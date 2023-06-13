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مفاجآت تتكشف بشأن عملية الحدود والشهيد محمد صلاح.. تطور جديد

اعترف مسؤولون في القيادة الجنوبية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحدود مع مصر لم تكن مؤمنة بشكل كافٍ، وأن الجنود هناك مثقلون بنوبات حراسة طويلة تصل إلى 12 ساعة متواصلة

كتب خالد الأحمد
مفاجآت تتكشف بشأن عملية الحدود والشهيد محمد صلاح.. تطور جديد
عملية الحدود المصرية
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وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية أن هناك سلسلة من الإخفاقات سبقت ورافقت عملية الهجوم على الحدود المصرية التي نفذها الجندي المصري محمد صلاح وهزت الكيان الإسرائيلي طوال الأيام الماضية على جميع المستويات، سواء على مستوى القيادة، أو المستوى التشغيلي أو الحالة النفسية لجنودها جراء ساعات المناوبة الطويلة.

تطور بشأن حادث الحدود الذي نفذه الشهيد محمد صلاح

وتبين من التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم على الحدود المصرية، أن الجنود سمعوا طلقات نارية ولم يبلغوا عن ذلك، ولم يعرف الجنود ما تم من اختراق للسياج.

وفي سياق متصل، اعترف مسؤولون في القيادة الجنوبية العسكرية للجيش الإسرائيلي بأن الحدود مع مصر لم تكن مؤمنة بشكل كافٍ، وأن الجنود هناك مثقلون بنوبات حراسة طويلة تصل إلى 12 ساعة متواصلة، وهو أمر مرهق بدنياً وعسكرياً.

رياح قوية أم رصاص

وبحسب موقع “makorrishon” الإسرائيلي فإنه في موقع مجاور للمكان الذي قُتل فيه الجنديين الإسرائيليين على يد الشهيد المصري البطل محمد صلاح، على مسافة حوالي 200 متر ، كان هناك جنديان آخران من جيش الاحتلال سمعا 4 طلقات ولم يبلغا عنها لاعتقادهما أنها رياح قوية. وأيضًا بسبب حقيقة أن الطلقات النارية أمر متكرر الحدوث في المنطقة لكونها منطقة تهريب للمخدرات بين اسرائيل ومصر.

وأشار المصدر بحسب التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال أن الجندي الذي أصيب بالرصاص كان جالسًا على كرسي، وأن الجنود لا يعرفون الفتحة التي دخل منها الجندي المصري بسلاحه، تلك الفتحة التي لم تغلق كما يجب، كما يبدو أنه ليس من الواضح من وافق على مناوبات طويلة للجنود الإسرائيليين تمتد لـ 12 ساعة متتالية ومرهقة وصعبة.

حادث الحدود الذي نفذه الشهيد محمد صلاح
حادث الحدود الذي نفذه الشهيد محمد صلاح

استبدال الكتيبة العسكرية في مكان الحادث

وقبل أيام قليلة، كشفت القناة العبرية الـ 12، أن الجيش الإسرائيلي قرر استبدال الكتيبة العسكرية الموجودة على الحدود والمعروفة باسم “الفهد” بكتيبة أخرى تسمى “النخبة”، لتعزيز القوات على الحدود المصرية.

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وفي الأسبوع الماضي، طالب المسؤولون الإسرائيليون في محادثاتهم مع المصريين بمعرفة الحقائق المتعلقة بالهجوم. واعتقل المصريون شقيق منفذ العملية ” محمد صلاح” وصادروا أجهزة كمبيوتر من منزله لمعرفة ما إذا ينتمي إلى أي تنظيم، وحتى هذه اللحظة لم يتم العثور على أي انتماء تنظيمي من هذا النوع ويبدو أن الجندي المصري نفذ الهجوم على ما يبدو من تلقاء نفسه.

وكانت مصر تسلمت جثمان الجندي محمد صلاح منفذ الحادث البالغ من العمر 23 عاما، وتم دفنه في مقابر أسرته بقرية العمار مركز طوخ بالقليوبية.

وبعد أسبوع من الهجوم الذي قتل فيه جنديان ومقاتلة من كتيبة الفهد الإسرائيلية ، زار اللواء اليعازر توليدانو ، قائد لواء ذافيل والعميد إيف دفرين ورئيس شعبة العمليات في شعبة المخابرات. القاهرة الأسبوع الماضي. وواصل الضباط التحقيق، الذي شاركه الجيش المصري، بشأن تسلل الجندي المصري.

وتقول وسائل إعلام عبرية إنه على الرغم من الحوار المثمر مع كبار المسؤولين في إسرائيل، إلا أنهم في مصر لم يعتذروا بعد عن الهجوم ولم يتحملوا المسؤولية عنه. على العكس من ذلك ، في وسائل الإعلام وكذلك في المحادثات في البرلمان، يتم تعريف الجندي المنفذ على أنه بطل.

وأشار موقع “93fm” العبري نقلاً عن مصدر سياسي أن “مصر تعرف بالضبط ما حدث”. وأضاف “هناك العديد والعديد من المصالح المهمة لكلا البلدين. السلام على هذه الحدود الكبرى هو مصلحة إسرائيلية وكذلك مصرية ، وقد تم الحفاظ على العلاقات بشكل جيد منذ توقيع اتفاقيات السلام”.

وتابع : “لا يخفى على أحد أنه فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل ومصر ، هناك فجوة كبيرة بين طبيعة العلاقة بين النخبة الأمنية التي تعتبر قريبة وحتى جيدة ، والشعور الشعبي في الشارع في مصر – حيث كما نعلم ، لا يتمتع اليهود بشعبية ، على أقل تقدير.

وفي اللقاءات التي عقدت على مر السنين بين قادة مصر وإسرائيل ، أثيرت قضايا مثل السياحة والتجارة – وحتى تم تحقيق بعض الاختراقات الطفيفة ، مثل الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ – لكن معبر رفح وإشرافه وعلاقاته مع حماس كانت دائما تحتل الاهتمام الرئيسي.

المصدرموقع "makorrishon" الإسرائيلي، موقع "93fm" العبري، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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