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ماذا يفعل ممثل إباحي في منطقة العلا بالسعودية؟! .. صورة مثيرة للجدل (شاهد)

النشطاء أشاروا إلى أنّ الممثل الإباحي الذي ظهر في الصورة "مثلي الجنس" ويعتقد أنه برازيلي

كتب شيراز ماضي
ممثل إباحي في منطقة العلا
منطقة العلا
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وطن – تداول مغرّدون ونشطاء على موقع تويتر، ما قالوا إنها صورة لتواجد ممثل إباحي في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المعلّقين .

ممثل إباحي في منطقة العلا

وتظهر الصورة التي نشرت عبر حسابات في تويتر، شاباً عارياً، يضع قبعةً على رأسه، ويرتدي نظارات شمسية، في العلا، وفق النشطاء الذين أشاروا إلى أنّ الممثل الإباحي الذي ظهر في الصورة “مثلي الجنس” ويعتقد أنه برازيلي.

وتعليقاً على الصورة، قالت المغردة نورة الحربي منتقدةً: “من عجائب المملكة أنها تحتضن الكل من الإباحيين والصهاينة والفنانين والراقصات والملحدين وغيرهم بينما تضيق على الأحرار إلا أن تجدهم في السجون”.

ووجه بعض المغردين تساؤلات لوزارة السياحة السعودية، عن الهدف من تواجد هكذا اشخاص -وهي ليست المرة الأولى- للترويج للسياحة، بينما لم يتسنَ لوطن التحقق من صحة ما نشر عبر تويتر.

سائحة تمارس اليوغا في العلا 

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها نقاش وجدل حول تواجد ممثلين وسياح أجانب في منطقة العلا .

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وسبق أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لسائحة أجنبية تمارس رياضة اليوغا في مدينة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

العلا.. سائحة أجنبية تمارس اليوغا watanserb.com
العلا.. سائحة أجنبية تمارس اليوغا

وظهرت السائحة الأجنبية بالصور التي رصدتها (وطن)، وهي بملابس رياضية جريئة، وتؤدي حركات مثيرة تحت ذريعة ممارسة اليوغا.

وأحدثت الصورة موجة غضب واسعة بين السعوديين الذين اعتبروها فعل فاضح ونشر للفجور والرذيلة خاصة في منطقة أثرية مثل العلا.

وفي سياق متصل، انتشرت سابقاً صورة على نطاق واسع أظهرت فتاة شبه عارية تركب على حصان بالمنطقة الأثرية بالعلا، فيما قال متداولو الصورة إنها تخص مدربة اليوجا “ليون زوج”.

وتساءل العديد من النشطاء عن غياب قوانين الذوق العام التي تفرض على السعوديين ولم تطبق على هذه الأجنبية، مشيرين إلى أنها لو كانت سعودية لتم القبض عليها ومعاقبتها.

وتشهد المملكة تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، والتي نزعت، وفق منتقدين، الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة، في محاولة لدعم صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدى الغرب.

يذكر ان عمر الاستيطان البشري في العلا يصل إلى نحو 4000 عام، وهي أحد أهم الوجهات السياحية في السعودية.

المصدرتويتر - رصد ومتابعة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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