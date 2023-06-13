الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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مخيم بلاطة: مطارد ينجو من 3 محاولة اغتيال ويخرج رافعاً شارة النصر (شاهد)

استشهد شاب وأصيب 8 آخرون خلال العدوان الاسرائيلي على مخيم بلاطة

كتب أنس السالم
محاولة اغتيال المطارد عصام صلاج
مقاوم فلسطيني يتصدى لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة (رويترز)
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وطن – خرج المطارد لقوات الاحتلال الاسرائيلي، عصام صلاج، رافعاً شارة النصر، بعد فشل عملية عسكرية اسرائيلية استهدفته واستمرت لنحو 3 ساعات في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وخلال العملية العسكرية الاسرائيلية بمخيم بلاطة، استشهد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن والأطراف السفلية.

الشهيد فارس حشاش ارتقى خلال اقتحام مخيم بلاطة
الشهيد فارس حشاش ارتقى خلال اقتحام مخيم بلاطة

وأصيب ثمانية مواطنين آخرين بينهم طفل، بالرصاص الحي، وصفت جروح أربعة منهم بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “وفا

نجاة المطارد عصام صلاج من ثالث محاولة اغتيال 

بدأت العملية في مخيم بلاطة، ظهراً، بتسلل قوات اسرائيلية خاصة (بزيّ صحفيين) إلى قلب المخيم، تلا ذلك وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الاحتلال رفقة جرافة .

وحاصرت قوات الاحتلال منزل المطارد عصام صلاج، وطالبته بتسليم نفسه، لكنّه رفض، لتندلع اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين في المخيم، تخللها إلقاء وتفجير عبوات محلية الصنع نحو آليات وجنود الاحتلال.

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واستهدفت قوات الاحتلال المنزل المحاصر بالقذائف الصاروخية، ما أدى لاشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار جسيمة.

وقال والد المطارد عصام، إن ضابط مخابرات اسرائيلي اتصل به، وطالبه بأن يقنع ابنه بتسليم نفسه، والا فسيتم هدم المنزل على من فيه.

المطارد عصام الصلاج
المطارد عصام الصلاج

بينما كان في المنزل لحظة العملية العسكرية، نجله “عصام” وزوجته ووالدته، واثنتين من شقيقاته، وشقيق، وآخرون جلهم من النساء .وفق الأب

وبعد 3 ساعات من الحصار، والاشتباكات، وأصوات التفجيرات، انسحبت قوات الاحتلال من المخيم، لتسجل فشلاً ذريعاً آخر في الوصول الى أحد ابرز المطاردين لديها.

وهبّ الأهالي إلى المنزل المستهدف، وتمكنوا من إخراج المطادر عصام صلاج، مصاباً بجروحٍ طفيفة، وشوهد وهو ينقله المواطنون إلى سيارة الاسعاف، رافعاً شارة النصر، وسط هتافات الأهالي له.

كما شهد مخيم بلاطة عدواناً إسرائيليا في 21 من مايو/ايار الماضي، أدى لاستشهاد 3 شبان.

وفي الثالث عشر من الشهر نفسه، فشلت عملية عملية إسرائيلية ضدّ مقاتلي “كتيبة بلاطة”، استشهد خلالها شابان فلسطينيان.

جنين: إصابة مستوطن و4 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار

بالتزامن والعملية العسكرية في مخيم بلاطة، أصيب مستوطن و3 جنود إسرائيليين بإصابات متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة بعملية إطلاق نار قرب بلدة يعبد شمال الضفة الغربية المحتلة.

إصابة مستوطن و4 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار
المركبة المستهدفة بعملية اطلاق النار

وزعم الاحتلال أن منفذ عملية إطلاق النار استقل سيارة وأطلق النار على مستوطن بسيارته، وخلال انسحاب منفذ العملية، أطلق النار على جيب عسكري إسرائيلي وأصاب 4 جنود بجروح طفيفة.وفق “عرب48

كما أعلن جيش الاحتلال أنه طارد منفذ العملية، وبالتزامن طوّق بلدة يعبد وأغلق الحواجز على أطرافها.

 

المصدرتويتر - وفا - عرب48 - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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