الأربعاء, يونيو 14, 2023
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الممثلة التركية بيرين سات بفستان شفاف يكشف كل ما تحته! (شاهد)

"تعرّضت الممثلة التركية بيرين سات لتعليقاتٍ ساخرة وأخرى حادة انتقدتها بسبب الفستان الذي اعتبر الجمهور أنه فاضح، ويكشف ما تحته"

كتب أنس السالم
بيرين سات
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وطن – أثارت إطلالة الممثلة التركية بيرين سات إلى جانب زوجها كنان دوغلو في حفل مجلة elle التركية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بفستان فاضح يكشف ما تحته .

بيرين سات بفستان شفاف يكشف ما تحته!

وظهرت الممثلة التركية بيرين سات المعروفة باسم “سمر” في العالم العربي ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ “ﺍﻟﻌﺸﻖ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ”، مرتديةً فستان من قماش الشبك الذي يكشف ما أسفله باللون البيج، وخُيّل للكثيرين أن الفستان شفاف وأظهر ما تحته .

بيرين سات بفستان جريء شفاف
بيرين سات وزوجها

الفستان الذي ارتدته الفنانة بيرين سات كان بفتحة كبيرة جدًا من ناحية الصدر. بينما واعتمدت الفنانة التركية تسريحة شعر الكعكة، مع مكياج لطيف وهادئ.

في حين ارتدى زوج بيرين سـات، الفنان قادير دوغلو بدلة باللون البيج بدون أي قطعة أسفل الجاكيت، وجاءت الأكمام مع ثنية.

فيما انتعل حذاء رياضيا باللون الأبيض مع كعب مرتفع ونظارات شمس.

تعليقات الجمهور على فستان بيرين سـات الفاضح

وتعرّضت الممثـلة التركية بيرين سات، لتعليقاتٍ ساخرة وأخرى حادة انتقدتها بسبب الفستان الذي اعتبر الجمهور أنه فاضح، ويكشف ما تحته .

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وقال أحد المتابعين: “هذه هي اللي قال عليها عادل امام لابسة من غير هدوم”. وكتب آخر: “انا عيوني زايغة ولا زايغة عيوني؟!”.

ماذا نعرف عن الممثلة التركية بيرين سات؟!

بيرين سات بالتركية: Beren Saat‏ (من مواليد 26 فبراير 1984) هي ممثلة تركية، من نجوم التلفزيون والأفلام السينمائية. ولدت ونشأت في أنقرة.وفق wikipedia

الممثلة التركية بيرين سات
الممثلة التركية بيرين سات

زادت شهرتها الفنية لال لعبها لأدوار البطولة في مسلسلات عديدة منها: مسلسل ياسمين (2006–2008)، العشق الممنوع (2008–2010)، ماذنب فاطمة جول؟ (2010–2012)، ومسلسل انتقام (2013–2014).

تعرّض مسلسل العشق الممنوع خاصةً إلى العديد من الانتقادات المختلفة بين الحين والآخر، وعلى الرغم من ذلك فإنه سجل رقمًا قياسياً من حيث نسب المشاهدة، كما تم عرضه في مجموعة من الدول.

 

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حصلت بيريـن على جوائز، ومن ضمنها حصولها مرتين على جائزة الفراشة الذهبية.

بينما تزوجت بيريـن من المغني كنعان دوغولو في عام 2014.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الاجتماعي - ويكيبيديا
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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