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انهار تماما.. وصية قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه وآخر كلماته (فيديو)

نفذت الأجهزة المختصة في مصر صباح اليوم، حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة في جامعة المنصورة نيرة أشرف

كتب خالد الأحمد
انهار تماما.. وصية قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه وآخر كلماته
وصية قاتل نيرة أشرف
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وطن- تصدر اسم الطالبة المصرية نيرة أشرف، التريند من جديد بعد الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلها زميلها محمد عادل، بعد عام من جريمة القتل التي هزت الرأي العام في مصر والوطن العربي لشهور.

ونفذت الأجهزة المختصة في مصر صباح اليوم، حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة في جامعة المنصورة نيرة أشرف، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم، وتأييده من محكمة النقض بعد عام من الجريمة التي ارتكبت يوم 22 يونيو 2022.

قاتل نيرة أشرف أصيب بحالة هستيرية قبل إعدامه

وقبل تنفيذ حكم الإعدام دخل القاتل “محمد عادل” في حالة هستيرية وطالب بوقف الحكم اليوم، كما ترك وصية أراد إيصالها لوالدته حيث طلب منها أن تسامحه.

وكانت آخر كلماته قبل تنفيذ حكم الإعدام حسب ما نقلت ” العربية نت” عن مصادر لم تسمها: “قولوا لأمي تسامحني.. الحب هو اللي دمرني”.

وكانت محكمة النقض رفضت، في فبراير الماضي طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه، وقررت تأييد حكم الإعدام.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي ، في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدًا مع سبق الإصرار.

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حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث حيث أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة.

نيرة أشرف ومحمد عادل
نيرة أشرف ومحمد عادل

والد نيرة أشرف يخرج عن صمته

وكان والد الضحية نيرة أشرف قد خرج عن صمته وقال عقب حكم الإعدام على قاتلها: ربنا يحشر كل اللي دافع عن محمد عادل معاه”.

وقال إن “كل ما قيل من كلام وبهتان سيرد عليهم من قبل الله وليس من قبلي”، وتحدث عن والدة القاتل محمد عادل قائلاً إنه كان ينتظر منها أن تترحم على ابنته أو تعلن أسفها لهم وبدل ذلك خرجت للتكلم بالسوء عن نيرة معتقدة أنها ستبرؤ ابنها بهذا الكلام.

ولدى سؤاله عن شعوره بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ابنته قال إن الشعور هو مزيج من الحزن والفرح.

وأضاف أن “هناك شعوراً كبيراً من الألم، ففقدان الأبناء أمر ليس بالهين، وكشف أنه يعيش مع عائلته منذ سنة بحكم الأموات “نعيش شكلاً ولكننا محطمين من الداخل.”

وأضاف أن “حياتنا الداخلية لا أحد يشعر بها ولا يشعر بها إلا من فقد عزيزاً وختم متمنياً أن ينتقم الله من كل من أخطأ في حق ابنته نيرة أشرف.”

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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