الأربعاء, يونيو 14, 2023
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حياتنا

دراسة: كيف تسبب الطفولة المؤلمة البلوغ والشيخوخة المبكّرة لدى الطفل؟

"أدت أنواع مختلفة من الصدمات إلى ترقق قشري في مناطق مختلفة من الدماغ."

كتب معالي بن عمر
الطفولة المؤلمة
الطفولة المؤلمة والبلوغ المبكّر
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وطن-تؤثر الطفولة المؤلمة سلبًا على العقل والجسد والروح، وأحيانًا يكون التأثير عميقًا، بحيث لا يمكن إصلاح أي شيء.ناهيك بأن العلماء أظهروا أن تجارب الطفولة السيئة والمتكررة يمكن أن تسبب تغيرات عميقة في كيمياء الدماغ. وبحسب مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، اكتشفوا أيضًا أن إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم تؤثر أيضًا على الصحة البدنية.

الهرمون الذي يزيد بسبب تجارب الطفولة المؤلمة

في الحقيقة، تؤدي الأحداث السلبية إلى زيادة مستويات الكورتيزول، وعندما تصبح الحالة مزمنة، فإنها تخلق اختلالات وأمراض على مستوى العقل والجسم.

تؤثر الطفولة المؤلمة سلبًا على العقل والجسد والروح
البلوغ والشيخوخة المبكّرة

علاوة على ذلك، فإن أدمغة الأطفال مثل الإسفنج الذي يمتص كل شيء، هكذا، يفعل الأطفال دون قصد؛ ينسجمون مع ما يرونه ويسمعونه في بيئتهم. لذلك إذا شهدوا أحداثًا سلبية متكررة، فقد يتسبب ذلك في أضرار طويلة المدى تؤثّر على صحتهم النفسية. لذلك، يحتاج الأطفال إلى بيئة آمنة ومريحة ليصبحوا بالغين أقوياء وقادرين على المضي قدمًا. وخلاف ذلك، فيمكن أن يتعرضوا في مرحلة البلوغ إلى المعاناة، لاسيما وأنهم لم يتلقوا الدعم والحب بشكل كافٍ.

وفي الواقع، اكتشف العلماء أن الأطفال الذين عانوا من الصدمة والعنف غالبًا ما تظهر عليهم علامات الشيخوخة المبكرة، إذ يتقدمون في السن أسرع من الأطفال الذين يكبرون في بيئات صحية، وفقًا لبحث من جمعية علم النفس الأمريكية (APA).

البلوغ المبكر، علامة على طفولة مؤلمة

وفقًا لما ترجمته “وطن“، محّصت دراستهم ثلاث علامات بيولوجية مختلفة للشيخوخة: شيخوخة الخلايا، والتغيرات الهيكلية في الدماغ، والبلوغ المبكر. وبعد دراسة البيانات، حددوا وجود صلة بين العلامات الثلاث ومرحلة الطفولة المؤلمة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة والأستاذة المشاركة في علم النفس بجامعة هارفارد والمؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان صحفي كاتي ماكلولين: “إن تعرض الأطفال للشدائد هو مؤشر قوي على ظهور النتائج الصحية لهؤلاء الأطفال في وقت لاحق من الحياة، ولا يقتصر هذا على نتائج الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، ولكن أيضًا نتائج الصحة البدنية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان. كما تشير دراستنا إلى أن التعرض للعنف قد يتسبب في تقدم الجسم في العمر بشكل أسرع على المستوى البيولوجي، ما قد يساعد في تفسير هذا الارتباط.

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الفقر والإهمال والتعنيف في مرحلة الطفولة
تجارب الطفولة السيئة والمتكررة

تظهر دراسة كيف يمكن لطفولة مؤلمة أن تسرع الشيخوخة

لم تجد الأبحاث السابقة أي علاقة واضحة بين الطفولة المؤلمة والشيخوخة المبكرة. لكن تلك الدراسات جمعت العديد من التجارب السلبية، مثل سوء المعاملة والفقر والإهمال، في فئة واحدة. فضلاً عن ذلك، قام الباحثون أيضًا بقياس الشيخوخة البيولوجية بشكل مختلف عن الدراسة السابقة.

ولتحقيق نتائج أكثر دقة، فصلت ماكلولين وزملاؤها أنواع الشدائد إلى فئتين. لقد نظروا إلى المحن المرتبطة بالتهديد، مثل العنف والمواقف المسيئة، والصدمات المرتبطة بالحرمان، مثل الفقر والإهمال الجسدي أو العاطفي.

بعد ذلك، أكمل فريق البحث تحليلًا تلويًا لما يقارب من 80 دراسة، تضمّنت أكثر من 116000 مشارك. ولقد اكتشفوا نتائج مروعة: أدت الطفولة المؤلمة التي تنطوي في المقام الأول على محن مرتبطة بالتهديدات، مثل سوء المعاملة أو العنف، إلى بروز سن البلوغ المبكر والشيخوخة المبكرة.

كما أظهر الأطفال علامات واضحة للشيخوخة السريعة على المستوى البيولوجي. ناهيك بأن العديد من التيلوميرات كانت قصيرة؛ وهي الهياكل الصغيرة الموجودة في نهايات الكروموسومات التي تحمي الحمض النووي.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع تقدمنا ​​في العمر، تقصر التيلوميرات بشكل طبيعي بسبب انقسام الخلايا. كما يمكن لعوامل نمط الحياة، مثل التدخين وقلة التمارين وسوء النظام الغذائي، أن تتسبب في تآكل التيلوميرات بسرعة أكبر.

يؤدي الإجهاد المزمن الناجم عن الطفولة المؤلمة إلى تسريع الشيخوخة

يمكن أن يتسبب الإجهاد المزمن الناجم عن طفولة مؤلمة أو مهنة متطلبة أيضًا في تسريع الشيخوخة. ومن المثير للاهتمام، أن الأطفال الذين شاركوا في الدراسة، وعانوا فقط من الصدمة المرتبطة بالحرمان، مثل الفقر أو الهجر، لم تظهر عليهم علامات الشيخوخة المبكرة.

وفي السياق ذاته، أجرى الفريق تحليلاً ثانيًا لـ 25 دراسة-مع مشاركة أكثر من 3253 متطوعًا-بحثوا من خلاله في كيفية تأثير الطفولة المؤلمة على نمو الدماغ. ووجدوا أن المحنة التي يمر بها الأطفال في هذه المرحلة تقلل من سمك القشرة، وهي علامة واضحة لظهور الشيخوخة المبكرة. كما أدت أنواع مختلفة من الصدمات إلى ترقق قشري في مناطق مختلفة من الدماغ.

يتسبب الإجهاد المزمن الناجم عن طفولة مؤلمة أو مهنة متطلبة أيضًا في تسريع الشيخوخة.
سوء المعاملة والعنف تجاه الأطفال
المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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