تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا والتوقيت في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

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وطن- ينتظر عشاق الكرة الأوروبية مباراة القمة النارية بين منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، الخميس، في دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.

وستنطلق مباراة إسبانيا وإيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا

كما وستكون المباراة بتوقيت دول المغرب وتونس الجزائر، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً.

أما بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي، المباراة الصعبة أمام نظيره منتخب إيطاليا، بتشكيلة أساسية متوقعة في دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: كيبا أريزا بالاجا، دي خيا.

دفاع التشكيلة: أليخاندرو بالدي، لابورتي، ناتشو، داني كارفخال.

خط الوسط: ياغو أسباس، داني سيبايوس، رودريغو كاسكانتي ( ميكل ميرينو).

مركز الهجوم: جافي، ألفارو موراتا، داني أولمو (خوسيلو).

🤷🏻‍♂️ Nos gustan 𝐓𝐀𝐍𝐓𝐎 ambos goles que no podemos elegir, así que lo dejamos en vuestra mano. 📊 ¡¡ADELANTE ENCUESTA!!#VamosEspaña | #NationsLeague — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 14, 2023

معلق مباراة إسبانيا وإيطاليا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة إسبانيا ضد إيطاليا عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN sport 1)، بتردد 12264 على القمر الصناعي (النايل سات)، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

ويذكر بأن الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا سيواجه كرواتيا على لقب نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، الأحد، في ال18 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.