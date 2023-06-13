الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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رياضة

ماركا: باريس سان جيرمان يُحدد السعر المطلوب لبيع مبابي هذا الصيف

باريس سان جيرمان يريد 185 مليون يورو للحصول على خدمات الفرنسي مبابي

كتب فارس أبو شيحة
سعر بيع مبابي هذا الصيف
سعر بيع مبابي من قبل باريس سان جيرمان
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وطن- كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن تحديد إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي السعر المطلوب للتعاقد مع الهداف التاريخي للنادي الباريسي كيليان مبابي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، بأن باريس سان جيرمان. يطلب 185 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

سعر مبابي للرحيل عن باريس هذا الصيف

وتابعت، ” ريال مدريد هو الفريق المفضل للحصول على خدمات اللاعب مبابي هذا الصيف، لا سيما أنه الخيار البديل على رحيل مواطنه كريم بنزيما إلى الدوري السعودي الممتاز، وحاجة النادي في الوقت الحالي إلى مهاجم جديد”.

كما وأردفت، ” إدارة باريس سان جيرمان غاضبة من تسريب خطاب مبابي. بعد أيام قليلة من التصريح الذي تحدث فيه رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي وعد المشجعين بضم اللاعب إلى الفريق الملكي”.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

نفي كيليان مبابي

وعلق النجم الفرنسي كيليان مبابي على تسريب خطابه إلى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن عدم نيته  في تفعيل عقده إلى عام 2025، قائلاً: ” لم أطلب ترك باريس سان جيرمان أو الانضمام إلى ريال مدريد. لقد أخبرت النادي للتو أنني لن أفعل خيار تمديد العقد حتى يونيو 2025″.

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وأضاف الفرنسي مبابي في تصريح نشرته صحفية “جازيتا ديلو سبورت”، ” لم نناقش صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان. لكني سعيد للبقاء هنا الموسم المقبل”.

وكان الفرنسي مبابي قريب من التوقيع مع نادي ريال مدريد في ميركاتو صيف العام الماضي، إلا أنه اختار تجديد عقده والقبول بالمشروع الرياضي الباريسي حتى صيف عام 2025.

لكن رئيس ريال مدريد بيريز ما يزال يفتح الباب. أمام النجم الفرنسي مبابي للقدوم إلى الفريق الملكي بعد فشل صفقة التعاقد العام الماضي.

مبابي
مبابي

يذكر بأن تقارير صحفية تحدثت عن إبلاغ المهاجم الفرنسي مبابي إدارة باريس سان جيرمان، بأنه لا يرغب في تفعيل عقده مع النادي. حتى صيف 2025، وبالتالي سينتهي عقد اللاعب في صيف 2024 وإمكانية التوقيع معه بالمجان.

المصدروطن + ماركا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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