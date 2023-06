حرمان مُشجع إنجليزي من دخول الملاعب ل3 سنوات والسبب؟!

- Advertisement -

وطن- حرم مشجع إنجليزي من دخول مدرجات الملاعب لمدة 3 سنوات كاملة، على خلفية إطلاقه إيماءات ساخرة بشأن كارثة هيلسبره خلال مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نشرته هيئة الادعاءات البريطانية، فقد وجه عقوبة ضد مشجع نادي توتنهام كيرون دارلو. البالغ من العمر 25 عاماً، بسبب توجيه إيماءات خلال مباراة توتنهام أمام ليفربول في ال30 من شهر إبريل / نيسان الماضي على ملعب (الآنفيلد).

وتابعت الهيئة البريطانية، ” المشجع كيرون كان يضحك، مما تسبب في قلق حدوث أزمة حقيقية بشأن كارثة هيلسبره المؤسفة”.

كما وأضافت، ” المدعي العام أندرو بيج اعترف دارلو بأنه قام بإيماءة. تجاه جماهير ليفربول في إشارة إلى كارثة هيلسبره، واعترافه بأن السلوك الذي أقدم عليه هو غير مقبول وندمه على تصرفه”.

#NSTsports Kieron Darlow was banned from attending football games for three years on Tuesday after making gestures mocking the Hillsborough tragedy during a Premier League match in April.#TottenhamHotspur #Hillsborough #Liverpool #PremierLeague https://t.co/kRqRschbAL

— New Straits Times (@NST_Online) June 14, 2023