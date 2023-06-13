ماركا: باريس سان جيرمان يُحدد السعر المطلوب لبيع مبابي هذا الصيف

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وطن- كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن تحديد إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي السعر المطلوب للتعاقد مع الهداف التاريخي للنادي الباريسي كيليان مبابي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، بأن باريس سان جيرمان. يطلب 185 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

سعر مبابي للرحيل عن باريس هذا الصيف

وتابعت، ” ريال مدريد هو الفريق المفضل للحصول على خدمات اللاعب مبابي هذا الصيف، لا سيما أنه الخيار البديل على رحيل مواطنه كريم بنزيما إلى الدوري السعودي الممتاز، وحاجة النادي في الوقت الحالي إلى مهاجم جديد”.

🚨 Kylian Mbappé has informed PSG of his decision: he’ll NOT trigger the option to extend current contract until 2025, it means that deal would expire next June 2024 — as L’Équipé called. PSG position: NO plan to lose Kylian for free. Sign new deal now or he could be sold. pic.twitter.com/fDpSKOmxsf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

كما وأردفت، ” إدارة باريس سان جيرمان غاضبة من تسريب خطاب مبابي. بعد أيام قليلة من التصريح الذي تحدث فيه رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي وعد المشجعين بضم اللاعب إلى الفريق الملكي”.

نفي كيليان مبابي

وعلق النجم الفرنسي كيليان مبابي على تسريب خطابه إلى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن عدم نيته في تفعيل عقده إلى عام 2025، قائلاً: ” لم أطلب ترك باريس سان جيرمان أو الانضمام إلى ريال مدريد. لقد أخبرت النادي للتو أنني لن أفعل خيار تمديد العقد حتى يونيو 2025″.

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وأضاف الفرنسي مبابي في تصريح نشرته صحفية “جازيتا ديلو سبورت”، ” لم نناقش صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان. لكني سعيد للبقاء هنا الموسم المقبل”.

🚨 Kylian Mbappé: “I didn’t ask to leave PSG or to join Real Madrid. I just told the club that I won’t activate the option to extend the contract until June 2025”. “We never discussed new deal with PSG but I’m happy to stay here next season”, told Gazzetta dello Sport. pic.twitter.com/XQenUQZats — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

وكان الفرنسي مبابي قريب من التوقيع مع نادي ريال مدريد في ميركاتو صيف العام الماضي، إلا أنه اختار تجديد عقده والقبول بالمشروع الرياضي الباريسي حتى صيف عام 2025.

لكن رئيس ريال مدريد بيريز ما يزال يفتح الباب. أمام النجم الفرنسي مبابي للقدوم إلى الفريق الملكي بعد فشل صفقة التعاقد العام الماضي.

يذكر بأن تقارير صحفية تحدثت عن إبلاغ المهاجم الفرنسي مبابي إدارة باريس سان جيرمان، بأنه لا يرغب في تفعيل عقده مع النادي. حتى صيف 2025، وبالتالي سينتهي عقد اللاعب في صيف 2024 وإمكانية التوقيع معه بالمجان.