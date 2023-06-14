الممثلة التركية بيرين سات بفستان شفاف يكشف كل ما تحته! (شاهد)

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وطن – أثارت إطلالة الممثلة التركية بيرين سات إلى جانب زوجها كنان دوغلو في حفل مجلة elle التركية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بفستان فاضح يكشف ما تحته .

بيرين سات بفستان شفاف يكشف ما تحته!

وظهرت الممثلة التركية بيرين سات المعروفة باسم “سمر” في العالم العربي ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ “ﺍﻟﻌﺸﻖ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ”، مرتديةً فستان من قماش الشبك الذي يكشف ما أسفله باللون البيج، وخُيّل للكثيرين أن الفستان شفاف وأظهر ما تحته .

الفستان الذي ارتدته الفنانة بيرين سات كان بفتحة كبيرة جدًا من ناحية الصدر. بينما واعتمدت الفنانة التركية تسريحة شعر الكعكة، مع مكياج لطيف وهادئ.

في حين ارتدى زوج بيرين سـات، الفنان قادير دوغلو بدلة باللون البيج بدون أي قطعة أسفل الجاكيت، وجاءت الأكمام مع ثنية.

فيما انتعل حذاء رياضيا باللون الأبيض مع كعب مرتفع ونظارات شمس.

تعليقات الجمهور على فستان بيرين سـات الفاضح

وتعرّضت الممثـلة التركية بيرين سات، لتعليقاتٍ ساخرة وأخرى حادة انتقدتها بسبب الفستان الذي اعتبر الجمهور أنه فاضح، ويكشف ما تحته .

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وقال أحد المتابعين: “هذه هي اللي قال عليها عادل امام لابسة من غير هدوم”. وكتب آخر: “انا عيوني زايغة ولا زايغة عيوني؟!”.

ماذا نعرف عن الممثلة التركية بيرين سات؟!

بيرين سات بالتركية: Beren Saat‏ (من مواليد 26 فبراير 1984) هي ممثلة تركية، من نجوم التلفزيون والأفلام السينمائية. ولدت ونشأت في أنقرة.وفق wikipedia

زادت شهرتها الفنية لال لعبها لأدوار البطولة في مسلسلات عديدة منها: مسلسل ياسمين (2006–2008)، العشق الممنوع (2008–2010)، ماذنب فاطمة جول؟ (2010–2012)، ومسلسل انتقام (2013–2014).

تعرّض مسلسل العشق الممنوع خاصةً إلى العديد من الانتقادات المختلفة بين الحين والآخر، وعلى الرغم من ذلك فإنه سجل رقمًا قياسياً من حيث نسب المشاهدة، كما تم عرضه في مجموعة من الدول.

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حصلت بيريـن على جوائز، ومن ضمنها حصولها مرتين على جائزة الفراشة الذهبية.

بينما تزوجت بيريـن من المغني كنعان دوغولو في عام 2014.