الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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ممثلا لقطر.. تفاعل واسع مع كلمة غانم المفتاح في الأمم المتحدة (فيديو)

الشاب القطري المعجزة غانم المفتاح، دخل بكرسيه المتحرك إلى قاعة الاجتماع ثم توجه إلى المنصة ليلقي تحية السلام على الحضور قبل أن يشرع في كلمته

كتب خالد الأحمد
غانم المفتاح
الشاب القطري غانم المفتاح
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وطن- شارك الشاب القطري غانم المفتاح، في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في دورته السادسة عشرة وألقى كلمة المجتمع المدني القطري لذوي الإعاقة.

وبدا غانم المفتاح الذي مثل دولته قطر في المؤتمر الأممي، في مقطع فيديو متداول وهو يرتب هيئته ويضع شعار المشاركة في المؤتمر على بدلته.

غانم المفتاح يمثل قطر في الأمم المتحدة

وبدا في مشهد تال وهو يقود كرسيه المتحرك على رصيف مقابل لمبنى الأمم المتحدة، قبل أن يدخل في أحد ردهات المبنى ويرى وهو يدخل بكرسيه إلى قاعة الاجتماع التي بدت ممتلئة بالمشاركين والمدعوين من مختلف الدول.

ثم توجه إلى المنصة ليلقي تحية السلام على الحضور، وعرف بنفسه وهو يضع يده على صدره قائلا: “أنا غانم المفتاح”.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر” علق الملهم القطري كما يلقبه معجبوه: “سعدت بالمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتشرفت بإلقاء كلمة ممثلا عن الشباب القطري ضمن الدورة 16 لمؤتمر المراجعة الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.”

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وترأست دولة قطر الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي بدأ في وقت لاحق اليوم.

غانم المفتاح
غانم المفتاح نجم كأس العالم

غانم المفتاح نجم كأس العالم

ويشار إلى أنه كان قد تم اختيار القطري غانم المفتاح، سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا التي أقيمت في قطر أواخر العام الماضي 2022.

ونشر غانم المفتاح مساء، السبت 19 نوفمبر 2022، صورة له عبر صفحته الرسمية على تويتر.

وعلق عليها بكلمة “Tomorrow” في إشارة إلى أنه سيكون متواجد بافتتاح كأس العالم 2022.

ولفت الشاب القطري الذي ولد بمرض نادر منع نمو الجزء السفلي من جسده، الانتباه في افتتاح مونديال قطر برفقة الممثل الأميركي الشهير، مورغان فريمان.

واستهل غانم المفتاح حفل الافتتاح بتلاوة الآية القرآنية: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

القمة العالمية الرابعة للإعاقة

وكانت دولة قطر أعلنت استعدادها لاستضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة في العام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، وذلك خلال ترؤسها وفد دولة قطر المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن هذه الخطوة مكملة لمشوار الريادة العربي الذي ستفتتحه الأردن عبر استضافتها للقمة العالمية الثالثة لذوي الإعاقة في العام 2025 بالشراكة مع ألمانيا.

وخلال الاجتماع، أكدت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر لم ولن تألو جهدا في سبيل دعم وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية، سواء كان ذلك في قطر أو في المحيط العربي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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