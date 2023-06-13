ممثلا لقطر.. تفاعل واسع مع كلمة غانم المفتاح في الأمم المتحدة (فيديو)

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وطن- شارك الشاب القطري غانم المفتاح، في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في دورته السادسة عشرة وألقى كلمة المجتمع المدني القطري لذوي الإعاقة.

وبدا غانم المفتاح الذي مثل دولته قطر في المؤتمر الأممي، في مقطع فيديو متداول وهو يرتب هيئته ويضع شعار المشاركة في المؤتمر على بدلته.

غانم المفتاح يمثل قطر في الأمم المتحدة

وبدا في مشهد تال وهو يقود كرسيه المتحرك على رصيف مقابل لمبنى الأمم المتحدة، قبل أن يدخل في أحد ردهات المبنى ويرى وهو يدخل بكرسيه إلى قاعة الاجتماع التي بدت ممتلئة بالمشاركين والمدعوين من مختلف الدول.

ثم توجه إلى المنصة ليلقي تحية السلام على الحضور، وعرف بنفسه وهو يضع يده على صدره قائلا: “أنا غانم المفتاح”.

غانم المفتاح في الأمم المتحدة في نيويورك 🇺🇳🇺🇸

Ghanim Al Muftah at the United Nations in New York representing people with disabilities. #غانم_المفتاح #GhanimAlMuftah#UnitedNations pic.twitter.com/NgBxXbvkPa — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) June 13, 2023

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر” علق الملهم القطري كما يلقبه معجبوه: “سعدت بالمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتشرفت بإلقاء كلمة ممثلا عن الشباب القطري ضمن الدورة 16 لمؤتمر المراجعة الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.”

سعدت بالمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة 🇺🇳

و تشرفت بإلقاء كلمة ممثلا عن الشباب القطري

ضمن الدورة 16 لمؤتمر المراجعة الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. •

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•I was pleased to participate in United nations, and honored to give a speech representing People with… pic.twitter.com/Rc8SHfhrGD — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) June 13, 2023

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وترأست دولة قطر الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي بدأ في وقت لاحق اليوم.

غانم المفتاح نجم كأس العالم

ويشار إلى أنه كان قد تم اختيار القطري غانم المفتاح، سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا التي أقيمت في قطر أواخر العام الماضي 2022.

ونشر غانم المفتاح مساء، السبت 19 نوفمبر 2022، صورة له عبر صفحته الرسمية على تويتر.

وعلق عليها بكلمة “Tomorrow” في إشارة إلى أنه سيكون متواجد بافتتاح كأس العالم 2022.

ولفت الشاب القطري الذي ولد بمرض نادر منع نمو الجزء السفلي من جسده، الانتباه في افتتاح مونديال قطر برفقة الممثل الأميركي الشهير، مورغان فريمان.

واستهل غانم المفتاح حفل الافتتاح بتلاوة الآية القرآنية: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

القمة العالمية الرابعة للإعاقة

وكانت دولة قطر أعلنت استعدادها لاستضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة في العام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، وذلك خلال ترؤسها وفد دولة قطر المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن هذه الخطوة مكملة لمشوار الريادة العربي الذي ستفتتحه الأردن عبر استضافتها للقمة العالمية الثالثة لذوي الإعاقة في العام 2025 بالشراكة مع ألمانيا.

وخلال الاجتماع، أكدت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر لم ولن تألو جهدا في سبيل دعم وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية، سواء كان ذلك في قطر أو في المحيط العربي.