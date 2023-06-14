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“بيبارجوي” يضرب.. مشهد يحبس الأنفاس من أحد شواطئ عُمان (فيديو)

شهد شاطئ قنتب في ولاية مسقط العمانية لحظات عصيبة من ارتفاع موج البحر واندفاعه نحو الشاطئ، مما أثار دهشة الزوار والسكان المحليين

كتب فهمي الورغمي
ارتفاع موج البحر في قتيب
ارتفاع موج البحر في قتيب
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وطن- مشاهد مروّعة لارتفاع مفاجئ لموج البحر على “شاطئ قنتب” بولاية مسقط اليوم، الأربعاء، وثقها شهود عيان في مقاطع فيديو حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان.

ارتفاع موج البحر في قتيب

قنتب هي قرية ساحلية تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من مدينة العاصمة العمانية، مسقط، وتشتهر بشواطئها الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة. ولكن في بعض الأحيان، تتأثر قنتب بالمد البحري وارتفاع في موج البحر نتيجة للظروف الجوية المتغيرة.

وهو بالفعل ما حدث اليوم، الأربعاء، حيث شهدت قنتب اليوم لحظات عصيبة من ارتفاع موج البحر واندفاعه نحو الشاطئ، مما أثار دهشة الزوار والسكان المحليين.

ويشار أن ارتفاع موج البحر في قنتب ليس ظاهرة جديدة، فقد سجلت في الماضي حالات مماثلة نظرا لاقتراب بعض الأعاصير من سواحل عمان.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقها عدد من المصطافين في قتيب، الأمواج وهي تتعالى وتتدفق على الشاطئ.

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ارتفاع موج البحر في قتيب
ارتفاع موج البحر في قتيب

إعصار بيبارجوي

جدير بالذكر وحسب تحديث على الساعة 2:12مساءً، للأرصاد الجوية العمانية، فقد أوضحت الصور الجوية اقتراب الحالة المدارية(بيبارجوي)من السواحل الهندية الباكستانية، واستمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على أجواء سلطنة عمان وتكثف السحب وفرص هطول أمطار متفرقة على سواحل وجبال محافظة ظفار.

موسم الأعاصير في سلطنة عمان

موسم الأعاصير في سلطنة عمان هو الفترة من مايو إلى نوفمبر، حيث تتكون الأعاصير الاستوائية في المحيط الهندي الشمالي وتؤثر على الساحل العماني.

يعتبر موسم الأعاصير في عمان من أخطر المواسم المناخية في المنطقة، حيث يمكن أن تسبب الأعاصير دماراً هائلاً للبنية التحتية والزراعة والبيئة والحياة البشرية.

وفقاً المعهد الوطني للرصد الجوي، شهدت عُمان 17 إعصاراً منذ عام 1977، أشدّها “إعصار جونو” في عام 2007، والذي أودى بحياة 49 شخصاً وتسبب بخسائر اقتصادية بلغت 4.2 مليار دولار.

لذلك، تحرص الحكومة العمانية بشكل متواصل وحثيث، على تطوير خطط الطوارئ والإنذار المبكر والتوعية المجتمعية، للتخفيف من آثار موسم الأعاصير والحد من المخاطر المحتملة على المواطنين والمقيمين وأيضاً البنى التحتية في السلطنة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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