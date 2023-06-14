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بعد “كتيبة أحمد” الشيشانية.. بوتين يسن قانونا لـ “تجنيد المجرمين”

بموجب التشريع المقترح، سيمكن إبرام عقد مع شخص يخضع للتحقيق لارتكابه جريمة، أو يُنظر في قضيته بالمحكمة، أو بعد إدانته ولكن قبل أن يصبح الحكم نافذ المفعول قانونًا

كتب خالد الأحمد
بعد
فلاديمير بوتين
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وطن- قالت وكالة “رويترز” إن مجلس النواب في البرلمان الروسي، منح دعمه وموافقة أولية على تشريع سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم أو مدانين للقتال في أوكرانيا.

بوتين يجند المجرمين

يأتي ذلك في الوقت الذي تعطي فيه روسيا إشارات تحذير لأوكرانيا لشن هجوم جديد.

وبعد أكثر من 15 شهرًا على ما تسميه روسيا “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا ، تحاول موسكو – التي تكبدت قواتها خسائر فادحة – تجنيد المزيد من الجنود لما يُعد أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبموجب التشريع المقترح، سيمكن إبرام عقد مع شخص يخضع للتحقيق لارتكابه جريمة، أو يُنظر في قضيته بالمحكمة، أو بعد إدانته ولكن قبل أن يصبح الحكم نافذ المفعول قانونًا.

ولن يتمكن الأشخاص المدانون بجرائم جنسية أو جرائم الخيانة أو الإرهاب أو التطرف من التسجيل.

كما سيتم إعفاء أولئك الذين يقومون بالتسجيل من المسؤولية الجنائية عند الانتهاء من عقدهم، أو إذا حصلوا على جوائز بناء على أدائهم القتالي.

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وسُمح لمجموعة المرتزقة فاغنر، سابقا، بتجنيد مدانين من السجون للقتال في أوكرانيا، قبل الإعلان في فبراير الماضي عن توقفها عن ذلك.

وفي مايو اعترف زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، بمقتل 20 ألف مقاتل من قواته في معركة السيطرة على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، التي استمرت لأشهر واستنزفت القوة العسكرية لكل من موسكو وكييف.

بوتين وتجنيد المجرمين
بوتين وتجنيد المجرمين

“كتيبة أحمد”

والاثنين، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها وقعت عقدا مع مجموعة القوات الخاصة الشيشانية المعروفة باسم “كتيبة أحمد”، وذلك بعد يوم من رفض بريغوجين التوقيع على عقد مماثل.

وجاء التوقيع بعد صدور أمر ينص على أنه يجب على جميع أعضاء ما تسمى “بوحدات المتطوعين” أن يوقعوا عقودا بحلول الأول من يوليو المقبل، لإخضاعهم لسيطرة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وذلك في وقت تحاول فيه موسكو إحكام سيطرتها على القوات الخاصة التي تحارب نيابة عنها في أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن القانون سيسمح للمجرمين بالقتال في ساحة المعركة في أوكرانيا، إلا أن التشريع لا يزال يضع بعض القيود على من يمكن إدراجهم ضمن هؤلاء المجرمين المدانين / المشتبه بهم.

ووفق موقع wionews لا يُسمح للمدانين بجرائم جنسية أو تطرف أو خيانة أو إرهاب بالتوقيع على العقد.

مقتل 20 ألف مقاتل من المرتزقة

وفي مايو أيار الماضي اعترف زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، بمقتل 20 ألف مقاتل من قواته في معركة السيطرة على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، التي استمرت لأشهر واستنزفت القوة العسكرية لكل من موسكو وكييف.

وصرح بريغوجين بأن حوالي 10 آلاف سجين سابق من أصل 50 ألفا جندهم للقتال في أوكرانيا لقوا مصرعهم في الحرب، بالإضافة إلى 10 آلاف آخرين من مقاتليه النظاميين، حسبما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت الوكالة أنه بموجب التغييرات المقترحة، يمكن إبرام عقد مع شخص يخضع للتحقيق لارتكابه جريمة، والذي يُنظر في قضيته في المحكمة أو بعد إدانته ولكن قبل أن يصبح الحكم نافذ المفعول قانونًا.

المصدروكالة رويترز، موقع wionews، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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