الأربعاء, يونيو 14, 2023
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الهدهد

جمهورية الخوف.. سرينة شرطة تفرق آلاف المحتفلين بتتويج الأهلي ببطولة إفريقيا (فيديو)

أظهر الفيديو، تجمّعاً مهولاً للمواطنين الذين احتشدوا بكميات ضخمة جداً للاحتفال بفوز الأهلي بالبطولة الإفريقية لكن مع اقتراب سيارات شرطة تفرّق المحتفلون

كتب باسل النجار
جمهورية الخوف في مصر
دورية شرطة تفرق مئات المحتفلين المصريين بفوز الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه صادم، يُظهر فضّ تجمّع لمئات المواطنين من مصر ممن كانوا يحتفلون بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، بسبب “سرينة شرطة”.

وأظهر الفيديو، تجمّعاً مهولاً للمواطنين الذين احتشدوا بكميات ضخمة جداً للاحتفال بفوز الأهلي بالبطولة الإفريقية.

وبينما كان المواطنون في خضمّ احتفالاتهم، ظهرت في المنطقة ثلاث سيارات شرطة، فما كان من هؤلاء إلا أنّ تفرقوا سريعاً وسط حالة من الرعب.

جمهورية الخوف في مصر

ويعبّر هذا المشهد المثير للسخرية، عما تُسمى في مصر “جمهورية الخوف”، إذ دائماً ما تتخوف السلطات من أي تجمعات لأي سبب من الأسباب قد تتحول إلى حراك شعبي يحمل طابعاً سياسياً.

يتجلى هذا المشهد في مدرجات كرة القدم الخاوية على الرغم من الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد، إلا أنّ محللين يعتبرون أن السلطات تتخوف من جمهور الكرة الذي لعب دوراً مؤثراً وبارزاً في ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

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ويقول كثير من الخبراء، إن المجتمع ومؤسسات الدولة تكبّدوا كلفة باهظة، ستبقى آثارها عقوداً، في ظل استمرار ماكينة القمع والإقصاء بشكل منهجي في السنوات السابقة.

ويقول معتز الفجيري الأكاديمي والحقوقي المصري، والمشرف العام على مجلة رواق عربي الصادرة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن سنوات جمهورية الخوف تركت بصمتها على تعميق خلل الاقتصاد المصري، وتدهور الظروف المعيشية للمصريين.

ويرى أن الحوار الوطني الذي يُعقد حالياً والتفاوض والتنازلات المتبادَلة بين الفرقاء السياسيين، يمثّل بوابة الخروج الآمنة للمجتمعات التي مرّت بظروف مشابهة لمصر.

ويشير إلى أن التعامل مع أبعاد أزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في مصر، والتي ترسّخت وتراكمت عبر السنوات السابقة، هو المدخل الأكثر إلحاحاً لأيّ حوار أو توافق وطني في مصر، وباعتباره المدخل الضروري لالتئام نسيج هذا المجتمع.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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