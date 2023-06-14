الأربعاء, يونيو 14, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا والتوقيت في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا
تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا
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وطن- ينتظر عشاق الكرة الأوروبية مباراة القمة النارية بين منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، الخميس، في دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.

وستنطلق مباراة إسبانيا وإيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا

كما وستكون المباراة بتوقيت دول المغرب وتونس الجزائر، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً.

أما بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

حارس منتخب إيطاليا دوناروما
حارس منتخب إيطاليا دوناروما

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني  لويس دي لافوينتي، المباراة الصعبة أمام نظيره منتخب إيطاليا، بتشكيلة أساسية متوقعة في دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: كيبا أريزا بالاجا، دي خيا.

دفاع التشكيلة: أليخاندرو بالدي، لابورتي، ناتشو، داني كارفخال.

خط الوسط: ياغو أسباس، داني سيبايوس، رودريغو كاسكانتي ( ميكل ميرينو).

تدريبات منتخب إيطاليا
تدريبات منتخب إيطاليا

مركز الهجوم: جافي، ألفارو موراتا، داني أولمو (خوسيلو).

معلق مباراة إسبانيا وإيطاليا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة إسبانيا ضد إيطاليا عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN sport 1)، بتردد 12264 على القمر الصناعي (النايل سات)، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تدريبات منتخب إسبانيا
تدريبات منتخب إسبانيا

ويذكر بأن الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا سيواجه كرواتيا على لقب نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، الأحد، في ال18 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

المصدروطن + منتخب إسبانيا تويتر + منتخب إيطاليا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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