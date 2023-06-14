الأربعاء, يونيو 14, 2023
الرئيسيةالهدهدالتعويم وسعر الدولار يخرج السيسي عن شعوره على الهواء (فيديو)
الهدهد

التعويم وسعر الدولار يخرج السيسي عن شعوره على الهواء (فيديو)

الرئيس المصري تحدث في أحدث ظهور له خلال المؤتمر الوطني للشباب عن الأزمة الاقتصادية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار

كتب خالد الأحمد
التعويم وسعر الدولار يخرج السيسي عن شعوره على الهواء
عبد الفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن- انفعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الهواء مباشرة، أثناء الحديث عن سعر صرف الدولار وأزمة تعويم الجنيه، وهو الأمر الذي يثير قلق المصريين والدولة على حد سواء دون أفق للحل.

وخلال المؤتمر الوطني للشباب الذي حضره اليوم، تساءل السيسي: “هل الوعاء الدولاري بحاجة إلى تحفيز بزيادة سعر الصرف؟”

السيسي يناقش أزمة الدولار

وأضاف أنه يتحدث بمنتهى الشفافية “لمن يقول أنه يجب عدم الكلام بهذه الطريقة على الهواء مباشرة.”

وقال السيسي متسائلا: “يا ترى الوعاء الدولاري في مصر محتاج تحفيز بزيادة سعر الصرف، هل عندك الوعاء بتاعك فيه طلبك من الدولار أم لا؟”

وتابع:”لو قلت اها سنقول تحرير سعر الصرف مطلوب وممكن تزود بشكل كبير سعر الصرف”.

وقال الرئيس المصري “لو بجيب طن اللحوم اللى الناس في مصر سعرت اللحوم بسعر عالى، لو قلت بجيب طن اللحمة بـ2000 دولار لما كان الدولار بيساوى 6 جنيهات غير لما يساوى الدولار 15 و16 وغير لما يساوى 30″.

- Advertisement -

وأضاف السيسي :”ليس لدى اكتفاء ذاتى في كل شيء لو لدى اكتفاء ذاتى لن تفرق معي سعر الصرف، وما يتم تسعيره سيرتب عليه تضخم، وهناك فرق أن أسعره أن يكون بـ6 و 7 و 8 وأسعره بـ16 وأسعره بـ30 وأسعره بـ100″.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري السيسي ينفعل على الهواء

الرئيس المصري ينفعل على الهواء

واستدرك:” نحن ليس لدينا كفاية في كل شيء ولو كان ذلك موجود فتحرير سعر الدولار من عدمه ليس بذات أهمية بالنسبة للمصريين ولكن الأمر مرتبط بأن ما يتم تسعيره يترتب عليه تضخم هائل“.

وقال منفعلًا: “نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ.. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا، حتى لو هيتعارض مع شروط “…” انتوا فاهمين قصدي”.

وأكمل: “لو عندي اكتفاء ذاتي في كل شيء، لن نرتبط بتحرير سعر الصرف. لو قلت للمواطن إديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف الدولار المرتفع، المواطن لن يتحمل”.

وأضاف أن الكثير من الخدمات التي تقدمها مصر للمواطنين والمنتجات التي تستوردها يتم تسعيرها بالجنيه على قيمة الدولار.

أزمة اقتصادية خانقة في مصر

يذكر أن تقريرا صدر عن مصرف “كريدي سويس” السويسري العالمي منذ أيام قدّم رؤية سلبية لمستقبل أداء الجنيه، متوقعاً أن يهبط مجددا بنسبة قد تصل إلى 25% عن السعر الحالي في السوق السوداء، بسبب عدم تحقيق تقدم ملموس في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية.

وتوقع البنك السويسري أن يبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 3 أشهر ما بين 45 و50 جنيها للدولار، وقد يتحسن أداء الجنيه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ليصل إلى 33 أو 34 جنيها للدولار، شريطة قيام الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية جادة.

وتتلخص تلك الإصلاحات في اعتماد سعر صرف مرن حقيقي للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، والمضي قدما في خطط طرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة لبناء احتياطي نقدي قوي وسد الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق.. حديث المصريين وتسبب بطلاقها

الهدهد

انهار تماما.. وصية قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه وآخر كلماته (فيديو)

الهدهد

شاهد هدية قدمها معارض مصري لـ أمير قطر وهكذا كان رد فعله (فيديو)

الهدهد

فلاح لـ السيسي:”لديك قلب أسد وأنت اختيار الله وليس اختيار شعب” (فيديو)

الهدهد

فيديو صادم لتسابق المصريين على شراء السجائر وأزمة عاصفة

الهدهد

صادم.. هذا ما تم العثور عليه في معدة سمكة القرش قاتلة السائح الروسي في الغردقة!

الهدهد

بالساعة والدقيقة.. تسلسل زمني لهجوم الحدود المصرية الإسرائيلية بعد انتهاء التحقيق

الهدهد

تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف!

الهدهد

جمهورية الخوف.. سرينة شرطة تفرق آلاف المحتفلين بتتويج الأهلي ببطولة إفريقيا (فيديو)

الهدهد

مفاجآت تتكشف بشأن عملية الحدود والشهيد محمد صلاح.. تطور جديد

حياتنا

اليوم العالمي للفلافل.. موقف مؤثر من مسن مصري يثير تفاعلا واسعا

الهدهد

مصير غير مُتوقع لـ”سمكة قرش الغردقة”.. البرلمان المصري يتحرك بصفة عاجلة وتطورات مثيرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“بيبارجوي” يضرب.. مشهد يحبس الأنفاس من أحد شواطئ عُمان (فيديو)

بعد “كتيبة أحمد” الشيشانية.. بوتين يسن قانونا لـ “تجنيد المجرمين”

10 وجوه مخفية باحتراف في الصورة.. اعثر عليها واختبر قوة نظرك

لماذا دعت عُمان مواطنيها لعدم قتل الثعابين “قدر الإمكان”؟ (شاهد)

راما الركابي تكشف صدرها في بث مباشر.. عراقية مُتحولة جنسيا تحدث ضجة

للحفاظ على مشاعر المثليين.. عمدة لندن المُسلم يثير جدلا بقرارات “سخيفة”

فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق.. حديث المصريين وتسبب بطلاقها

انهار تماما.. وصية قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه وآخر كلماته (فيديو)

رقصة المؤخرة.. أجرأ فيديو لـ هند القحطاني وابنتها وناشطة كويتية تتمنى نفس جسدها

ريما الجيزانية تخلع الحجاب على الهواء وتثير الجدل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC