مخيم بلاطة: مطارد ينجو من 3 محاولة اغتيال ويخرج رافعاً شارة النصر (شاهد)

وطن – خرج المطارد لقوات الاحتلال الاسرائيلي، عصام صلاج، رافعاً شارة النصر، بعد فشل عملية عسكرية اسرائيلية استهدفته واستمرت لنحو 3 ساعات في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وخلال العملية العسكرية الاسرائيلية بمخيم بلاطة، استشهد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن والأطراف السفلية.

وأصيب ثمانية مواطنين آخرين بينهم طفل، بالرصاص الحي، وصفت جروح أربعة منهم بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”

نجاة المطارد عصام صلاج من ثالث محاولة اغتيال

بدأت العملية في مخيم بلاطة، ظهراً، بتسلل قوات اسرائيلية خاصة (بزيّ صحفيين) إلى قلب المخيم، تلا ذلك وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الاحتلال رفقة جرافة .

Balata RC | Israeli Undercover Units sneaking into the camp pic.twitter.com/vvCKrig7NG — Younis | يونس (@ytirawi) June 13, 2023

وحاصرت قوات الاحتلال منزل المطارد عصام صلاج، وطالبته بتسليم نفسه، لكنّه رفض، لتندلع اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين في المخيم، تخللها إلقاء وتفجير عبوات محلية الصنع نحو آليات وجنود الاحتلال.

Balata RC, Nablus “Get out or we will blow up the house” Israeli undercover units shouting on a wanted Palestinian to turn himself in. pic.twitter.com/VEZXSLLYgD — Younis | يونس (@ytirawi) June 13, 2023

واستهدفت قوات الاحتلال المنزل المحاصر بالقذائف الصاروخية، ما أدى لاشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار جسيمة.

Moments from the missile firing on the house of our fighter pic.twitter.com/qC21wwyMJ9 — Younis | يونس (@ytirawi) June 13, 2023

وقال والد المطارد عصام، إن ضابط مخابرات اسرائيلي اتصل به، وطالبه بأن يقنع ابنه بتسليم نفسه، والا فسيتم هدم المنزل على من فيه.

بينما كان في المنزل لحظة العملية العسكرية، نجله “عصام” وزوجته ووالدته، واثنتين من شقيقاته، وشقيق، وآخرون جلهم من النساء .وفق الأب

Balata RC, Nablus “He either turn himself in, or we will destroy the whole house with the people in it” Father of the wanted Palestinian in Balata tells about what is currently happening. pic.twitter.com/ONiZE1ck0a — Younis | يونس (@ytirawi) June 13, 2023

وبعد 3 ساعات من الحصار، والاشتباكات، وأصوات التفجيرات، انسحبت قوات الاحتلال من المخيم، لتسجل فشلاً ذريعاً آخر في الوصول الى أحد ابرز المطاردين لديها.

اخماد النيرات في أحد المركبات عقب اقتحام جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/XhA0R0g07B — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) June 13, 2023

وهبّ الأهالي إلى المنزل المستهدف، وتمكنوا من إخراج المطادر عصام صلاج، مصاباً بجروحٍ طفيفة، وشوهد وهو ينقله المواطنون إلى سيارة الاسعاف، رافعاً شارة النصر، وسط هتافات الأهالي له.

Raising the Victory Sign! Amidst the cheers and takbeers of the youth in Balata RC, the moment commander Issam Al-Salaj survived the military operation and raised the victory sign after the occupation forces failed to assassinate him in Balata camp in Nablus. pic.twitter.com/kMZz2Hqdty — Younis | يونس (@ytirawi) June 13, 2023

كما شهد مخيم بلاطة عدواناً إسرائيليا في 21 من مايو/ايار الماضي، أدى لاستشهاد 3 شبان.

وفي الثالث عشر من الشهر نفسه، فشلت عملية عملية إسرائيلية ضدّ مقاتلي “كتيبة بلاطة”، استشهد خلالها شابان فلسطينيان.

جنين: إصابة مستوطن و4 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار

بالتزامن والعملية العسكرية في مخيم بلاطة، أصيب مستوطن و3 جنود إسرائيليين بإصابات متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة بعملية إطلاق نار قرب بلدة يعبد شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم الاحتلال أن منفذ عملية إطلاق النار استقل سيارة وأطلق النار على مستوطن بسيارته، وخلال انسحاب منفذ العملية، أطلق النار على جيب عسكري إسرائيلي وأصاب 4 جنود بجروح طفيفة.وفق “عرب48”

مصادر محلية: "مركبة حراس أمن إسرائيلية لاحقت منفذي العملية وصولا إلى بلدة يعبد جنوب جنين وتعرضت لإطلاق نار كثيف ما أجبرها على الانسحاب" pic.twitter.com/Que9anyBSK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 13, 2023

كما أعلن جيش الاحتلال أنه طارد منفذ العملية، وبالتزامن طوّق بلدة يعبد وأغلق الحواجز على أطرافها.