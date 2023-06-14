الأربعاء, يونيو 14, 2023
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حياتنا

راما الركابي تكشف صدرها في بث مباشر.. عراقية مُتحولة جنسيا تحدث ضجة

راما الركابي هي مراهقة عراقية تحولت جنسياً من عباس الركابي إلى فتاة، من مواليد عام 2006 وأصبحت ناشطة اجتماعية تنشر محتويات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك

كتب فهمي الورغمي
راما الركابي تكشف صدرها في بث مباشر.. عراقية مُتحولة جنسيا تحدث ضجة
راما الركابي
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وطن- صدمة وذهول عاشها مئات المتابعين لإحدى البثوث المباشرة للمُتحولة الجنسية العراقية “راما الركابي”، التي قرّرت ودون سابق إنذار “كشف ثدييها” بطريقة جلعت من حضروا البث في حيرة من أمرهم حول ما رأته أعينهم.

راما الركابي تكشف ثدييها في بث مباشر

راما الركابي هي مراهقة عراقية (17 عاماً)، تحولت جنسياً من “عباس الركابي”، قبل فترة لتُصبح مذّاك التّحول “ناشطة” مهتمة بالحديث عن قضايا المتحولين جنسيا في العراق على حدّ تعبيرها في مناسبات عديدة.

راما الركابي
راما الركابي تكشف ثدييها في بث مباشر

في إحدى البثوث المباشره كانت راما العراقية في حالة سكر واضحة، حسب ما ورد في تعليقات مصاحبة للبث، وقامت وسط ذهول متابعيها بخلع ملابسها.

يُنوه موقع “وطن” أنه لن ينشر الصور الكاملة للمراهقة العراقية راما الركابي، ويعتذر عن نشر الصور لأنها تتضمن محتوى لا أخلاقي.

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وتكشف مجموعة صور ضمن البث المباشر، تكشّف ثديي المراهقة العراقية راما الركابي، في محاولة منها للتأكيد أنها “بنت” وليست “ولد”، (على حدّ تعبيرها نقلا عن تعليقات مرافقة للبث) قبل أن تعود لرُشدها وترتدي ملابسها مجدداً.

ورغم عدم الاستحياء والحشمة اللتين لم تبديهما الركابي بكشفها ثدييها على الملأ، طالب كثيرون من النشطاء سواء في العراق أو المنطقة العربية، بعدم تداول مقطع الفيديو والصور التي تظهر فيه المراهقة العراقية عارية الصدر.

وانتشرت تدريجيا، دعوات لفسخ وحذف الصور التي تتضمن مشاهد عملية خلع الثياب، في محاولة “رمزية” و”أخلاقية” من النشطاء المذكورين لـ “الستر ومسح كل الداتا على الانترنت التي تخص الموضوع”، على اعتبار أن راما الركابي ماتزال مراهقة وهي إلى الآن “قاصر” وأن ماقامت به كان ضمن نطاق “اللاوعي”.

وفي الأثناء، يُشار أنه رغم محاولات الكثيرين لحذف الصور التي تُظهر راما الركابي وهي تكشف عن صدرهـا، إلا أن مقطع الفيديو والصور انتشروا (بالفعل) على جميع المنصات كالنار في الهشيم، في ظل بحث الكثيرين عن مصدر تلك الصور.

من هي راما الركابي؟

راما الركابي هي مراهقة عراقية تحولت جنسياً من عباس الركابي إلى فتاة. وُلدت في عام 2006 وأصبحت ناشطة اجتماعية تنشر محتويات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك.

راما الركابي
راما الركابي

تهتم راما الركابي بالموضة والجمال والرقص والغناء والحياة اليومية. وتحظى عبر ذلك المحتوى بشعبية كبيرة بين متابعيها الذين يصل عددهم إلى ملايين على مختلف المنصات المذكورة أعلاه.

تعرضت راما لسيل من الانتقادات والهجوم الإلكتروني من جزء كبير من العراقيين ورواد مواقع التواصل في المنطقة العربية، الذين يعارضون تحولها الجنسي أو يرونها مخالفة للقيم والعادات العراقية.

وفي الأثناء، لاينقطع الباحثون على موقع تويتر وإنستغرام وتيك توك، عن صور المراهقة العراقية راما الركابي، وهي ترقص بملابس جريئة، وتظهر مفاتن جسدها أو وهي ترتدي فستان مفتوح الصدر في بثّ مباشر.

مشاهد وإطلالات جرئية، تعودت راما الركابي على الظهور بها، وسط مطالبات إلكترونية متكررة في العراق، السلطات المتخصصة بضرورة التدخل العاجل لمكافحة مايصفه البعض بـ “الانحرافات الأخلاقية”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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