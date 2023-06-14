الأربعاء, يونيو 14, 2023
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رياضة

راموس يُوقع مع أهلي جدة السعودي.. كم بلغت قيمة الصفقة؟!

تقارير: أهلي جدة السعودي يوقع مع الإسباني راموس لمدة موسمين ب90 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
سيرخيو راموس
سيرخيو راموس
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وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن النجم الإسباني الشهير سيرخيو راموس وقع على الانتقال إلى صفوق نادي أهلي جدة السعودي لمدة موسمين كاملين، قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال موقع سعودي سبورت، بأن الماتادور راموس وقع مع نادي أهلي جدة السعودي. لمدة موسمين كاملين، حيث يتبقى فقط الإعلان الرسمي فقط من قبل النادي.

راموس يوقع مع أهلي جدة السعودي

وأضاف الموقع السعودي، ” راموس ينتقل إلى نادي أهلي جدة السعودي. بصفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو لمدة موسمين كاملين”.

انتقال راموس إلى أهلي جدة السعودي
انتقال راموس إلى أهلي جدة السعودي

وكان الإسباني راموس قد رحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي بعد قضائه موسمين كاملين معه.

كما ويتطلع نادي أهلي جدة الصاعد إلى دوري روشن السعودي الممتاز، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسيو موسيماني الذي أعلن فسخ تعاقده مع نهاية الموسم الحالي، إلى التعاقد مع الجزائري محرز.

وتوج راموس مع نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين. وكأس أبطال فرنسا مرة واحدة على مدار عامين منذ قدومه إلى الفريق في صيف 2021.

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محرز واهتمام أهلي جدة السعودي

وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق، بأن نادي أهلي جدة السعودي تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع الجزائري رياض محرز. بلغ 100 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لعام إضافي.

راموس
راموس

فيما لم يحسم نادي مانشستر سيتي موقفه بشكل نهائي في السماح للاعب الجزائري رياض محرز في البقاء أو الرحيل عن النادي اللندني، بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية. هذا الموسم، وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

المصدروطن + سعودي سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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