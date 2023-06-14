الأربعاء, يونيو 14, 2023
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رياضة

حرمان مُشجع إنجليزي من دخول الملاعب ل3 سنوات والسبب؟!

مشجع توتنهام كيرون ممنوع من دخول الملاعب ل3 سنوات مع إيقافه ل12 شهراً وفرض غرامة مالية بسبب العنصرية

كتب فارس أبو شيحة
حرمان مشجع إنجليزي من دخول الملاعب
حرمان مشجع إنجليزي من دخول الملاعب
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وطن- حرم مشجع إنجليزي من دخول مدرجات الملاعب لمدة 3 سنوات كاملة، على خلفية إطلاقه إيماءات ساخرة بشأن كارثة هيلسبره خلال مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نشرته هيئة الادعاءات البريطانية، فقد وجه عقوبة ضد مشجع نادي توتنهام كيرون دارلو. البالغ من العمر 25 عاماً، بسبب توجيه إيماءات خلال مباراة توتنهام أمام ليفربول في ال30 من شهر إبريل / نيسان الماضي على ملعب (الآنفيلد).

حرمان مشجع إنجليزي من دخول الملاعب ل3 سنوات

وتابعت الهيئة البريطانية، ” المشجع كيرون كان يضحك، مما تسبب في قلق حدوث أزمة حقيقية بشأن كارثة هيلسبره المؤسفة”.

كما وأضافت، ” المدعي العام أندرو بيج اعترف دارلو بأنه قام بإيماءة. تجاه جماهير ليفربول في إشارة إلى كارثة هيلسبره، واعترافه بأن السلوك الذي أقدم عليه هو غير مقبول وندمه على تصرفه”.

وختمت، “تم منع المشجع من حضور مباريات كرة القدم أو حتى التواجد في محيط الملاعب في  إنجلترا لمدة 3 سنوات، إلى جانب الحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهراً مع فرض غرامة مالية. تقدر ب200 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 250 دولار أمريكي”.

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العنصرية في الملاعب الإنجليزية

وكانت كارثة هيلسبره قد أودت بحياة 97 مشجعاً من نادي ليفربول (الريدز)، نتيجة التقصير في عملية التأمين والطوارئ في مباراته. أمام نوتنغهام فورست في منافسات الدور ما قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 1989م.

جماهير الكرة الإنجليزية
جماهير الكرة الإنجليزية

وشهدت مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم، ظهور العديد من الحالات العنصرية. تسببت في نهاية الأمر إحداث الجدول الواسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدروطن + هيئة الإدعاءات البريطانية تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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