ممثلا لقطر.. تفاعل واسع مع كلمة غانم المفتاح في الأمم المتحدة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- شارك الشاب القطري غانم المفتاح، في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في دورته السادسة عشرة وألقى كلمة المجتمع المدني القطري لذوي الإعاقة.

وبدا غانم المفتاح الذي مثل دولته قطر في المؤتمر الأممي، في مقطع فيديو متداول وهو يرتب هيئته ويضع شعار المشاركة في المؤتمر على بدلته.

وبدا في مشهد تال وهو يقود كرسيه المتحرك على رصيف مقابل لمبنى الأمم المتحدة، قبل أن يدخل في أحد ردهات المبنى ويرى وهو يدخل بكرسيه إلى قاعة الاجتماع التي بدت ممتلئة بالمشاركين والمدعوين من مختلف الدول.

ثم توجه إلى المنصة ليلقي تحية السلام على الحضور، وعرف بنفسه وهو يضع يده على صدره قائلا: “أنا غانم المفتاح”.

غانم المفتاح في الأمم المتحدة في نيويورك 🇺🇳🇺🇸

Ghanim Al Muftah at the United Nations in New York representing people with disabilities. #غانم_المفتاح #GhanimAlMuftah#UnitedNations pic.twitter.com/NgBxXbvkPa

— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) June 13, 2023