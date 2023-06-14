ايجيم دينكشال أجمل مراسلة تركية.. تعابير وجه مثيرة جعلتها حديث الساعة

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وطن- أثارت نظرات المراسلة الرياضية التركية “ايجيم دينكشال”، تجاه لاعب فنربخشة الدولي البلجيكي “ميتشي باتشواي” تفاعلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض دليلا على إعجابها الشديد باللاعب الموهوب، فيما فسّرها البعض الآخر بأنها مجرد حرفية واحترام في التعامل مع الضيوف.

باتشواي يقود فنربخشة للفوز بكأس تركيا

قاد باتشواي ناديه العريق فنربخشة، للفوز بكأس تركيا بتسجيله هدفين في المباراة النهائية ضد على باشاك شهير، وظهر في المؤتمر الصحفي الذي أجرته معه دينكشال بعد المباراة التي جرت، مساء الأحد، على ملعب “غورسل أكسل” في مدينة إزمير.

Teşekkürler Valencia 3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia’ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ocKnOyzKpI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2023

ولفتت نظرات المراسلة الرياضية التركية ايجيم دينكشال الانتباه بسبب تألقها وابتسامتها، وانتشر فيديو لهما على تويتر وانستغرام مصحوبا بأغاني رومانسية.

وتظهر دينكشال في الفيديو وهي ترمق باتشواي بنظرات فتاة عاشقة وصفها أحد المغردين بأنها “كافية للإطاحة بمشاعر وقلب باتشواي”.

نظرات المراسلة الرياضية التركية ايجيم دينكشال تجاه لاعب فنربخشة ميتشي باتشواي pic.twitter.com/VrJb7suSpi — Screen Mix (@ScreenMix) June 13, 2023

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دينكشال تتفاعل مع صدى الجماهير

ردّت دينكشال على الفيديوهات بالقول إنها تحترم باتشواي كلاعب ناجح ومحترف.

وطلبت من المتابعين الاستماع إلى أسئلتها التي طرحتها عليه في نهاية المقابلة، حسب ماجاء في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

Batshuayi'ye bakışıma yapılan aşkın olayım editlerinizi gördüm arkadaşlar😂 Elbette başarılı ve kariyerli olduğu için hayranlık duymak mümkün ancak röportajın devamında sorduğum soruya da kulak verirseniz sevinirim. Sevgiler❤️ — Ecem Dinçkal (@ecemdinckal1) June 12, 2023

حساب ايجيم دينكشال على انستقرام

وفي سياق التفاعل الكبير الذي أثارته المراسلة التركية، راح الكثيرون يبحثون عن حسابها على منصة إنستغرام وعن عمرها وتفاصيل حياتها الخاصة.

ويشار هنا أن ايجيم دينكشال، هي واحدة من عدد قليل من المراسلات الرياضية في تركيا. وُلدت في 4 سبتمبر 1999 في اسطنبول.

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أكملت ايجيم دينكشال تعليمها الثانوي في معهد سيناف. وتمكنت من دخول الجامعة ضمن أعلى 2000 رتبة في امتحان القبول في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، قسم السينما والتلفزيون، حيث قضت 4 سنوات تألقت في جميعهم وتخرجت الأولى عن دفعتها.

“إنستغرام” ايجيم دينكشال

تلقت دينكشال التدريب كمذيعة ومقدمة تلفزيون من أكاديمية باشكنت لعلوم الاتصال في الجامعة وتخرجت بدرجة مرموقة.

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بعد حصولها على درجة TOEFL في جامعة Boğaziçi، ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأكملت تعليمها في اللغة الإنجليزية في مدرسة سان فرانسيسكو كابلان للغات.

وفي أثناء دراستها درجة اللغة، قامت أيضًا بإدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة.

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خلال إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، درست ايجيم دينكشال “فن السينما وتحليل الأفلام” من مدرسة سان فرانسيسكو للسينما. وشاركت في تصوير الإعلانات التجارية والأفلام الفنية في مدينتها وفي لوس أنجلوس.

عندما عادت إلى تركيا لإنهاء درجتها الجامعية في معمار سنان، قامت بتصوير فيلمين، أحدهما وثائقي والآخر فيلم قصير، في ورشتي عثمان سنان وسردار عكار. وشاركت ايجيم دينكشال في إحدى المهرجانات بإزمير بأحد الأفلام التي كانت مديرة فنية لها.

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في أبريل الماضي، تركت ايجيم دينكشال وظيفتها كمراسلة رياضية في شركة Haber Global، التي بدأها في مايو 2022. واليوم، تُواصل دينكشال مسيرتها المهنية كمراسلة في Tivibu Spor.