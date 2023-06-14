الشخص الذي يحترم شريكه حقًا لن يقوم بهذه التصرفات..

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وطن-لا شكّ في أن الاحترام يعتبر أحد الركائز الأساسية لاستمرار العلاقة الزوجيّة بشكل صحي ودائم. ومع ذلك، في كثير من الأحيان يتمّ الخلط بين مفاهيم، مثل: الاحترام والتسامح أو الخضوع، وينتهي الأمر بقبول السلوكيات التي تدمر احترام الشريك للطرف الآخر وكسر رابط الثقة الذي يجمع بينهما.

وفيما يلي استعرضت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، بعض التصرّفات التي لن يقوم بها الشخص الذي يحترم شريكه:

لن يكذب أو يُخفي المعلومات

لا جرم أن الصدق عنصر أساسي آخر وجب وجوده، لبناء علاقة زوجية قائمة على الاحترام. فعندما يكذب شخص ما أو يخفي معلومات عن شريكه، فهذا يعني أنه لا يثق به، ولا يهتم برأيه أو بمشاعره، وأن لديه أسررًا لا يريد أن يعرفها الطرف الآخر.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأكاذيب، مهما كانت بسيطة،؛ فهي تقوض الثقة وتولد الريبة والشك. ناهيك بأن الشخص الذي يحترم شريكه سيكون شفافًا وصادقًا، ولن يخشى التعبير عما يفكر فيه أو يشعر به.

وعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من ظروف مادية معيّنة أو مشاكل في العمل، فلا يجب عليه إخفاء ذلك عن شريكه، بل ينبغي عليه مشاركتها معه، لإيجاد الحلول معًا، فهذا من شأنه أن يقوي الرابطة والثقة المتبادلة.

لن يجعلك تشعر بالذنب أو المسؤولية عن مشاكلك

تظهر طريقة أخرى لعدم احترام شريكك لك؛ وهي إلقاء اللوم عليه أو تحميله المسؤولية عن مشاكلك أو مشاكل العلاقة. فهذا يعني عدم النضج وتحمل مسؤوليات الفرد، فضلا عن شكل من أشكال التلاعب العاطفي. فالشخص الذي يحترم شريكه سوف يتعرف على أخطائه، ويسعى إلى البحث عن حلول مشتركة دون إلقاء اللوم اعلى الشخص الآخر.

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وعلى سبيل المثال، إذا مرّ الشخص بتجربة سيئة أو شعر بالإحباط بشأن شيء ما، فينبغي ألا يبالغ في غضبه أو يضغط على شريكه، وعوضًا عن ذلك، من الأفضل طلب الدعم والتفهم. فهذا يجنّب الشريكين خلق صراعات لا داعي لها ويشجع على الحوار والاحترام.

لن يتحكم فيك أو يحد من حريتك

تفيد معاني الاحترام المتعددة أيضًا، الاعتراف والتقدير والاستقلالية بالنسبة للزوجين. الشخص الذي يحترم شريكه لن يسيطر عليه أو يفرض أذواقه أو آرائه أو قراراته.

كما أنه لن يحظر أو يجعل من الصعب التواصل مع أشخاص آخرين، مثل أصدقائك أو عائلتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشخص الذي يحترم شريكه يمنحه مساحة ووقتًا لتطوير اهتماماته ومشاريعه الخاصة، وسيدعمه في أهدافه الشخصية.

وعلى سبيل المثال، إذا أراد الشريك الخروج مع أصدقائه أو الالتحاق بدورة تدريبية في مجال يحبه، فينبغي على الشريك أن يمنحه، المساحة الكافية للقيام بذلك. ويجب ألاّ يمارس عليه الضغط أو يمنعه من تحقيق أهادفه، بل يجب أن يشعره بالتشجيع والتحفيز. هذه هي الطريقة التي يتم بها احترام حرية وتنوع كل فرد.

انعدام الاحترام لفظيًا وجسديًا

أخيرًا، فإن الشخص الذي يحترم شريكه لن يتفوّه بكلمات تُسيئ إليه أو يُمارس العنف الجسدي عليه. وهذا يشمل تجنب أي نوع من الإهانة أو السخرية أو الإذلال أو التهديد أو العدوان. هذه السلوكيات غير مقبولة ولا تطاق في أي علاقة، ناهيك بأنها تدل على عدم حب ومراعاة الطرف الآخر؛ فالشخص الذي يحترم شريكه سيتحدث معه بمودة واحترام، وسيعامله بحرص وعناية.

وعلى سبيل المثال، إذا دخل شخص في جدال مع شريكه، فينبغي ألاّ يلجأ إلى العنف اللفظي أو الجسدي لفرض وجهة نظره أو إيذاء الآخر، لتجنب سوء المعاملة وحماية سلامة كل واحد منهم.

وختمت المجلّة بالقول، إن الاحترام قيمة أساسية تساهم في المحافظة على علاقة صحية وسعيدة. وإذا كنت تريد معرفة ما إذا كان شريكك يحترمك، فراجع ما إذا كان يفعل هذه الأشياء في علاقتك أم لا. وإذا كنت ترغب في احترام شريك حياتك، فتجنب القيام بهذه التصرفات ومارس الاحترام المتبادل على أساس يومي.