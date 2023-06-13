مروة عبد المنعم تكشف سر تغسيلها الموتى وطلاقها وتهمة قتل الخادمة!

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وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية مروة عبد المنعم، محركات البحث في الساعات الماضية، بعد كشفها الكثير من المفاجآت حول حياتها الشخصية، وطلاقها واعتزالها وإمكانية زواجها مرة أخرى.

شقة إيجار

وقالت مروة عبد المنعم خلال استضافتها ببرنامج “الستات” الذي تقدمه سهير جودة: “طلاقي أصعب من اتهامي في قضية قتل الخادمة.. ومريت بأزمات وأجرت شقتي التمليك وعشت أنا في شقة إيجار عشان أقدر أصرف على ولادي”.

وتابعت مروة عبد المنعم حديثها: “أنا ممكن أعيش بـ 200 جنيه أو 1000 جنيه.. ولكن بشيل جزء من الفلوس للمستقبل لأن لو مش معايا فلوس مش عارفة هروح فين.. والمشكلة أن الجمهور دايما شايف الفنان عنده بنك ولكن دا غير حقيقي”.

وحول رأيها في الاعتزال، أكدت مروة أنها تشعر بعدم التقدير، لكنها أضعف من أخذ قرار الاعتزال كما فعلت زميلها ميرهان حسين.

لن أعتزل

وأردفت: “مريت بتجربة ميرهان حسين.. وحسيت بكل كلمة بتقولها وإحساسها بعدم التقدير، ولكن أنا أضعف من قرار الاعتزال.. لأن فيه فرق بين الممثل والمبدع، وفيه ناس بيمثلوا عشان الشهرة والفلوس فقط”.

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وتابعت: “مفكرتش في الاعتزال لأني بحب الفن جدا وعملت مسرح وعملت محتوى على السوشيال ميديا.. لأن جوايا حالة إبداع لازم تطلع، وأنا في مرحلة ابتلاء لو استسلمت له هيتغلب عليا وعشان كدا لازم أفضل أسعى”.

وحول سبب قلة أعمالها، أجابت مروة عبد المنعم: “الحياة وقفت بعد قضية الخادمة اللي توفيت في بيتي.. لأن وقتها الإعلام اهتم بالقضية ولما البراءة ظهرت مكنش نفس الاهتمام.. وأنا اتظلمت من نظرة الناس ليا من غير ما يفهموا القصة كاملة”.

قضية الخادمة

واستطردت مروة حول قضية الخادمة: “لحد دلوقتي الناس بيشتموني وبيدعوا على بنتي.. لأنهم ميعرفوش إني بريئة من قتل الخادمة، وبزعل لما حد بيتكلم على ولادي ولكن مع الأسف مش هيتغيروا.”

وشددت مروة عبد المنعم على رفض دخول ابنتها مجال التمثيل، وأوضحت:”مهنة متعبة نفسيا وأنا خايفة عليها.. ولو الواحد مكنش قريب من ربنا هيتعب وهيتغر بسبب الكلام الحلو والشهرة”.

وأضافت: ” لازم نفهم إن الدنيا متقلبة واللي بيصدق الشهرة وكلام الناس ممكن فجأة شخص تاني ياخد مكانه ويجيله صدمة”.

لا زواج مرة أخرى

وحول إمكانية زواجها مرة أخرى، أجابت مروة عبد المنعم: “أنا اتعقدت من الزواج.. وباب الزواج مقفول في حياتي وأكيد دا ظلم ليا لأني ست عادية”.

واستطردت: “عمري ما هقبل أسيب شغلي عشان أي شخص لأني مش بشتغل عشان الفلوس.. ولو كنت بعمل دا كنت هبقى في حتة تانية.. وولادي مش معترضين على فكرة زواجي مرة أخرى”.

وردت الفنانة المصرية على شائعات زواجها المتكررة: “انتشرت شائعات عن زواجي بـ مصطفى قمر لمجرد أننا اتصورنا سوا”.

وتابعت: “كمان شائعة زواجي من أحمد عزمي وساعتها كنت متزوجة من شهرين وهو كان خاطب ومع ذلك انتشرت الشائعة”.

فيديوهات تيك توك

وتحدثت مروة عبد المنعم عن سر اتجاهها صناعة المحتوى على السوشيال ميديا.

وقالت: “أنا لجأت قبل كدا لأشرف زكي عشان اشتغل وكلمته مرتين وطلبت منه يساعدني.. وتفاعلي المستمر على السوشيال ميديا كان هدفي منه أن الناس تفتكرني لأني بعدت فترة كبيرة عن الوسط الفني”.

وتابعت: “حسيت بنتي متعرفنيش وقررت إني لازم أعرف الجيل الجديد بيا.. ودخلت عالم التيك توك وكان عندي محتوى مهم ولكنه ليس بديلًا عن الفن”.

وزادت مروة: “أنا طول عمري مش اجتماعية ولما دخلت الوسط الفني كنت بشتغل من غير علاقات.. وكنت بشتغل كويس جدا لأن ربنا اللي بيشغلني ولكن اكتشتفت أن في الوسط الفني لازم يكون فيه علاقات”.

تغسيل الموتى

وحول ارتداء الحجاب قالت مروة في تصريح لصحيفة القاهرة 24: “أنا مفكرتش ألبس حجاب خالص لأني مش محجبة.. بس بصلي وبصوم والدين عندي أولوية”.

وأضافت: “بهتم أن أولادي يتربوا على الدين والقرآن والصلاة.. ولكني مش بتقبل فكرة الموت وأن حد يفارقني أو أي شخص من أهلي يموت”.

وواصلت: “أنا غسلت موتى كتير بنفسي ومش بخاف منهم أبدًا ومفيش أي موقف مرعب مريت بيه.. وعمري ما لجأت لطبيب نفسي سواء من الناحية الفنية أو الشخصية”.