الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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هل تريد أن تصبح مليونيراً؟ إليك 6 عادات مالية يتبعها الأثرياء في حياتهم

يبالنسبة للأثرياء، ساعد التزامهم الثابت بأهداف أعمالهم على دفع نجاحهم، وغالبًا ما يمكّنهم من خلق قيمة وثروة لا تصدق.

كتب ايمان الباجي
عادات مالية يتبعها الأثرياء
الاعتماد على مصدر دخل واحد محفوف بالمخاطر، وهي مخاطرة لا يرغب الأثرياء في تحملها
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وطن- إن تحديد أصحاب الملايين والمليارديرات العصاميين من الناس العاديين لا يقتصر فقط على حجم حساباتهم المصرفية ولكن أيضا على أسلوب حياتهم – على وجه التحديد، عاداتهم.

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، هناك شيء مميز حول نهجهم في التعامل مع المال والأعمال والمهن والحياة مما يمنحهم ميزة لمضاعفة ثروتهم بمرور الوقت.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع newtraderu، سوف نتعرف على العادات المالية البارزة التي يتبعها الأثرياء لزيادة الدخل.

يركزون على الأهداف المالية طويلة الأجل

الأشخاص الذين بنوا ثروة كبيرة لم يفعلوا ذلك بين عشية وضحاها.

يحب الاثرياء تطوير مهاراتهم وقدراتهم عن طريق التعلم دائما

يؤكد هؤلاء الأشخاص على أن التخطيط المالي طويل المدى هو سر ثروتهم.

إنهم لا يميلون إلى الانجراف في مخططات الثراء السريع، ولكنهم يركزون على المكان الذي يريدون أن يكونوا فيه ماليًا خلال 10 أو 20 أو حتى 30 عامًا، ولديهم الانضباط لاتخاذ قرارات اليوم التي ستؤثر بشكل إيجابي على مستقبلهم المالي.

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هذا على عكس الشخص العادي الذي لديه عادة سيئة تتمثل في مجرد التفكير على المدى القصير باستخدام شيك راتبه لدفع فواتيره الشهرية مع القليل من التخطيط للمستقبل.

لديهم أهداف تجارية واستثمارية محددة ويظلون ملتزمين بها

يفهم رواد الأعمال الناجحون قوة الأهداف الواضحة والمحددة.

سواء كان التوسع في أسواق جديدة، أو إطلاق منتج جديد، أو تحسين رضا العملاء، فإن الأثرياء يسعون بلا هوادة إلى تحقيق أهدافهم.

يساعد التزامهم الثابت بأهداف أعمالهم على دفع نجاحهم، وغالبًا ما يمكّنهم من خلق قيمة وثروة لا تصدق.

يعرف الأثرياء العصاميون أيضًا كيفية استثمار رؤوس أموالهم، ولديهم أهداف لاستراتيجيتهم الاستثمارية، ويضعون رأس المال بانتظام في محافظهم. لديهم عادة الاستثمار المنظم وهي عادات تتناقض مع الأشخاص العاديين الذين يختارون أن يكونوا موظفين في الشركات ولا يؤسسون شركة أو يبنون محفظة استثمارية.

يستخدمون الرافعة المالية بشكل فعال

لا يخاف الأفراد الأثرياء من الاقتراض من أجل الاستثمارات التي تجلب الأرباح، حيث يؤمنون باستخدام الرافعة المالية للحصول على الأصول وبناء الأعمال التجارية.

كما أنهم لا يخشون استخدام قوة أموال الآخرين لتسريع عملية بناء الأعمال والأصول.

الأغنياء لديهم مصادر متعددة للدخل

الاعتماد على مصدر دخل واحد محفوف بالمخاطر، وهي مخاطرة لا يرغب الأثرياء في تحملها.

بدلاً من ذلك، يركز الأثرياء على خلق مصادر دخل متنوعة. يمكن أن يكون هذا من خلال إدارة عمل تجاري أو مشروع، أو كونك مستشارًا. يضمن هذا النهج في الواقع أنه إذا تعرض أحد مصادر الدخل للضرر، فهناك مصادر أخرى يمكن الرجوع إليها.

يعمل الأغنياء بنشاط على تحقيق أكثر من مصدر دخل من خلال مواهبهم وخبراتهم ومهاراتهم.

ومن ناحية أخرى، معظم الناس لديهم دخل واحد فقط.

يستثمر الأثرياء في الأصول المتدفقة النقدية

يحب الأغنياء أيضًا الأصول المتدفقة نقدًا مثل الملكية الفكرية وامتلاك الأسهم التي تدفع أرباحًا وامتلاك العقارات المؤجرة والأصول الرقمية مثل مواقع الويب أو قنوات YouTube. 

هذا على عكس الأشخاص الآخرين الذين لا يبقون أموالهم راكدة.

يحب الأغنياء اكتساب الأصول التي تولد تدفقات نقدية ثابتة وبناءها وهذه العادة المتمثلة في الاستثمار أو إنشاء أصول مدرة للدخل تمكنهم من زيادة ثرواتهم بمرور الوقت، وفي معظم الأحيان يحققون الحرية المالية. 

لا يخاف الأفراد الأثرياء من الاقتراض من أجل الاستثمارات التي تجلب الأرباح

متعلمون مدى الحياة

لا يتوقف التعلم بالنسبة للأثرياء بمجرد أن يكسبوا أموالهم. على العكس من ذلك، فهم يفهمون أنه للحفاظ على ثروتهم وتنميتها، يجب عليهم التعلم والتكيف باستمرار.

يبقى هؤلاء الأشخاص على اطلاع باتجاهات السوق، ويستثمرون في تعلم مهارات جديدة، ولا يخجلون أبدًا من طلب مشورة الخبراء. يعد التزامهم بالتعليم المستمر عاملاً مهمًا في نجاحهم المالي. 

المصدرموقع "newtraderu"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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