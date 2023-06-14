انهار تماما.. وصية قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه وآخر كلماته (فيديو)

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وطن- تصدر اسم الطالبة المصرية نيرة أشرف، التريند من جديد بعد الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلها زميلها محمد عادل، بعد عام من جريمة القتل التي هزت الرأي العام في مصر والوطن العربي لشهور.

ونفذت الأجهزة المختصة في مصر صباح اليوم، حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة في جامعة المنصورة نيرة أشرف، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم، وتأييده من محكمة النقض بعد عام من الجريمة التي ارتكبت يوم 22 يونيو 2022.

قاتل نيرة أشرف أصيب بحالة هستيرية قبل إعدامه

وقبل تنفيذ حكم الإعدام دخل القاتل “محمد عادل” في حالة هستيرية وطالب بوقف الحكم اليوم، كما ترك وصية أراد إيصالها لوالدته حيث طلب منها أن تسامحه.

وكانت آخر كلماته قبل تنفيذ حكم الإعدام حسب ما نقلت ” العربية نت” عن مصادر لم تسمها: “قولوا لأمي تسامحني.. الحب هو اللي دمرني”.

وكانت محكمة النقض رفضت، في فبراير الماضي طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه، وقررت تأييد حكم الإعدام.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي ، في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدًا مع سبق الإصرار.

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حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث حيث أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة.

والد نيرة أشرف يخرج عن صمته

وكان والد الضحية نيرة أشرف قد خرج عن صمته وقال عقب حكم الإعدام على قاتلها: ربنا يحشر كل اللي دافع عن محمد عادل معاه”.

وقال إن “كل ما قيل من كلام وبهتان سيرد عليهم من قبل الله وليس من قبلي”، وتحدث عن والدة القاتل محمد عادل قائلاً إنه كان ينتظر منها أن تترحم على ابنته أو تعلن أسفها لهم وبدل ذلك خرجت للتكلم بالسوء عن نيرة معتقدة أنها ستبرؤ ابنها بهذا الكلام.

ولدى سؤاله عن شعوره بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ابنته قال إن الشعور هو مزيج من الحزن والفرح.

وأضاف أن “هناك شعوراً كبيراً من الألم، ففقدان الأبناء أمر ليس بالهين، وكشف أنه يعيش مع عائلته منذ سنة بحكم الأموات “نعيش شكلاً ولكننا محطمين من الداخل.”

وأضاف أن “حياتنا الداخلية لا أحد يشعر بها ولا يشعر بها إلا من فقد عزيزاً وختم متمنياً أن ينتقم الله من كل من أخطأ في حق ابنته نيرة أشرف.”