الأربعاء, يونيو 14, 2023
الرئيسيةحياتناايجيم دينكشال أجمل مراسلة تركية.. تعابير وجه مثيرة جعلتها حديث الساعة
حياتنا

ايجيم دينكشال أجمل مراسلة تركية.. تعابير وجه مثيرة جعلتها حديث الساعة

لفتت نظرات المراسلة الرياضية التركية ايجيم دينكشال الانتباه بسبب تألقها وابتسامتها، وانتشر فيديو لهما على تويتر وانستغرام مصحوبا بأغاني رومانسية

كتب فهمي الورغمي
ايجيم دينكشال أجمل مراسلة تركية.. تعابير وجه مثيرة جعلتها حديث الساعة
ايجيم دينكشال
- Advertisement -

وطن- أثارت نظرات المراسلة الرياضية التركية “ايجيم دينكشال”، تجاه لاعب فنربخشة الدولي البلجيكي “ميتشي باتشواي” تفاعلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض دليلا على إعجابها الشديد باللاعب الموهوب، فيما فسّرها البعض الآخر بأنها مجرد حرفية واحترام في التعامل مع الضيوف.

باتشواي يقود فنربخشة للفوز بكأس تركيا

قاد باتشواي ناديه العريق فنربخشة، للفوز بكأس تركيا بتسجيله هدفين في المباراة النهائية ضد على باشاك شهير، وظهر في المؤتمر الصحفي الذي أجرته معه دينكشال بعد المباراة التي جرت، مساء الأحد، على ملعب “غورسل أكسل” في مدينة إزمير.

ولفتت نظرات المراسلة الرياضية التركية ايجيم دينكشال الانتباه بسبب تألقها وابتسامتها، وانتشر فيديو لهما على تويتر وانستغرام مصحوبا بأغاني رومانسية.

وتظهر دينكشال في الفيديو وهي ترمق باتشواي بنظرات فتاة عاشقة وصفها أحد المغردين بأنها “كافية للإطاحة بمشاعر وقلب باتشواي”.

- Advertisement -

دينكشال تتفاعل مع صدى الجماهير

ردّت دينكشال على الفيديوهات بالقول إنها تحترم باتشواي كلاعب ناجح ومحترف.

وطلبت من المتابعين الاستماع إلى أسئلتها التي طرحتها عليه في نهاية المقابلة، حسب ماجاء في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

حساب ايجيم دينكشال على انستقرام

وفي سياق التفاعل الكبير الذي أثارته المراسلة التركية، راح الكثيرون يبحثون عن حسابها على منصة إنستغرام وعن عمرها وتفاصيل حياتها الخاصة.

ويشار هنا أن ايجيم دينكشال، هي واحدة من عدد قليل من المراسلات الرياضية في تركيا. وُلدت في 4 سبتمبر 1999 في اسطنبول.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ecem Dinçkal (@dinckalecem)

ايجيم دينكشال
حساب ايجيم دينكشال على انستقرام

أكملت ايجيم دينكشال تعليمها الثانوي في معهد سيناف. وتمكنت من دخول الجامعة ضمن أعلى 2000 رتبة في امتحان القبول في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، قسم السينما والتلفزيون، حيث قضت 4 سنوات تألقت في جميعهم وتخرجت الأولى عن دفعتها.

“إنستغرام” ايجيم دينكشال

تلقت دينكشال التدريب كمذيعة ومقدمة تلفزيون من أكاديمية باشكنت لعلوم الاتصال في الجامعة وتخرجت بدرجة مرموقة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ecem Dinçkal (@dinckalecem)

ايجيم دينكشال
ايجيم دينكشال

بعد حصولها على درجة TOEFL في جامعة Boğaziçi، ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأكملت تعليمها في اللغة الإنجليزية في مدرسة سان فرانسيسكو كابلان للغات.

وفي أثناء دراستها درجة اللغة، قامت أيضًا بإدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ecem Dinçkal (@dinckalecem)

ايجيم دينكشال
إنستغرام ايجيم دينكشال

خلال إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، درست ايجيم دينكشال “فن السينما وتحليل الأفلام” من مدرسة سان فرانسيسكو للسينما. وشاركت في تصوير الإعلانات التجارية والأفلام الفنية في مدينتها وفي لوس أنجلوس.

عندما عادت إلى تركيا لإنهاء درجتها الجامعية في معمار سنان، قامت بتصوير فيلمين، أحدهما وثائقي والآخر فيلم قصير، في ورشتي عثمان سنان وسردار عكار. وشاركت ايجيم دينكشال في إحدى المهرجانات بإزمير بأحد الأفلام التي كانت مديرة فنية لها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ecem Dinçkal (@dinckalecem)

في أبريل الماضي، تركت ايجيم دينكشال وظيفتها كمراسلة رياضية في شركة Haber Global، التي بدأها في مايو 2022. واليوم، تُواصل دينكشال مسيرتها المهنية كمراسلة في Tivibu Spor.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

الممثلة التركية بيرين سات بفستان شفاف يكشف كل ما تحته! (شاهد)

تقارير

تصريحات سعودية جديدة عن التطبيع مع إسرائيل.. هذا هو الشرط الوحيد

الهدهد

الجيش الكويتي يعلن عن صفقة ضخمة للحصول على منظومة “بيرقدار” التركية.. تفاصيل!

فيديو

قضم وجهها.. فيديو مرعب لهجوم كلب ضال على طفلة

الهدهد

السعودية تخوض معركة نفط شاقة وسط خلافات بين محمد بن سلمان وشقيقه عبدالعزيز

الهدهد

من فئة الـ 500 ليرة.. هل يخفض الإصدار الجديد للعملة التركية موجة التضخّم؟

الهدهد

صفقات استثمارية صينية-عربية.. ما علاقة تهديد ابن سلمان للولايات المتحدة؟

الهدهد

فيديو من المدرجات.. محمد بن زايد ينحني لمتابعة نهائي مان سيتي وإنتر ميلان

الهدهد

باحث كويتي: ابن سلمان انقلب على سياسات أسلافه التي “عفى عليها الزمن” ويحارب أمريكا بسلاح ترامب

تقارير

صداقة حميمة بين العدوين اللدودين.. “شهر عسل” بين محمد بن زايد وأردوغان ما أهميته؟

الهدهد

محمد بن زايد يقود “سيارة توغ” التركية وأردوغان إلى جانبه (شاهد)

الهدهد

تفاصيل أكبر عملية تزوير عملة في تاريخ تركيا برقم لا يصدق وجنسيات الجناة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة حديثة تحذر: مرضى الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية قبل هذا العمر

الممثلة التركية بيرين سات بفستان شفاف يكشف كل ما تحته! (شاهد)

مع اقتراب فصل الصيف..عليك بهذه الألوان لمنع ظهور بقع العرق

ابنة هيفاء وهبي بقميص نوم أزرق مثير وتصف نفسها بـ”الملاك” (شاهد)

رجل أمن سعودي يضرب المعتمرين ويتحرش بالمعتمرات ومغردون: الحج ليس آمنا! (شاهد)

صندوق الثروة السيادية.. خزينة ابن سلمان التي ضربت القطاع الخاص في مقتل

هذا أفضل وقت لحجز الفنادق لتوفير المال!

فيديو صادم لتسابق المصريين على شراء السجائر وأزمة عاصفة

شاكيرا تضرب من جديد وتوجه صفعة لـ بيكيه مستغلة زواج شقيقه!

ميا خليفة تستحم عارية الصدر وتدخن الحشيش علناً (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC