحرم المكي وهو يعتدي على المعتمرين.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن“، تجمهرا لعدد من المعتمرين (الذكور والإناث) في صحن المطاف، في حين قام رجل الأمن بالتطاول عليهم وضرب بعض الرجال منهم ونهرهم بصوت عال.

كما ظهر رجل الأن وهو يخترق تجمعا لبعض النساء المعتمرات بطريقة همجية أدت إلى ملامسة أجسادهن بشكل كبير، وهو ما اثار استهجان واستغراب بعض المعتمرات، حيث بدا ذلك واضحا على ملامحهن.

استياء المغردين

وعبر المغردون عن استنكارهم لما فعله رجل الأمن السعودي، داعين إلى فصله والتحقيق معه بسبب هذا التصرف المشين.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين: “ذا المفروض فصل هو والضابط ابو كرشه معاه”.

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وقال مغرد آخر يدعى سعيد الحارثي معبرا عن غضبه من تصرف رجل الأمن:” والله فصل قليله فى حقه هذا المفروض سجن وجلد وفصل وحومان من اى وظيفة”.

وتناقل عدد آخر من المغردين الفديو المشين، حيث تساءل البعض منهم “بأي حقٍ يقوم هذا بضرب وإهانة الحجاج عند الكعبة”.

منتدى العلماء يؤكد أن الحج ليس آمنا

يأتي هذا بينما أطلق منتدى العلماء بيانا قويا أكد من خلاله على أن “الحج ليس آمنا“، استنكر فيه البيان قيام السلطات السعودية باستغلال موسم الحج للقبض على بعض المطوبين لديها أو بعض الدول الاخرى وتسليمهم.

وقال البيان: “إن زيارة هذه الأماكن المقدسة حقٌ مكفول شرعاً لكل مسلمٍ على وجه الأرض، ولا يحق لأحد منازعة هذا الحق أو منعه عنه، ولا منة لأحد في ذلك، بل المنة لله وحده أن جعل هذه البقاع المقدسة ضمن جغرافية دولة ما”.

واعتبر البيان، أن “من صور الانتهاكات الأخرى التي تمارسها الحكومة السعودية التلاعب بقضية نِسب وأعداد الحجاج من الدول المختلفة، فهي لا توضع لأغراض تنظيمية وإنما لاعتبارات ساسية ومصالح خاصة بالحكومة. ناهيك عن تعمّد التضييق على الأقليات المسلمة في دول أوروبا وأمريكا والغرب عموماً. وعن استخدام الحج أداة للضغط على الدول”.

كما ذكر الموقع على البيان “الحكومة السعودية بأن الحج والعمرة حقٌ مكفولٌ لكل مسلم. وأنه لا يجوز منع مسلم من الحج تحت أي ذريعة ، وأن منح التأشيرة للحج والعمرة يقتضي الأمان وعدم التعرض بالأذى لكل من دخل السعودية لذلك الغرض”.

وأكدوا على الرفض “القاطع لكل الممارسات غير الشرعية التي تُمارس ضد قاصدي بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم”، معبرين عن إدانتهم الكاملة لاستخدام الحج والعمرة أداة سياسية أو أمنية، أو وسيلة للبطش والقمع أو تسييس الحج والعمرة بأي شكل من الأشكال”.

ومع صدور البيان، تصدر وسم “الحج ليس آمنا” قائمة الوسوم الاكثر تداولا عى تويتر، استنكر خلاله ما تقوم به السلطات السعودية باستغلال موسم الحج بالقبض على المعارضين لها وكذلك للمعارضين للدول الحليفة وتسليمهم إليها.

المصدرمنتدى العلماء + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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