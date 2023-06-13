مفاجأة أمريكية تباغت السعودية.. هل تلغي واشنطن صفقة الجولف المذهلة؟

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وطن – فتح مجلس الشيوخ الأمريكي، تحقيقًا في الصفقة المذهلة التي شهدت انضمام جولة PGA و LIV Golf المدعوم من السعودية معًا في شراكة بعد أن تورط الاثنان سابقًا في معركة قانونية متعددة الجوانب.

وافتتح السيناتور ريتشارد بلومنتال – وهو ديمقراطي يرأس اللجنة الفرعية للتحقيقات الدائمة في مجلس الشيوخ – التحقيق وطالب من PGA و LIV Golf بجولات في مجموعة من الوثائق والاتصالات المتعلقة بالاتفاقية.

وأرسل بلومنتال رسائل منفصلة تطلب المستندات إلى مفوض PGA جاي موناهان والرئيس التنفيذي لشركة LIV Golf جريج نورمان، بما في ذلك أي منها يتعلق بـ “حالة الإعفاء الضريبي أو الأهلية لجولة PGA”.

وطالب السيناتور في الرسائل بتسليم الوثائق بحلول 26 يونيو، وفق صحيفة ميدل إيست آي.

وقال بلومنتال في الرسائل: “اتفاق PGA Tour مع PIF بشأن LIV Golf يثير مخاوف بشأن دور الحكومة السعودية في التأثير على هذا الجهد والمخاطر التي يشكلها كيان حكومي أجنبي يتولى السيطرة على مؤسسة أمريكية عزيزة”.

ويتم تمويل سلسلة LIV Golf من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) واتهمها النقاد بأنها وسيلة للبلاد لمحاولة التعتيم على سمعتها في مواجهة الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

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ويتضمن الإعلان عن الاندماج اتفاقًا لإنهاء جميع الدعاوى القضائية العالقة بين الأطراف المشاركة.

وتم إطلاق حلبة LIV للغولف المنافسة في عام 2022، وجذبت بعض اللاعبين المشهورين بعيدًا عن الحلبة المنافسة بمبالغ هائلة من المال.

ولا يتمتع الكونجرس بسلطة منع الاتفاقية ببساطة ، ومن المرجح أن يؤدي تمرير أي تشريع لإحباط الصفقة إلى معركة قانونية.

صدمة ومخاوف

وبينما قوبلت الصفقة الأسبوع الماضي بالصدمة ومخاوف بشأن مكافحة الاحتكار، لم يُظهر الكونجرس اهتمامًا قويًا بفحص الصفقة.

وقالت إدارة بايدن حتى الآن إن الصفقة، التي ستشهد للسعودية حصة كبيرة في مستقبل لعبة الجولف، لا تنطوي على أي مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأثار الاندماج أيضًا بيانًا مرحًا على منصة Truth Social من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يمتلك العديد من ملاعب الجولف، قال ترامب إنها كانت صفقة كبيرة وجميلة وساحرة لعالم الجولف الرائع.

تفاصيل الصفقة المذهلة

والأسبوع الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورابطة لاعبي الغولف المحترفين “PGA Tour”، وجولة موانئ دبي العالمية “DP World Tour”، عن اتفاقية تاريخية لدمج عملياتهم، لخلق أكبر كيان في لعبة الغولف على مستوى العالم.

ووقعت الأطراف، اتفاقا لدمج الأعمال التجارية والحقوق ذات الصلة بالغولف في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما في ذلك “LIV Golf” المدعومة من الصندوق، مع الأعمال التجارية وحقوق رابطة لاعبي الغولف المحترفين “PGA Tour”، وجولة موانئ دبي العالمية “DP World Tour”، في كيان جديد ومملوك بشكل جماعي وهادف للربح، لضمان استفادة الملاك من نموذج يوفر أقصى قدر من الإثارة والمنافسة بين أفضل لاعبي اللعبة.