ماركا: باريس سان جيرمان يُحدد السعر المطلوب لبيع مبابي هذا الصيف

وطن- كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن تحديد إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي السعر المطلوب للتعاقد مع الهداف التاريخي للنادي الباريسي كيليان مبابي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، بأن باريس سان جيرمان. يطلب 185 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

وتابعت، ” ريال مدريد هو الفريق المفضل للحصول على خدمات اللاعب مبابي هذا الصيف، لا سيما أنه الخيار البديل على رحيل مواطنه كريم بنزيما إلى الدوري السعودي الممتاز، وحاجة النادي في الوقت الحالي إلى مهاجم جديد”.

🚨 Kylian Mbappé has informed PSG of his decision: he’ll NOT trigger the option to extend current contract until 2025, it means that deal would expire next June 2024 — as L’Équipé called.

PSG position: NO plan to lose Kylian for free.

Sign new deal now or he could be sold. pic.twitter.com/fDpSKOmxsf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023